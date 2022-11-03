Районы, кварталы: как художники-любители зафиксировали культурный код России

«Для нас как для музея это великолепная возможность дать высказаться всем авторам, которым мы не можем организовать персональную выставку. Ежедневно мы получаем от 5 до 10 писем со всей России, серьезно к ним относимся и всегда читаем. Но часто присылают две работы, из которых ну никак не собрать экспозицию на сто квадратных метров. Например, на выставке живописи должно быть хотя бы 25 увесистых картин, а это пять лет работы художника. И получается, если автор только в начале творческого пути или непрофессионал, у него не так много возможностей выставиться. Благодаря этому конкурсу свои работы могут показать парикмахеры, архитекторы, стоматологи, летчики и другие непрофессиональные художники, а также студенты художественных вузов — так, один раз к нам просочился целый факультет графики из Академии художеств».