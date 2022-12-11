Нобелевский лауреат и новый Керуак: два отличных новых романа

«Посмертие» — его десятый роман, впервые опубликованный в 2020 году, и второй изданный на русском языке. Герои Гурны, родившиеся в Африке, легко находят и теряют свое счастье. Они потеряны, лишены корней и не вписываются в общество, которое их отторгает. Что есть «дом» и где он? Как жить дальше, когда привычный тебе мир уничтожен? «Что меня вдохновляет, — сказал Гурна в интервью Нобелевскому комитету, — так это возможность правдиво говорить о том, что я вижу, о вещах, которые меня волнуют. Я не просто пишу обо всем, что бросается мне в глаза, меня очень интересует, что люди могут вынести из травмирующих событий. Поэтому я думаю не только о беженцах, но и о жизни, о том, что люди могут извлечь из несчастья. <…> В частности, о том, как обращаются с женщинами в нашей и во многих других культурах».