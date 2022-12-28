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Надежда-2023
Что вас ждет в 2023 году? Гадаем по книжным обложкам
Афиша Daily
Сегодня в 18:45
Название какой книги предскажет ваш следующий год? Ответьте на несколько вопросов — и узнаете.
Где будете встречать Новый год?
С родными
С друзьями
С любимым человеком
В одиночестве. Ну, может, с котиком
Дальше!
Елку ставите?
Конечно!
Не ставлю
Кактус в мишуре считается?
Дальше!
Шампанское на столе будет?
Куда ж без него
В этом году обойдемся
Дальше!
А сколько подарков приготовили?
Один
Штук пять — самым близким
Не меньше десятка
В этом году без подарков
Дальше!
Теперь самый важный вопрос: загадайте число от 1 до 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дальше!
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