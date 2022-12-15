Как устроен дом-резиденция musicAeterna в Петербурге

«В этом сезоне у нас запланировано несколько камерных программ, которые мы сыграем в Доме радио. Большая радость и благодарность, что эти концерты вообще возможны — ведь они нам, сольным исполнителям, невероятно нужны. Это репертуарная свобода. Далеко не везде можно исполнить такие программы, какие мы играем в Доме радио. Например, квартеты Шостаковича или сказку Стравинского. Это довольно специфическая музыка, так сказать, непопулярная классика, не самая легкая для восприятия. На эти сочинения не везде пойдут, а здесь у нас уже подготовленная публика, которым интересно узнать и услышать что‑то новое. Кроме того, в Доме радио можно играть в разных пространствах с очень разной акустикой: в фойе, первой студии, экспериментировать с освещением, звуковыми инсталляциями. Главное, чтобы была идея, — возможностей для ее реализации масса».