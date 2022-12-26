ВКонтакте приходит в NFT. Зачем токены соцсети, пользователям и художникам?

Чтобы приобрести токен, необходимо завести криптокошелек, это одновременно расчетное средство и адрес, за которым будет закреплен токен. Криптокошелек должен быть связан с одним из популярных блокчейнов с поддержкой технологии NFT, среди прочих, к таким относятся Etherium, Binance Smart Chain или Tezos. Также понадобится аккаунт на NFT-маркетплейсе, именно там происходит «минтинг» или цифровая чеканка, то есть создание токена. За этот процесс обычно просят комиссию за исполнение транзакции, хотя некоторые площадки позволяют переложить ее на будущего покупателя (это называют «ленивым минтингом»).