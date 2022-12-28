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Надежда-2023

Что вас ждет в 2023 году? Гадаем по книжным обложкам

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Сегодня в 18:45
Название какой книги предскажет ваш следующий год? Ответьте на несколько вопросов — и узнаете.
Где будете встречать Новый год?
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Елку ставите?
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Шампанское на столе будет?
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А сколько подарков приготовили?
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Теперь самый важный вопрос: загадайте число от 1 до 12
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