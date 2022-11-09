6 новых книг для детей и родителей

Обр — пятнадцатилетний подросток, хмурый и настороженный. Да, все подростки бывают такими, вот только Обр живет в Укрывище, за стенами которого мир бесконечных конфликтов и междоусобиц, и выжить в нем — задача не из легких. Особенно если ты всего лишь пешка на доске всемогущего и загадочного Повелителя, и кажется, что в этой партии ты наверняка окажешься разменной фигурой.