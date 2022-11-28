Закулисье крепостного театра и история любви: как устроен спектакль «Лубянский гример»

Это далеко не классический спектакль, а иммерсивный квест по анфиладам, залам, лестницам и даже непарадным помещениям усадьбы, которые занимают порядка 1600 квадратных метров. Зрители погрузятся в атмосферу позапрошлого века и насладятся убранством исторического имения, чувствуя себя не просто экскурсантами, а желанными гостями. До этого в разные годы уникальный особняк посещали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Василий Жуковский, Михаил Загоскин, Михаил Щепкин, Григорий Данилевский, Лев Толстой, Константин Циолковский и другие представители науки и искусства.