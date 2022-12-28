Восемь новых сказок про надежду

Кирилл опоздал. Он прокрался на свободное место на предпоследнем ряду. Собрание проходило в светлом конференц-зале на первом этаже офисного комплекса. На прозрачную пирамидальную крышу падал снег.

На кафедру взошла Маша.

— Вы, наверное, знаете, чего мы тут все сегодня собрались, — сказала она, и Кириллу показалось, что она смотрит прямо на него.

За Машей стояла накрытая черным бархатом доска.

— Я не рада, что опять приходится поднимать эту тему, но, — она повысила голос, — сколько раз я должна повторять, какие слова использовать нельзя?!

В зале установилась полная тишина, и было слышно, как по граням крыши-пирамиды съезжал снег.

За спиной Марии с доски упал бархат, и все увидели. Тут от тишины и следа не осталось. Все были в ярости. Девушку из третьего ряда вырвало.

— Уберите это! — закричал кто‑то.

Никто не смог бы точно сказать, что за слова были на доске. Смотреть на них было физически больно.

Мария продолжала так спокойно, как могла.

— Так вот… при общении… мне как‑то неловко это повторять, я как будто в каком‑то учреждении… для тупых… хотя интеллекта у любого из них побольше… Оксана, выйди из зала, пожалуйста, не отвлекай коллег. Вы понимаете, что вы вот этим подставляете не только себя, но и всех остальных? Нельзя в общении друг с другом. Нельзя в общении с клиентами — на нас жалуются уже не в первый раз. Хотите дома их использовать? Ладно, я вам мешать не буду. Но подумайте своей головой. Ваши дети услышат и занесут это в детский сад, в школу. А потом куда это дойдет? Оксана, выйди все-таки отсюда, потом тебе расскажут, что я здесь говорила. Вы все здесь — передний край, вы должны быть образцами.

Кирилл смотрел на доску спокойно, не отводил взгляд. Он не понимал, почему они вызывают у всех такой ужас. Он тоже плакал, да, все сейчас плакали, кто тихо, а кто и громко, с причмокиванием, — этого было не избежать, потому что даже те, кто пытался отвернуться, то и дело ловили взглядом краешек доски, а пары слогов уже хватало, чтобы собрать целое слово. А за словом следовали фразы.

— Так вот, — продолжила Маша, — мы подумали и решили вот что. Скоро праздник. Мы вручаем вам премиальные.

Под лежащим на полу черным бархатом послышалось сопение и хруст, и сразу же набухли несколько шаров, по размеру похожих на дыню. Один шар как будто распрямился и выбежал из‑под бархата. Маша взяла его на руки.

Это было небольшое существо матово-белого цвета, формой напоминавшее то ли дыню, то ли молочный зуб. У существа были маленькие ножки и ручки, оно смотрело на мир небольшими черными глазами. Было на ровном белом лице что‑то похожее на ноздри и рот с тоненькими усиками.

Из‑под бархата выбегали все новые существа и направлялись в зал. Они дружелюбно махали сотрудникам, забирались им на колени. Оксана, несчастная девушка с третьего ряда, побежала прочь из зала, и одно из существ устремилось за ней.

— Это Клементин, — сказала Маша. — Нормальный парень, душа нараспашку! Вашему можете дать любое имя, какое хотите. Не спешите, на всех хватит. Они все одинаковые. Потом можете нарисовать на них что‑нибудь. Только аккуратно, они нежные.

Оксана вернулась в зал. Она держала на залитой слезами рубашке Клементина, который ее утешал.

— Им, — Маша показала на своего Клементина, — вы можете говорить любые слова. И ничего не будет.

Маша отвернулась к доске, сверилась. Затем она снова посмотрела на собравшихся, поставила к себе на кафедру Клементина, выключила микрофон и громко сказала:

— []!

Хоть микрофон и был выключен, но многие услышали. А кто не услышал — догадался. По залу пробежала волна ропота. Дизайнер Федя вскочил со стула и швырнул его о стену. И тут собравшиеся увидели, что Клементин перед Машей не ругается и не убегает, а подпрыгивает и хлопает в ладоши.

Тогда все повернулись к своим Клементинам, а кто еще не нашел своего, поспешил найти, и начали говорить. Слова с доски в самых жутких, омерзительных комбинациях лились из их уст, и Клементины хлопали, поздравляли их, радовались, даже немного краснели от удовольствия.

К Марии подошел один из ее помощников. Клементин сидел у него на плече.

— Люблю все-таки радовать людей, — сказала ему Маша. — Теперь годовых премий выплачивать не придется.

— Да, это лучше любых денег, — сказал помощник и пощекотал Клементину усы.

А где‑то в хвосте зала Кирилл, за ногу которого тоже уцепился Клементин, пытался пробраться к выходу среди ликующих коллег.

— Эй, — позвала его знакомая девушка-программистка, — ты куда? Тебе не нравится эта штука?

Кирилл понял, что так просто ему не уйти.

— Ну как.

— Слушай, да тут половине она не нравится. Это игрушка. Не хочешь говорить с ним — поручи ему что‑нибудь. Пусть залезет прочистит вытяжку. Можно как подушку его использовать. Ты не грусти так. А то смотреть больно.

Кириллу и правда было больно.

— Давай обнимемся, — сказала девушка. — Все втроем, — она показала на Клементина, который выглядывал у нее из рюкзака.

— Ну тогда уж вчетвером, — улыбнулся Кирилл и взял на руки своего, — Может, теперь будет легче. А то я уж думал, что один эти слова знаю.