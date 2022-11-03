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Искусство
Районы, кварталы: как художники-любители зафиксировали культурный код России
Дарья Мартыненко
Сегодня в 19:54
В музее современного искусства «Эрарта» показывают работы победителей конкурса «Голос городов», организованного совместно со «ВКонтакте». В экспозиции представлено более 130 авторов — это художники-любители и студенты творческих вузов из разных регионов России. Рассказываем, как, осмысляя городскую культуру, они документируют наш культурный код.
© «Эрарта»

Выставка «Голос городов» — итог уже третьего совместного конкурса «ВКонтакте» и музея «Эрарта» для непрофессиональных и начинающих художников. Его механика очень проста: авторы публикуют работы с нужным хештегом в своем сообществе или на личной странице во «ВКонтакте», а экспертное жюри выбирает понравившиеся произведения — не больше одной работы на художника. Требование лишь одно: соответствие заданной теме.

В этом году, вдохновившись трендом на ностальгию в онлайн-сообществах, кураторы музея и «ВКонтакте» предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе. Получилось чуть ли не урбанистическое исследование о том, как люди из разных городов России осмысляют окружающее их пространство: от романтики двора до расписанной граффити футбольной коробки и той самой хрущевки, где прошло детство. Просмотрев 1600 работ в разных техниках, организаторы выбрали 130 победителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других городов России. Помимо выставки в «Эрарте», их произведения можно увидеть на специальных экранах на улицах Петербурга и на странице проекта «ВКонтакте с авторами».

© «Эрарта»
Павел Маркайтис

Куратор направления «Молодые художники» в музее «Эрарта»

«Для нас как для музея это великолепная возможность дать высказаться всем авторам, которым мы не можем организовать персональную выставку. Ежедневно мы получаем от 5 до 10 писем со всей России, серьезно к ним относимся и всегда читаем. Но часто присылают две работы, из которых ну никак не собрать экспозицию на сто квадратных метров. Например, на выставке живописи должно быть хотя бы 25 увесистых картин, а это пять лет работы художника. И получается, если автор только в начале творческого пути или непрофессионал, у него не так много возможностей выставиться. Благодаря этому конкурсу свои работы могут показать парикмахеры, архитекторы, стоматологи, летчики и другие непрофессиональные художники, а также студенты художественных вузов — так, один раз к нам просочился целый факультет графики из Академии художеств».

Разброс в использованных техниках довольно большой. В экспозиции представлены живопись, графика, коллаж, фотография, скульптура, анимация, граффити и видео-арт. Видно и разное отношение к происходящему: кто‑то всячески пытается продемонстрировать в работе наличие академического образования, а кто‑то даже прибедняется и, словно не претендуя на профессионализм, называет работу «Взгляд простого лесозаводчанина».

© «Эрарта»

Из‑за довольно плотной развески выставка занимает всего два зала. В первом много старого города, особенно Петербурга. Причем северная столица вдохновляет не только местных, но и жителей других городов. В работах встречаются и узнаваемый вид на набережную из окон Академии художеств, и закатный Невский, и колоритные каналы. А изображенный Еленой Воскобоевой питерский двор-колодец своим концептуальным названием «Иногда я завидую тем, кто не слышит» напоминает крик души жителей старого Петербурга, уставших от невыносимой слышимости у себя дома.

Также здесь осмысляют жизнь большого города с современными высотками, рутинными передвижениями в метро и его постоянным расширением за счет строительства новых станций. Например, Наталья Филиппова в работе «В метро» изображает футуристичную станцию «Румянцево», расположенную за пределами МКАД, а Дарья Шамова идет еще дальше и фантазирует, какими будут переходы будущего в московской подземке.

© «Эрарта»

Однако в размышлениях о городе будущего больше всего выделяется масштабный макет студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета — на выставке показывают лишь его треть. Вся инфраструктура — аэродромы, стоянки, парки, — опираясь на сваи, возвышается над землей. Вероятно, будущие создатели жилых кварталов не исключают, что землю затопит, и нужно будет строить что‑то повыше.

Второй же зал посвящен непарадным частям городов — массовым застройкам, хрущевкам, панельным домам — в общем, бетонным кварталам, часто одинаковым и в городе-миллионнике, и в небольшом городке. Манифестируя эту схожесть, Алина Буглева так и называет свою работу: «Культурный код России». На ней изображен двор между двумя трехэтажными домами, посередине которого на перекладине висит ковер, подготовленный для выбивания.

© «Эрарта»

Интересно, что, не сговариваясь, авторы затрагивают похожие образы, темы и настроения. Кураторы собирают их вместе: в одном уголке — романтика дворов, в другом — традиционные городские пейзажи, в третьем — фантастическое и постапоплексическое видение городской жизни, чаще всего воплощенное в цифровой живописи. А стена, у которой непроизвольно завершается осмотр выставки, демонстрирует и вовсе поразительное совпадение — сразу пять работ о снах и сновидениях в стилистике Магритта: от тщательно прорисованного, чуть ли не академического, полотна Милады Копелиович «Сны городских окраин» до трогательного арт-светильника Lina Li «В доме моем тепло». Во всех них авторы используют один и тот же образ многоквартирного дома с разноцветными окнами: днем они кажутся серыми и неприметными, а в ночи зажигаются многочисленными оттенками желтого.

Такое завершение экспозиции наводит на главный вывод проекта: человек, чтобы не сойти с ума, часто поэтизирует и эстетизирует город, в котором живет. И учится видеть красоту в мелочах, превращая снег в узоры на окнах, — и вот уже кажется, что это не типичная хрущевка, а карельская зимняя сказка или нечто свое, до боли родное.

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Наталья Филиппова
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