Куда ехать и что смотреть в музеях под открытым небом в 2023 году

«Кижи» в Карелии
Церковная VR и коты
«Кижи» — один из крупнейших в мире музеев деревянной архитектуры и крестьянской культуры, до которого стоит добраться хотя бы раз в жизни. Музей сохраняет аутентичную культуру местных малых народов. В новой экспозиции сезона (6 марта — 12 мая) можно будет увидеть, как одевались корелы, заонежане и другие народы в будни и по праздникам. А в специальном перевезенном на остров и отреставрированном доме расскажут о быте малочисленного северного народа — вепсов, можно будет посмотреть на интерьер и попробовать традиционные калитки — открытые пирожки из пресного теста.
Зимняя выставка «На всякую рыбину есть едок» (8 февраля — 1 марта) посвящена традиции ловли рыбы и местным специалитетам — онежской ряпушке, соли Белого моря, карельской форели с клюквой. Само собой, не обойдется без ухи. Еще одна ключевая выставка сезона «Небесное послание» (21 мая − 1 октября) покажет «небеса» церквей Заонежья — сохранившиеся фрагменты подкупольных росписей, утраченные восстановят в VR.
Кижи — остров кошек, здесь они выступают в роли музейных смотрителей. Особая роль коту отводится и в культуре малых народов — росписи, вышивки, предметы интерьера будут показаны на выставке «Мурмузейные предметы» (23 мая — 28 июня).
«Малые Корелы» в Архангельской области
Быт знахарей и старинные сундуки
В этот неближний край стоит ехать, чтобы посмотреть на собрание памятников деревянной архитектуры под открытым небом. Здесь собрано более 100 церквей, часовен, колоколен, крестьянских усадеб, мельниц, амбаров из разных частей Русского Севера. Внутри памятников архитектуры воссозданы интерьеры разных домов: трактира, крестьянского дома, дома охотника. На выставках — северная иконопись, женские костюмы и головные уборы, старопечатные и рукописные книги. В музее рассказывают, как устроены рыболовный и зверобойный промыслы, кузнечное и другие ремесла.
Выставки нового сезона расскажут про исчезнувшие профессии губернского города сапожника, фонарщика, пожарного (с 15 мая) и покажут коллекцию сундуков (с 15 декабря), а в будущем здесь появится изба пинежской крестьянки-знахарки с историями о народной медицине и траволечении.
«Фанагория» в Краснодарском крае
Болезни древних и самый древний клад
Музей-заповедник находится на месте античного города Фанагория, который просуществовал 1500 лет, был разгромлен гуннами и частично ушел под воду из‑за землетрясения. ⅓ площади древнего города затоплена — здесь ведутся масштабные подводные исследования.
Коллекция артефактов, найденных при раскопках, дает представление о том, как жили люди прошлых эпох — от древних греков и ранних христиан до османов.
На территории самого заповедника действуют экскурсионные маршруты, на которых можно увидеть раскопы, полевой лагерь и центр водных исследований. У музея есть постоянно действующий филиал в Краснодарском крае, в федеральной территории Сириус. В новом году здесь откроется шесть новых выставок. Выставка «Как жили и умирали древние эллины» (с 15 октября) расскажет о повседневности древних эллинов: сколько они жили, что ели, чем болели и от чего умирали. Другая выставка посвящена современности. На выставке «Черные археологи: расхитители гробниц» (с 28 октября) будут представлены предметы, конфискованные у современных грабителей, охотящихся за древними артефактами.
Осенью одни из древнейших серебряных монет, найденных в Фанагории, приедут в Москву. В ноябре в Музее Востока откроется выставка «Персидский след на Черном море» с доказательствами участия всего северного побережья Черного моря в знаменитых Греко-персидских войнах V века до н. э. Открытие древнеперсидской царской надписи при раскопках в городе стало большой научной сенсацией.
«Херсонес Таврический» в Крыму
Геракл и другие любимчики древних жителей
Херсонес Таврический — античный полис на берегу Черного моря, основанный в 400-х и славившийся развитой городской жизнью вплоть до конца XIV века. Сегодня его музейная коллекция насчитывает 250 тысяч экспонатов. Одна из новых выставок сезона (15 августа — 19 ноября) посвящена торговле в Херсонесе. Находки с мест раскопок — амфоры, монеты, столовая керамика, светильники, стеклянные сосуды I–V веков, по которым можно проследить, как складывались торговые пути между античными городами.
Следующая выставка сезона (1 мая — 16 июля) посвящена одному из популярных героев Херсонеса — Гераклу, которого регулярно изображали на монетах городской чеканки. Другому паттерну — птицам — будет посвящена выставка под открытым небом. В византийском городе их изображали на простой и глазурованной посуде, украшениях и аксессуарах, бронзовых кувшинах и костяных накладках, найденных при раскопках.
Соловецкий музей-заповедник в Архангельской области
Судьбы заключенных и мастер-классы по каллиграфии
У архипелага в Белом море 400-летняя история. В основной экспозиции — и монастырская келья XVII века, и устройство отопительных систем, которые сравнивали с римскими и византийскими и признали более эффективными, и рассказ о хозяйственной жизни монастыря. Здесь занимались солеварением, которое приносило основной доход, кузнецким, плотницким и печным делом. Можно посмотреть на археологические находки, благодаря которым больше понять о культуре первобытных Соловков и устройстве загадочных каменных лабиринтов острова. Уцелели и части Соловецкой крепости с башнями.
В прошлом веке на Соловках был основан СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения. Допрос в кабинете следователя, этапирование в лагерь, использование подневольного труда на лагерных производствах, «культурно-воспитательная» работа СЛОНа, выживание в штрафных изоляторах, попытки побегов с Соловков — основная экспозиция последовательно рассказывает о том, с чем пришлось столкнуться заключенным.
Летом в пространстве монастырской библиотеки пройдет выставка «Звучащие рукописи Соловецкого монастыря», где покажут избранные фолианты XVII века и проведут мастер-классы по древнерусской каллиграфии.
«Петергоф» в Петербурге
Гастроли по стране и Императорский яхт-клуб
«Петергоф» кроме знаменитых фонтанов включает Ораниенбаум, Александрию и Дворец Петра I в Стрельне. Последний находится на реставрации, поэтому предметы коллекции отправятся на передвижную выставку, которая побывает в Воронеже, Казани и Иркутске.
В новом сезоне «Петергоф» также впервые покинут 400 уникальных предметов исторической коллекции дворца «Коттедж» — они окажутся на сентябрьской выставке в Государственном историческом музее в Москве. «Коттедж» создавала супруга Николая I Александра Федоровна — можно увидеть, какими были мечты об идеальном мире императрицы в готическом антураже.
В самом «Петергофе» в июне откроется экспозиция «На меридиане Марли». Этот совместный с Музеем Мирового океана проект рассказывает историю Императорского яхт-клуба, предшественником которого был потешный флот Петра I. Другая выставка будет посвящена дачному периоду Петергофа: на ней соберут фотозарисовки из жизни императорской фамилии, снимки и свидетельства из семейных архивов.