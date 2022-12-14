Ядерное искусство: как бомба вдохновляет художников

«Японский Уорхол» (как и американский коллега, этот художник не гнушается рисовать обложки для музыкальных альбомов) вырос в обществе, которое уже отошло от первого шока ядерной бомбардировки и стало его осмыслять — в том числе и в форме комиксов. Поэтому в работах Мураками так часто можно увидеть это сочетание кошмарных образов с жизнерадостными красками и мультяшными персонажами: они не противоречат друг другу, а соединяются. Ведь и сам ядерный гриб не уничтожил поп-культуру, а стал ее неотъемлемой частью.