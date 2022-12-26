ВКонтакте приходит в NFT. Зачем токены соцсети, пользователям и художникам?

Что-что приходит?
NFT или невзаимозаменяемые токены были задуманы как цифровой сертификат, закрепляющий цифровое произведение искусства или коллекционный предмет за его владельцем, чтобы он мог распорядиться им по своему усмотрению. Их покупка осуществляется за криптовалюту и отражается в блокчейне, большой публичной базе транзакций. Запись в такой базе нельзя подделать или подменить, а значит с предметами ничего не случится без согласия владельца.
Чтобы приобрести токен, необходимо завести криптокошелек, это одновременно расчетное средство и адрес, за которым будет закреплен токен. Криптокошелек должен быть связан с одним из популярных блокчейнов с поддержкой технологии NFT, среди прочих, к таким относятся Etherium, Binance Smart Chain или Tezos. Также понадобится аккаунт на NFT-маркетплейсе, именно там происходит «минтинг» или цифровая чеканка, то есть создание токена. За этот процесс обычно просят комиссию за исполнение транзакции, хотя некоторые площадки позволяют переложить ее на будущего покупателя (это называют «ленивым минтингом»).
А о каком искусстве речь?
За месяцы пандемии для многих художников и артистов цифровое искусство стало надежным источником дохода в период, когда живые выставки были невозможны. Для их поклонников это не только способ поддержать любимых контентмейкеров, но и возможность приобрести настоящее произведение искусства в удобном формате и использовать его в различных социальных сетях. Благодаря цифровой природе купленная картина быстро превращалась в аватарку, стикер или гифку для реакций.
В 2021 году объем продаж NFT в мире составил от 25 до 41 млрд долларов и по привлеченным средствам даже обогнал продажи реальных произведений искусства, а произведения цифровых художников продавались на аукционе Sotheby’s наравне с работами величайших мастеров и уходили с молотка за миллионы долларов. Эксперты оценивают размер российского рынка токенов где‑то между 0,5% и 5%, но сходятся во мнении, что это могут быть сотни миллионов долларов.
Что я смогу с ними делать?
ВКонтакте намерены сделать крипто-технологии частью соцсети, и для этого запустила приложение VK NFT. Теперь уникальный медиаконтент, когда‑то купленный поклонниками цифровых художников, а также коллекционные карточки и игровые предметы можно выставить на своей странице и похвастаться им перед друзьями.
Чтобы выгрузить свои токены в соцсеть, нужно привязать к приложению свой криптокошелек. После этого принадлежащие пользователям токены появятся на специальной витрине на личной странице. Ещё внутри можно будет посмотреть NFT-коллекции друзей и селебрити.
NFT помогут разнообразить профиль пользователя и его общение. Например, ими можно заменить старую приевшуюся аватарку, в этом случае изображение выделит неоновая шестиугольная рамка и подчеркнет индивидуальность владельца. В скором времени соцсеть позволит модифицировать токенами персональные аватары vmoji, а также добавит их в игры.
Это лишь первый этап большого плана ВКонтакте. Уже в январе соцсеть выпустит собственную коллекцию NFT. В работе над ней приняли участие автор артов о сибирском Человеке-Пауке Евгений Зубков и цифровой художник Миша Либерти. Куратором проекта выступил один из самых известных российских цифровых художников Руслан Вяльцев. В коллекции будут представлены уникальные работы от каждого из них.
Серия произведений состоит из 8 000 токенов с маскотом ВКонтакте, милым псом Спотти. 3D-модели в коллекции сгенерированы алгоритмами: каждый Спотти получит свой набор аксессуаров и черт, а их сочетания определяют редкость изображения.
Говорите, NFT можно обменивать и продавать?
Да, ВКонтакте думает и об этом. В 2023 году соцсеть планирует добавить токены в игры соцсети, а также запустить собственный маркетплейс токенов. Причем пользователей не ограничат лишь картинками и со временем позволят также выставить там гифки, видеоролики и аудиозаписи.
На новой площадке можно будет не только купить уже выпущенные NFT, но и чеканить собственные токены. Причем соцсеть хочет сделать транзакции максимально доступными для широкого круга пользователей и позволит оплатить токены в рублях. После чего токен появится в кошельке нового владельца — его можно будет использовать на любых площадках, которые поддерживают технологии блокчейн.
Кроме того, ВКонтакте сейчас работает над алгоритмами защиты токенов от копирования, которые избавят авторов от беспокойства о неавторизованных дубликатах и мошенниках. Команда соцсети нацелена создать сообщество увлеченных NFT художников, поэтому обещает поддержать самые интересные коллекции и имена, а также помочь им с промо.
Токены, блокчейн, минтинг — а можно по-русски?
Для новичков внутри приложения VK NFT есть раздел с обучающим курсом, который подробно расскажет о технологии блокчейна, создании собственных токенов и вопросах безопасности в мире Web3. Серия материалов и тестов проверит знания даже продвинутых NFT-энтузиастов, а их прохождение откроет уникальные эмодзи-статусы.
Узнать больше об NFT-вселенной, познакомиться с самыми оригинальными произведениями и коллекциями, а также следить за новостями рынка можно в сообществе VK NFT HUB. С его помощью разработчики и кураторы проекта намерены общаться с поклонниками, креаторами и увлеченными трейдерами, получать у них фидбек.
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