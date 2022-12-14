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Искусство
Ядерное искусство: как бомба вдохновляет художников
Егор Михайлов
Сегодня в 16:00
От Сальвадора Дали до Такаси Мураками: рассказываем, как атомная энергия и ядерная бомба вдохновляют художников по всему миру.

«Атомная Леда» Сальвадора Дали

Сальвадор Дали. Атомная Леда, 1949
© Fundació Gala — Salvador Dalí

Пожалуй, самая известная картина, вдохновленная наступлением атомной эры, — вариация на тему мифа о Леде, одной из многочисленных жертв Зевса, который изнасиловал ее, обратившись лебедем. Позднее Леда родила то ли одно, то ли два яйца, из которых родилась в том числе и Елена Троянская.

История поразительная — и вполне в духе Сальвадора Дали — но при чем здесь атом? Дали впечатлил тот факт, что частицы в атоме разделены пустотой. Поэтому все предметы и персонажи картины будто бы висят, не прикасаясь друг к другу: даже вода будто парит над самым пляжем.

«Огонь! Огонь!» Энрико Бая

Энрико Бай. Огонь! Огонь!, 1963–1964
© Tate Gallery

Миланец Энрико Бай всю жизнь был одним из тех художников, что не сторонятся политики — и наоборот, делают каждое художественное высказывание политическим. Его картины запрещали, он создал серию работ в знак протеста против избрания Сильвио Берлускони, он даже создавал марионетки для оперы к двухсотлетию Французской революции (а либретто к той опере писал, на минуточку, Энтони Берджесс). А в 1951 году он с коллегами основал движение Arte nucleare, «Ядерное искусство».

В своих манифестах «ядерщики» предупреждали о том, как опасны могут быть ядерные технологии в неправильных руках, а на картинах создавали пугающие образы, вдохновленные ужасами ядерных бомбардировок. В более поздних работах Бай использовал особую эмаль, которую называл «тяжелой водой» — в точности как оксид дейтерия, который используют в ядерных реакторах для замедления нейтронов.

«Грибная бомба розовая» Такаси Мураками

Такаси Мураками. Грибная бомба розовая, 2001
© Galerie Raphael

«Японский Уорхол» (как и американский коллега, этот художник не гнушается рисовать обложки для музыкальных альбомов) вырос в обществе, которое уже отошло от первого шока ядерной бомбардировки и стало его осмыслять — в том числе и в форме комиксов. Поэтому в работах Мураками так часто можно увидеть это сочетание кошмарных образов с жизнерадостными красками и мультяшными персонажами: они не противоречат друг другу, а соединяются. Ведь и сам ядерный гриб не уничтожил поп-культуру, а стал ее неотъемлемой частью.

«Я родился и вырос в Японии, проигравшей во Второй мировой войне. Я испытал на себе подъем и крах экономики и дебютировал как художник в самый разгар экономического застоя», — говорит сам Мураками. Кстати, его московская выставка носила название «Будет ласковый дождь» — прямо как рассказ Брэдбери о ядерном апокалипсисе.

«Ядерная энергия» Генри Мура

Генри Мур. Скульптура «Ядерная энергия» в кампусе Чикагского университета, 1964–1966
© Raymond Boyd/Getty Images

Генри Мур, один из самых значительных скульпторов XX века, не раз обращался к теме войны: в 2011 году в Эрмитаже даже проходила выставка, где его военная графика была выставлена вместе с блокадными рисунками Александра Никольского. Но скульптура «Ядерная энергия» говорит о мире: она установлена на месте, где в 1942 году появилась «Чикагская поленница-1» — первый в мире успешно функционировавший искусственный ядерный реактор.

Но в почти абстрактной скульптуре чувствуется и тревога. По словам самого автора, он попытался объединить образы ядерного гриба, человеческого черепа и кафедрального собора, показывая одновременно и созидательный, и разрушительный потенциал атома.

«Атомный игровой дом» Дитриха Вегнера

«Атомный игровой дом» Дитриха Вегнера в «Дисмаленде» Бэнкси в 2015 году
© Helen Boast/Getty Images

Австралиец Дитрих Вегнер, как и Мураками, решил в своей работе совместить немыслимую жестокость ядерного взрыва с детской невинностью: его ядерный гриб на поверку оказывается домиком на дереве, традиционной забавой американских детей.

Эту скульптуру приметил Бэнкси, когда в 2015 году открывал «Дисмаленд», дистопический парк развлечений, где даже среди работ гигантов вроде Дженни Хольцер и Дэмиена Херста выделялся невесомый гриб Вегнера, заставляющий задуматься: какова цена жестокости, которую мировые лидеры оправдывают заботой о детях? Не уничтожает ли она вместе с миром и само детство?

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Как я научился не волноваться и полюбил (комиксы про) атомную бомбу
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Сильвио БерлускониЭнтони БерджессГенри МурДженни ХольцерДэмиен Херст
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