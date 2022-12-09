Общество потребления и эпоха контроля: главные работы Бэнкси в «Севкабеле»

На одном из плакатов на выставке изображены Маугли и другие персонажи «Книги джунглей», связанные на месте, где когда‑то был их родной лес. Они в полной растерянности, как будто задают немой вопрос: как все это произошло? что будет дальше? «Книга джунглей» без джунглей? В 2002 году Гринпис в сотрудничестве с Бэнкси для борьбы за спасение лесов выпустил плакаты, открытки и наклейки с этим изображением, выполненным на переработанной бумаге. Но из‑за судебных споров с Disney компания так и не реализовалась, и почти всю партию отправили на переработку, что только еще раз подчеркнуло поднятую Бэнкси проблему о неумении грамотно распоряжаться природными ресурсами.