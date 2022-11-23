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Образование
Лучшие курсы, которые можно купить со скидкой в «черную пятницу»
Егор Михайлов
Сегодня в 11:46
В «черную пятницу» можно купить с большой скидкой не только что‑нибудь приятное, но и что‑нибудь полезное. Рассказываем, где можно научиться финансовой грамотности, иностранным языкам и актерскому мастерству по выгодным ценам.

AZRI

Для тех, кому в 2022 году вдруг позарез захотелось выучить грузинский — школа AZRI до 30 ноября дает скидки на основной курс грузинского языка. Если купить одну ступень изучения, скидка составит 25%, если все четыре — вырастет до 50%.

Сайт

azri.info

Band

Если хотите научиться писать сказки, детективы или нон-фикшен — в школе творческих профессий Band при оплате любых курсов до 27 ноября действует скидка 20%.

Сайт

bandband.ru

BBE

У школы креативных дисциплин BBE вместо «черной пятницы» — «белая». Но правила те же: до пятницы на курсы действует скидка 25%, на профессии — 35%.

Skyeng

Английский язык тоже всегда пригодится: в школе Skyeng по случаю «черной пятницы» можно купить пакеты уроков со скидкой от 20 до 55% — и выиграть дополнительные призы при покупке пакета от 16 уроков.

«МИФ»

Издательство «МИФ» дает скидку 60% на свои онлайн-курсы — о том, как открыть свой бизнес, как прорабатывать психологические травмы, как научить детей азам финансовой грамотности.

«Уроки легенд»

На платформе «Уроки легенд» можно купить со скидкой 75% годовую подписку на курсы от звезд: режиссуре тут учат Бекмамбетов и Сокуров, музыке — Меладзе и Беляев, актерскому мастерству — Райкин, Хаматова и Суханов.

«Яндекс Практикум»

На «Яндекс Практикуме» дарят скидку 20% на все курсы — при одном условии: нужно пройти бесплатную вводную часть курса до 30 ноября. Тогда вы получите промокод, который будет работать до конца года.

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