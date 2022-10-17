7 отличных новых книг для детей и подростков

«Улитка Коперника. Экология»
Живущие на Земле люди искренне боятся конца света. Но он уже случался, и много раз. Подготовиться к нему нельзя, а вот вспомнить, что ты тоже часть природы и отвечаешь за происходящее на планете, может быть очень полезно. Ведь теперь ты не просто наблюдатель, но и активный участник событий.
Огромный и красочный альманах понравится будущим экологам и любителям природы: здесь можно узнать, как придумать идеальный город, прочитать про переработку мусора и даже найти настольную игру по спасению планеты. Стоит отметить, что журнал создавался вместе с сотрудниками Дарвиновского музея, которые рассказали про адаптацию животных в городе.
«Королевство у моря» Роберта Уэстолла
Иллюстрации Петра Любаева
Англия, Вторая мировая. Вся семья Гарри погибла при бомбежке. Собрав уцелевшие вещи, мальчик отправляется в путь, надеясь умереть по дороге. Остановившись на ночлег, он встречает осиротевшего пса, и теперь ему придется заботиться о новом друге и решать ежедневные задачи — например, пытаться вместе с псом купить жареной картошки.
Английский писатель Роберт Уэстолл известен своими книгами о войне и детях, в которых не приукрашивает и не смягчает происходящее. Его сюжеты — это трагичные истории, где находится место любви, дружбе и смелости.
«Накривик к дому» Вильде Камфьорда
Иллюстрации Руне Маркхюса
Разговор с попутчиком в поезде? Легко, если вы маленькая девочка, которая едет на самое важное выступление в своей жизни и очень переживает. А пока поезд мчится до конечной станции, то можно рассказать массу всего интересного. Например, что мама хотела вас назвать в честь эркера (это выступающая из дома стена, где сразу три окошка — посредине и по бокам). Но вам повезло: вмешался папа, и теперь вас зовут Эрке. Впрочем, за веселыми историями скрывается трагедия, которую еще предстоит понять в этом случайном диалоге.
История о девочке, путешествующей в поезде, сначала привлекает неожиданным оформлением бесед: они похожи на переписку в чате. Но за внешней легкостью и увлекательностью скрывается рассказ о смерти, болезни и любви, которая помогает преодолеть все.
«Станция Лихо» Нади Совы
Иллюстрации Лидии Магоновой
Яна мечтает, что настанет время, когда начнется новая интересная жизнь, где исполняются все желания. Только вот она уже студентка, а по-прежнему ничего интересного не происходит, да и диплом пора сдавать. Пытаясь сделать все в последний момент, героиня засыпает в метро и попадает в потусторонний мир, где живут кикиморы и лешие, с удовольствием исполняющие все желания.
Книга Нади Совы — это триллер о том, как опасно хотеть легкой жизни и как важно уметь отвечать за свои слова и поступки и в реальном, и в сказочном мире. Отдельно хочется отметить, что тут много существ из славянской мифологии — и они действительно пугающие!
«Бу! Леденящие душу сказки про буллинг»
Мяч на пляже пробуждает к жизни старых обидчиков; приезжая девочка разрушает класс, мстя всем, кто издевался над ней; выгнанный на мороз мальчик, умирающий, бормоча слова из страшной сказки, — в этом сборнике травля становится жутким испытанием, следы от которого остаются надолго.
Евгения Некрасова (автор «Калечины-Малечины») и Ольга Аристова (создательница «Кота Бродского») собрали истории о буллинге, который часто кажется взрослым не более чем детскими страшилками. Но для детей события травли оказываются несоизмеримо тяжелее и опаснее, чем видится со стороны, и этот сборник (с жуткими историями от Ольги Птицевой, Оксаны Васякиной и многих других) — отличный повод взглянуть на проблему под новым углом и поговорить о ней с детьми.
«Полуночный пароход» Дарьи Герасимовой
У Мишани погиб отец, да еще и сестренка тяжело заболела. Мальчик переживает, что ничем не может помочь семье, и решает отправиться в заброшенный сад за яблоками, чтобы продать их в городе и хоть как‑то поддержать мать. Но в саду он находит не только яблоки, но и загадочный билет на пароход.
Волшебная повесть Дарьи Герасимовой — небольшая книга, где сказка о волшебном пароходе, который может увезти от всех невзгод, становится притчей о семье и самопожертвовании.
«Там, где цветет полынь» Ольги Птицевой
Ульяна просыпается и предвкушает отличные каникулы, ведь у нее замечательная подруга, намечающийся роман и крепкая семья. Даже прогулка с младшим братом радует, но трагедия, когда мальчик погибает под колесами грузовика, ломает жизнь девушки, делая ее изгоем и заставляя поверить в собственное сумасшествие.
Книга Ольги Птицевой ловко притворяется мистическим ужастиком, где герои блуждают в таинственном мире с волнующимся полынным полем, а оказывается философским романом о вине, прощении и поиске смысла жизни в мире, где жестокость и зло почти победили.