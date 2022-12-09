Общество потребления и эпоха контроля: главные работы Бэнкси в «Севкабеле»

Пространство инсталяции разделено на пять разделов: «Общество потребления», «Социальное неравенство», «Эпоха контроля», «Защита окружающей среды» и «Будущее для потомков».
«Общество потребления»
«Покажи мне Моне»
2005
Картина «Покажи мне Моне» отсылает к созвучному в английском языке крылатому выражению «Покажи мне деньги», хорошо отражающему эпоху консьюмеризма. Это одна из самых знаменитых работ Бэнкси, которую он впервые показал 15 лет назад на своей выставке «Натуральная нефть: галерея перемешанных шедевров, грызунов и вандализма», а в 2020 году продал на аукционе Sotheby’s за £7,552 млн. Для сравнения сам «Японский мост. Пруд с водяными лилиями» Моне стоил ненамного больше — $11,154 млн. Бэнкси переделал культовый в западной живописи пейзаж, прославивший Клода Моне, — вид в его саду в Живерни. И вписал в него детально прорисованные тележки для покупок и дорожный конус, нарушив идиллию импрессионистского шедевра. Посыл Бэнкси — показать, как капитализм и чрезмерное потребление губительно влияют на окружающий мир, и обратить внимание на жертвы, которые мы приносим ради комфорта.
«Социальное неравенство»
«Только элитная аренда»
2021
В известном британском курортном городе Кромере в 2021 году на одной из стен Бэнкси нарисовал группу крабов-отшельников, один из которых держит плакат с надписью «Только элитная аренда». Образ животных с плакатами часто встречается в творчестве Бэнкси, и здесь в качестве героев он выбирает крабов — главных символов Кромера.
Как и всегда, в этой работе художник сочетает юмор с серьезным посланием, касающимся малообеспеченных слоев населения, бездомных и беженцев. В Англии примерно каждый второй владеет загородной недвижимостью, но в то же время в последние годы сильно растет количество бездомных: в частности, и в Кромере местным жителям очень сложно найти доступное жилье. Поэтому образ краба здесь — еще и блестящая игра на идее отшельника, лишенного безопасного жилища, пока у кого‑то этой роскоши в избытке.
«Эпоха контроля»
«Детская комната». Магазин «Валовый внутренний продукт»
2019
В 2019 году Бэнкси создал в Лондоне магазин «Валовый внутренний продукт», в уличных витринах которого рекламировал свои произведения для онлайн-продажи — сам магазин не работал. Одним из представленных там арт-объектов была «Детская комната», для которой критики предложили несколько интерпретаций. Может быть, это Большой Брат — бездумный и тотальный контроль за каждым, даже самым юным гражданином, со стороны государства и властей. Или гиперконтроль со стороны родителей, чья чрезмерная забота представлена количеством камер. А возможно, родители этого малыша — блогеры, которые ведут непрерывную съемку не из чувства обеспокоенности, а для демонстрации своей жизни в соцсетях. Сам же Бэнкси оставил лишь одну ироничную подпись: «Потрясающая потолочная игрушка-стимулятор, чтобы подготовить вашего малыша к предстоящему путешествию…»
«Защита окружающей среды»
«Книга джунглей: сохранить или удалить»
2001
На одном из плакатов на выставке изображены Маугли и другие персонажи «Книги джунглей», связанные на месте, где когда‑то был их родной лес. Они в полной растерянности, как будто задают немой вопрос: как все это произошло? что будет дальше? «Книга джунглей» без джунглей? В 2002 году Гринпис в сотрудничестве с Бэнкси для борьбы за спасение лесов выпустил плакаты, открытки и наклейки с этим изображением, выполненным на переработанной бумаге. Но из‑за судебных споров с Disney компания так и не реализовалась, и почти всю партию отправили на переработку, что только еще раз подчеркнуло поднятую Бэнкси проблему о неумении грамотно распоряжаться природными ресурсами.
«Будущее для потомков»
«Будущего нет»
2010
Когда Бэнкси говорит об экологии, он неизменно противопоставляет взрослых, ненасытно истощающих планету, миру детей, напоминая, что жизнь будущих поколений зависит исключительно от наших действий сегодня. Вообще, дети часто становятся главными героями его работ наравне с обезьянами и крысами. Это касается и граффити «Будущего нет», которое многие считают одной из самых острых работ Бэнкси. Символично, что на стене частного дома в Саутгемптоне его закрасили уже через неделю. Буква «О» здесь иронично напоминает воздушный шарик, ассоциирующийся с радостью ребенка, но на его лице, напротив, читается тревога.