Куда ехать и что смотреть в музеях под открытым небом в 2023 году

На территории самого заповедника действуют экскурсионные маршруты, на которых можно увидеть раскопы, полевой лагерь и центр водных исследований. У музея есть постоянно действующий филиал в Краснодарском крае, в федеральной территории Сириус. В новом году здесь откроется шесть новых выставок. Выставка «Как жили и умирали древние эллины» (с 15 октября) расскажет о повседневности древних эллинов: сколько они жили, что ели, чем болели и от чего умирали. Другая выставка посвящена современности. На выставке «Черные археологи: расхитители гробниц» (с 28 октября) будут представлены предметы, конфискованные у современных грабителей, охотящихся за древними артефактами .