Закулисье крепостного театра и история любви: как устроен спектакль «Лубянский гример»

25 ноября в Новом театре в историческом особняке на Мясницкой впервые покажут иммерсивный спектакль «Лубянский гример» — он основан на рассказе Николая Лескова «Тупейный художник». Постановка перенесет зрителей в атмосферу русского крепостного театра XIX века.
В интерьерах старинной дворянской усадьбы одновременно развернутся два захватывающих сюжета. Один — легенда о любви, верности и страданиях талантливого художника и его возлюбленной, крепостной актрисы. Другой — история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица его создателей.
Это далеко не классический спектакль, а иммерсивный квест по анфиладам, залам, лестницам и даже непарадным помещениям усадьбы, которые занимают порядка 1600 квадратных метров. Зрители погрузятся в атмосферу позапрошлого века и насладятся убранством исторического имения, чувствуя себя не просто экскурсантами, а желанными гостями. До этого в разные годы уникальный особняк посещали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Василий Жуковский, Михаил Загоскин, Михаил Щепкин, Григорий Данилевский, Лев Толстой, Константин Циолковский и другие представители науки и искусства.
«Это будет история с внятным сюжетом, на первый взгляд построенная согласно традиционным драматургическим принципам: завязка, конфликтная ситуация, развитие, кульминация, финал, — рассказывает художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков. — Однако в спектакле будут одновременно играться четыре пьесы. Четыре группы зрителей пройдут по особняку разными маршрутами. Им откроется мир крепостного театра — его закулисье. Зрители увидят прекрасных девиц, из числа которых порочный граф выбирает очередную наложницу. Подсмотрят, как идут репетиции. И даже станут свидетелями пыток, которым подвергаются крепостные за непослушание».
Создавая «Лубянского гримера», режиссер взял за основу правила, которые задают британские мастера иммерсивного театра, при этом в значительной степени их расширил. «Каждая группа увидит что‑то свое, но история будет понятна всем, — уверен Бояков. — Финальная часть спектакля пройдет в домашнем театре графа, где состоится развязка драмы о лубянском гримере и его возлюбленной».
В постановочной группе спектакля: Эдуард Бояков (автор инсценировки и режиссер-постановщик), Алиса Меликова (художник-постановщик и художник по костюмам), Сергей Васильев (художник по свету), Алена Гуменная (хореограф), Алексей Зензинов (шеф-драматург), Василий Поспелов (музыкальный продюсер), Никита Черноусов (ассистент художника по свету), Сергей Корнеев (видеоинженер), Валентин Клементьев (режиссер), Андрей Березин (музыкальный продюсер), Ольга Зрилина (репетитор по вокалу), Евгений Скуковский (исполнительный продюсер), Рената Сотириади (режиссер), Григорий Литвинов (саунд-дизайнер), Ольга Щербакова (хореограф).
В ролях: Леонид Якубович, Кирилл Клименко, Анна Кожевникова, Артем Орлов, Артур Ахикян, Григорий Шариков, Дарья Дуженкова, Дарья Коларж, Дина Нижегородова, Екатерина Дар, Кирилл Анохин, Анастасия Державина, Лана Мотолыгина, Лев Павлов, Максим Линников, Никита Кашеваров, Никита Лукин, Светлана Воронцова, Софья Бородицкая, Софья Кронгауз, Татьяна Козлова, Татьяна Орлова, Эдуард Йоонас, Анастасия Алехина.
История усадьбы Салтыковых-Чертковых
Усадьба Салтыковых-Чертковых — уникальное историческое здание, которое ведет свою историю с XVIII века. Изначально особняк строился для генерал-майора Сергея Николаевича Салтыкова, но в 1831 году перешел в собственность аристократов Чертковых.
Современный вид здание приобрело в 1899 году, когда архитектор Федор Шехтель переоформил центральную лестницу усадьбы. С середины 1890-х в здании размещались Московское архитектурное общество и Литературно-артистический клуб.
В 1902 году в доме открылся ресторан Симона Милля, а в 1906 году по проекту архитектора Адама Дитриха к фасаду особняка пристроили здание магазина. В 1914 году усадьбу продали предпринимателю Г.А.Кеппену, который решил ее снести и построить на этом месте доходный дом. Однако из‑за начала Первой мировой войны его план не осуществился.
После революции 1917 года здание было заброшено. В 1922 году в главном корпусе открыли Деловой клуб. В 1923 году в этих помещениях разместили Клуб красных директоров. Главой клуба назначили Феликса Дзержинского, на заседаниях выступали именитые революционеры Вячеслав Менжинский, Валериан Куйбышев, Серго Орджоникидзе.
С 1930-х годов усадьба принадлежала Всесоюзному обществу «Знание». В 1959-м в имении открыли редакцию журнала «Наука и жизнь». В советское время в здании проходили съемки кинофильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Возвращение Максима». А в августе 2022 года здание доверили художественному руководителю Нового театра Эдуарду Боякову.
Билеты на спектакль можно найти на сайте «Афиши».
Адрес усадьбы Салтыковых-Чертковых: Москва, Мясницкая, 7, стр. 2.
Рекламодатель: ООО «Корпорация Синергия»
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