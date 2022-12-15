Как устроен дом-резиденция musicAeterna в Петербурге

История Дома радио
Дом радио — здание с большой историей: в 1914 году на пересечении Малой Садовой и Итальянской построили помещение в стиле неоклассицизма для Петербургского Благородного собрания. Почти сразу там открыли лазарет Красного Креста и госпиталь для раненых на полях Первой мировой. После Октябрьской революции 1917 года в здании находились Пролеткульт и кинотеатр, а уже в 1933 году расположилось Ленинградское радио, которое работает и сегодня. Там же, в первой студии, репетировали легендарную Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, которая звучала в блокадном городе как символ несломленного духа.
В 2019-м хор и оркестр musicAeterna во главе с дирижером и художественным руководителем Теодором Курентзисом переехали в Санкт-Петербург и стали развивать в Доме радио творческую резиденцию. В фойе с колоннами в античном стиле проходят камерные, а в студии им. Шостаковича — более крупные концерты. Здесь может выступить полный состав хора, а вот если разместить весь оркестр, то зрителям уже не останется места, поэтому масштабные программы коллектив играет в Капелле или Филармонии.
Барельефы Маркса и Ленина в фойе сочетаются с портретами великих композиторов и поэтов в «чайной» студии — здесь висят изображения тех, кто вдохновляет musicAeterna и чьи фамилии часто фигурируют в буклетах концертов и фестивалей: Чайковский, Бодлер, Шостакович, Стравинский и другие. Помещения сохранили дух времени: в репетиционных классах, студиях звукозаписи и кабинетах для работников бэк-офиса стоит старая мебель, купленная менеджерами коллектива на знаменитых питерских барахолках. Эклектика живет тут не только в архитектуре и внешнем облике, но и в репертуаре. В месячной афише могут соседствовать Бах и Бетховен, современные минималисты Стив Райх и Настасья Хрущева и экспериментальный нойз.
Хормейстер musicAeterna, работает вместе с Теодором Курентзисом с 2003 года
«У проекта было несколько периодов, и вот когда мы стали достаточно взрослыми, мы обрели свой дом. Нам повезло, что в названии учреждения, в котором мы работаем, есть слово „дом“ — именно так мы его и воспринимаем. Мы пытаемся его обжить и превратить в место важное не только для нас самих, но и для наших резидентов, которые, по сути, живут с нами, и наших зрителей, которые приходят в гости. Мы стремимся создать такие условия, чтобы все они могли чувствовать себя как дома».
Резиденты и концертная программа
Каждый сезон Дом радио приглашает в свое пространство музыкантов, хореографов и перформеров, чьи ценности совпадают с художественными взглядами проекта. Первым резидентом был Алексей Ретинский, который для сотрудничества с musicAeterna переехал из Австрии. Первым хореографом-резидентом стала Клаудиа Кастеллуччи, сестра режиссера Ромео Кастеллуччи: в прошлом сезоне она выпустила в стенах Дома радио перформанс «Новый обычай» и провела цикл авторских лекций. Особенность резиденции Дома радио — возможность работать с оркестром и танцевальной труппой, а значит, проверять свои идеи в лабораторном формате, не отходя далеко от рабочего стола.
Первый резидент Дома радио в 2020 году
«История Дома Радио не нуждается в дополнительной интерпретации. Тем не менее, я видел свою задачу в том, чтобы приоткрыть форточку в этом несколько запыленном пространстве.
С первых моих дней здесь я тружусь в поле симфонической, хоровой, камерной, электронной музыки и различного рода перформансов, являющихся итогом ежедневной творческой лаборатории. Резиденция в Доме радио дает возможность уточнить себе самого себя: показать наброски музыкантам, которые рядом, и внести последующие корректировки. Это дает возможность композитору с большей вероятностью попасть в цель».
В этом сезоне резидентами стали композитор Алексей Сюмак и музыканты, работающие в экспериментальном поле, — Виктория kraaa и Егор Ананко.
Создатель экспериментальных сонорных устройств и цифровых инструментов
«Мы запускаем просветительскую программу, которая будет направлена на исследование современных подходов к экспериментам со звуком: программированию и синтезу звука, созданию новых музыкальных инструментов, нетрадиционным техникам поиска новых способов звукоизвлечения. Для работы с акустическими произведениями мы планируем создать студию пространственного звука. Это место, в котором громкоговорители расставлены вокруг композитора, позволяющее создавать музыкальное полотно, где у каждого звука есть своя траектория движения в пространстве. Прослушивание музыки в подобном формате позволяет слушателю переместиться в абстракцию музыкальных пространств, созданных композитором».
«Настоящее время крайне насыщенно сенсорно, звуковой ландшафт городской среды перегружен информацией. У нас есть идея создания безэховой камеры — пространства с нулевым звуком. Тишина имеет невероятный эффект: слух, выполняя функцию ориентации в пространстве, не может ощутить его границы и объем. Прослушивание пространства без ощущения самого пространства, его структуры — самый глубокое звуковое впечатление для меня».
Помимо деятельности резидентов, в пространстве Дома радио регулярно звучат программы от солистов оркестра: камерные сочинения, музыкальные перформансы, синкретичные вечера на стыке театрального представления и концерта.
Скрипач, в оркестре с 2019 года
«В этом сезоне у нас запланировано несколько камерных программ, которые мы сыграем в Доме радио. Большая радость и благодарность, что эти концерты вообще возможны — ведь они нам, сольным исполнителям, невероятно нужны. Это репертуарная свобода. Далеко не везде можно исполнить такие программы, какие мы играем в Доме радио. Например, квартеты Шостаковича или сказку Стравинского. Это довольно специфическая музыка, так сказать, непопулярная классика, не самая легкая для восприятия. На эти сочинения не везде пойдут, а здесь у нас уже подготовленная публика, которым интересно узнать и услышать что‑то новое. Кроме того, в Доме радио можно играть в разных пространствах с очень разной акустикой: в фойе, первой студии, экспериментировать с освещением, звуковыми инсталляциями. Главное, чтобы была идея, — возможностей для ее реализации масса».
Просветительская деятельность
«Лаборатория современного зрителя» включает в себя три направления — образовательную программу с классическими форматами вроде лекций и круглых столов, которые готовят зрителя к концертам и выставкам, вокальные и танцевальные воркшопы для непрофессионалов и мастер-классы для студентов и работников музыкальной индустрии.
Куратор образовательной программы musicAeterna
«Мы создаем цикл событий, который готовит публику к тому, что она услышит. Все мероприятия образовательной программы бесплатны и доступны по регистрации. Есть практические занятия вроде „Пляса“ (открытые занятия с приглашенным хореографом. — Прим. ред.) или „Распева“ (открытые классы с хоровыми солистами. — Прим. ред.). В декабре начался авторский курс композитора Алексея Сюмака, нашего резидента, где он будет учить сочинять музыку. Скоро начнет работать клуб, где мы будем собираться и слушать пластинки, тоже открытый для всех желающих».
«В течение всего сезона проводятся постоянные лекционные циклы: в этом году, например, это лекции Вадима Лурье о патристике, беседы о кинематографе с Евгением Майзелем и цикл встреч о взаимосвязях психоанализа и музыки от Виктора Мазина. В целом нас интересует междисциплинарность, связь музыки и других наук. Мы пробуем новые форматы, ищем неочевидные связи между областями знаний. Я полностью согласна с мыслью Теодора, что „в будущем искусство будет не столько умением автора, сколько просветленным пониманием зрителя“».
В этом сезоне помимо регулярных событий образовательной программы, musicAeterna планирует трансформацию «Распева» в концертный формат. «Появилась идея создать с постоянными участниками вокальных занятий хор, который к концу сезона мог бы исполнить небольшую программу. Скоро анонсируем», — делится Виталий Полонский.
Кинолаборатория
Кинолабораторией заведует Тихон Пендюрин, в ней тоже несколько направлений: презентация экспериментальных картин современных режиссеров, трансляция редких фильмов прошлого и проект «Молчание кино» — показ немого кино под специально написанную живую музыку. Часто к программам лаборатории подключаются резиденты и делают смежные проекты, презентуют свои любимые фильмы или устраивают творческие встречи вокруг обсуждения фильма.
В Доме радио показывают кино не только в формате кинолаборатории. На последнем этаже здания трудятся над клипами и документальными фильмами команда видеографов. musicAeterna не балует онлайн-зрителей трансляциями или записями концертов. С тем уровнем требований к качеству готового материала, который предъявляет Курентзис, как художественный руководитель коллектива, работа даже над маленьким видеоклипом на несколько минут может идти месяцами.
Видеохудожник проекта и основатель продакшена NOIR Films
«Недавно мы запустили новый проект — 20 коротких роликов, хроники Дома радио: пространство, закулисье, репетиции, концерты. Все, что закрыто от глаз зрителей, взгляд изнутри. Несколько эпизодов уже в сети, мы продолжаем выкладывать видео и снимать по две-три новых хроники в месяц. В Доме радио для нас очень важен свет: стремимся к тому, чтобы был свет, как от свечей в храме. В такой атмосфере возможно отключится от повседневной жизни и отправиться в новое эмоциональное путешествие».
На концертах musicAeterna нет телевидения и приглашенных фотографов по той же причине: атмосферу исполнения не передать быстрыми кадрами. А при входе в Дом радио зрителей просят сдать телефоны в специальные шкафчики, чтобы не отвлекаться на цифровой мир во время пребывания на мероприятии. musicAeterna мягко, но настойчиво возвращает своих слушателей в настоящий момент и напоминает о важности живого общения непосредственного восприятия.