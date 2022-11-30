Как мессенджеры, электронная почта и видеоконференции меняют этикет делового общения

Из‑за того, что общение перешло в мессенджеры, скорость коммуникации увеличилась. Если почта предполагала асинхронную коммуникацию (каждый отвечает тогда, когда ему удобно), то мессенджеры требуют более быстрого ответа. Справочники по деловому этикету рекомендуют отвечать на электронные письма в течение суток, а на сообщения в мессенджерах — в течение нескольких часов. При этом если сообщение прочитано и отправитель может увидеть двойную галочку, то ответить нужно как можно скорее. В итоге скорость общения увеличивается, мы попадаем в замкнутую петлю : стремимся поскорее ответить на сообщение, но, ответив, не можем передохнуть, а тут же получаем новое сообщение. Не ответим быстро — получаем напоминание. Общение происходит бесконечно и стремительно.