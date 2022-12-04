Русь, куда ж несешься ты? Спектакль «Материнское сердце» Андрея Могучего в БДТ

Было у Авдотьи еще четверо сыновей: кого бутылка сгубила, кого — война. Витька (Григорий Чабан) последний остался, и она не остановится, пока не предпримет все, чтобы его спасти. Спектакль Могучего — это отечественная «Божественная комедия», попытка вернуть любимого сына, запутавшегося и застрявшего где‑то среди родных нам горемык. Даже свой Вергилий имеется: это манерный конферансье (Андрей Феськов) в черном фраке и щегольских мюлях. Спектакль начинается с того, как он поднимается из зала, произнося речь на немецком, а дальше переходит на русский и предлагает нам отправиться в путь вместе с Авдотьей, дабы исследовать «русскую душу». Он будет выполнять роль рассказчика и стороннего наблюдателя и сопровождать Авдотью в течение всего спектакля. Чуть позже, когда он начнет заикаться при упоминании «царствия небесного», и потом, когда у него и вовсе хвост из фрака свесится, станет ясно, что конферансье — кто‑то вроде Мефистофеля, а если на отечественный манер — мелкий бес. В программке он назван Чичиковым, и это не единственное упоминание гоголевского героя.