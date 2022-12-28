Что такое надежда? Отвечают Пелевин, Достоевский и Лимонов

Ничто так не ослабляет силы человека, как надежда в чем‑либо, кроме своего усилия, найти спасение и благо.
(«Путь жизни»)
Так я иду все в даун-таун и кое‑кто улыбается мне, потому что идя, я стараюсь выглядеть так, как будто я читаю в этот момент молитву, которую я сам для себя недавно сочинил, придумал в тяжкую минуту, заметив, что излишне злюсь на людей. Вот эта молитва:
Нет в моем сердце злобы
Нет в моем сердце злобы
Несмотря на надежд моих гробы
Нет в моем сердце злобы…
(«Это я — Эдичка»)
— Тут все поразительно, — сказал светило нейрохирургии Киричевский уже в московской клинике, месяцы спустя. — Господин Фандорин не умирает, но и не живет. К счастью, современная наука мало что знает про устройство мозга.
— Почему «к счастью»? — спросил тогда Маса.
И сэнсэй, мудрый человек, ответил:
— Потому что когда нет твердого знания, остается надежда на чудо.
(«Не прощаюсь»)
Александр Бестужев-Марлинский
Облака, сосцы жизни! пролейте небесное молоко на землю, разразитесь грозой, но смойте с лица земли загар, свейте укор в бесплодии. Бросьте стрелы свои на грешных, но обрадуйте невинных… ведь не все грешники на свете, и в лоне вашем не одни молнии: есть и дождь освежающий; есть не только страх, но и надежда.
(«Мулла Нур»)
Иосиф Бродский
Я — это и есть они; я и есть наше семейство. И поскольку никто не знает своего будущего, не уверен, что однажды сентябрьской ночью 1939 года в уме у них промелькнуло, что они обеспечили себе выход. В лучшем случае, полагаю, они думали о том, чтобы завести ребенка, создать семью. Довольно молодые, к тому же рожденные свободными, вряд ли они понимали, что страна, где они родились, — это государство, которое само решает, какая вам положена семья и положена ли вообще. Когда они поняли это, было уже слишком поздно для всего, кроме надежды. Что они и делали, пока не умерли: они надеялись. Люди, настроенные по-семейному, они не могли иначе: надеялись, старались, строили планы.
(«Полторы комнаты»)
Дмитрий Глуховский*.
Надежда — это как кровь. Пока она течет по твоим жилам, ты жив. Я хочу надеяться.
(«Метро 2034»)
Федор Достоевский
Женщины у нас подымаются и, может быть, многое спасут, об этом я еще буду говорить. Женщины — наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самую роковую минуту…
(«Дневник писателя»)
Илья Ильф, Евгений Петров
Разумеется, агенту угрозыска в сельском районе автомобиль не полагался. Единственное доступное транспортное средство — крестьянская подвода или бричка. Но без лошадей не обойтись, а они тоже дефицитны. Одна надежда — конфискат.
(«Двенадцать стульев»)
Виктор Пелевин
— Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда, — сказал Затворник. — А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что‑то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо.
(«Затворник и Шестипалый»)
Александра Маринина
Вам не имеет смысла стремиться к свободе, потому что на свободе вас достанут так быстро, что вы и охнуть не успеете. Вас достанут даже в следственном изоляторе, принадлежащем МВД. Нравы там сами знаете какие, и охрана продажная, так что ваши друзья до вас быстро доберутся. Единственная ваша надежда ― это наш изолятор. Здесь и поуютнее, между прочим, и охрана более надежная.
(«Иллюзия греха»)
Антон Чехов
У русского единственная надежда ― это выиграть двести тысяч.
(«Записная книжка III»)
Алексей Сальников
У нас, к счастью, довольно широкое пространство для маневра. Русская реальность так выстроилась сама собой, что можно двигать не только в позитив это все. Можно углубить тоску, отчаяние, и в этих тоске и отчаянии начинает светиться надежда, у нас люди от депрессняка, если его углублять и расширять, начинают получать своеобразное удовольствие. Чем беспросветнее, тем светлее.
(«Оккульттрегер»)
Владимир Сорокин
Ей было жалко их, жалко себя. Почему она родилась в это время? За что?!
Но это была греховная мысль, и Марина гнала ее, понимая, что кому‑то надо жить и в это время. Жить: верить, любить, надеяться.
Она верила, любила. И надеялась.
(«Тридцатая любовь Марины»)
Людмила Улицкая
От этой бесконечной писательской работы у Одинокой Мыши немного испортилось зрение, и ей пришлось заказать очки. Но, несмотря ни на что, она любила писать эти поздравления. Ведь когда пишешь письма, не чувствуешь себя одинокой. К тому же есть надежда, что придет ответ.
(«История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь»)
Макс Фрай
Мне не раз говорили, что надежда — глупое чувство. Лишает нас воли, отнимает силы, связывает по рукам и ногам. И я неоднократно убеждался на практике, что это действительно так. Но все равно уверен, что из этого правила бывают исключения. Иногда глупое чувство — именно то, что надо.
(«Слишком много кошмаров»)
* Дмитрий Глуховский внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.