6 новых книг для детей и родителей

«Атлас загадочных мест России» Анастасии Строкиной
Иллюстрации Марии Уховой
Куда поехать, чтобы увидеть привидение? А посмотреть на танцующие деревья? Если вы сейчас недоверчиво нахмурились, то скажу, что даже в Москве можно найти место, где граница между прошлым и настоящим условна!
Новая книга Анастасии Строкиной с иллюстрациями Марии Уховой — идеальное решение для всех, кто хочет разнообразить поездки с детьми, но ищет маршрут, который будет интересен и детям, и взрослым. Тщательно изучаем историю места, рассматриваем иллюстрации и покупаем билеты, чтобы убедиться на своем опыте, так ли там все загадочно.
«Шарф» Жака Гольдстина
Шарф бабушки — это не просто тепло и уют, а еще и летопись семьи! В нем и нитки от свадебного наряда, и пряжа для посылки на войну, и воспоминания о праздниках… И его героиня получает в подарок! Конечно, она горда и счастлива, но, к несчастью, очень торопится и умудряется подарок испортить…
История Жака Гольдстина сейчас особенно важна: мир изменился, и кажется, что ничего постоянного не осталось. Но эта маленькая детская книжка-картинка говорит о том, как важно сохранять воспоминания и надежду, — и о том, что это под силу всем, стоит только постараться и не унывать.
«Арабелла» Марии Закрученко
Иллюстрации Тамары Мартыновой
Сашке четырнадцать, и вся ее жизнь полна препятствий и угнетений. Единственная отдушина — любимый сериал, где главная героиня решает проблемы посерьезней, и Сашка под звучным псевдонимом Арабелла начинает общаться с другими фанатами сериала, постепенно обретая веру в себя. Но побег от реальности отнюдь не решает проблем, и девочке предстоит понять, способна ли она справиться с настоящими трудностями.
Повесть Марии Закрученко, тепло принятая читателями и критиками еще до выхода бумажной книги (завоевала премию «Книгуру»), рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается почти любой: о поиске своего места, о реальном мире, о взрослении и о выборах, совершать которые не хочется, но очень нужно.
«АПС» Ярослава Свиридова
Иллюстрации Марии Орановской
День у 6-го «Д» начинается необычно: учитель принес в класс какой‑то странный металлический предмет и предлагает угадать, что же это за бесценная вещь. Странный предмет оказывается капсулой времени, и теперь героям предстоит заполнить ее самыми нужными вещами, а попутно поссориться, помириться и справиться со множеством трудностей.
Книга Ярослава Свиридова отлично подойдет для всей семьи: родителям будет смешно читать про несчастного опытного педагога, который пытается выдать канитель за интересный проект, а детям — наблюдать за приключениями героев и ждать, чем же герои заполнят капсулу.
«Повелитель и пешка» Марии Герус
Иллюстрации Софии Дзюбы
Обр — пятнадцатилетний подросток, хмурый и настороженный. Да, все подростки бывают такими, вот только Обр живет в Укрывище, за стенами которого мир бесконечных конфликтов и междоусобиц, и выжить в нем — задача не из легких. Особенно если ты всего лишь пешка на доске всемогущего и загадочного Повелителя, и кажется, что в этой партии ты наверняка окажешься разменной фигурой.
Новая книга Марии Герус (известна читателю благодаря роману «Крылья») — отличное решение для любителей фэнтези, где хватает и сражений, и волшебства, и размышлений о природе добра и зла. Плюс ко всему книга толстая, и это тот случай, когда множество страниц — в радость.
«Родина. Немецкий семейный альбом» Норы Круг
Нора — это обычный подросток, чей мир состоит из родителей, друзей, путешествий и мечтаний о будущей огромной жизни. Но акцент героини вызывает вопросы, откуда ее семья родом, а после ответа, что из Германии, следуют либо глупые шутки, либо неловкое молчание. И постепенно Норе становится необходимо выяснить: причастна ли ее семья к холокосту и к одной из самых страшных войн XX века?
Графический роман Норы Круг посвящен попыткам осознать свое место в мире, разобраться в хитросплетениях семейных отношений и понять, каким образом человек встает на сторону зла и можно ли этого избежать или же правящий режим сильнее, а обычный гражданин — всего лишь пешка. Отдельно хочется отметить визуальное оформление романа: он действительно похож на тщательно заполненный рукописный дневник, где фотографии, вклеенные предметы и забавные коллажи рассказывают историю семьи в нацистской Германии.