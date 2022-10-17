7 отличных новых книг для детей и подростков

Советуем новые книги, которые наверняка понравятся детям и подросткам — а может, и их родителям.

«Улитка Коперника. Экология»

Живущие на Земле люди искренне боятся конца света. Но он уже случался, и много раз. Подготовиться к нему нельзя, а вот вспомнить, что ты тоже часть природы и отвечаешь за происходящее на планете, может быть очень полезно. Ведь теперь ты не просто наблюдатель, но и активный участник событий.

Огромный и красочный альманах понравится будущим экологам и любителям природы: здесь можно узнать, как придумать идеальный город, прочитать про переработку мусора и даже найти настольную игру по спасению планеты. Стоит отметить, что журнал создавался вместе с сотрудниками Дарвиновского музея, которые рассказали про адаптацию животных в городе.

«Королевство у моря» Роберта Уэстолла Иллюстрации Петра Любаева

Англия, Вторая мировая. Вся семья Гарри погибла при бомбежке. Собрав уцелевшие вещи, мальчик отправляется в путь, надеясь умереть по дороге. Остановившись на ночлег, он встречает осиротевшего пса, и теперь ему придется заботиться о новом друге и решать ежедневные задачи — например, пытаться вместе с псом купить жареной картошки.

Английский писатель Роберт Уэстолл известен своими книгами о войне и детях, в которых не приукрашивает и не смягчает происходящее. Его сюжеты — это трагичные истории, где находится место любви, дружбе и смелости.

Издательство «Волчок», перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

«Накривик к дому» Вильде Камфьорда Иллюстрации Руне Маркхюса

Разговор с попутчиком в поезде? Легко, если вы маленькая девочка, которая едет на самое важное выступление в своей жизни и очень переживает. А пока поезд мчится до конечной станции, то можно рассказать массу всего интересного. Например, что мама хотела вас назвать в честь эркера (это выступающая из дома стена, где сразу три окошка — посредине и по бокам). Но вам повезло: вмешался папа, и теперь вас зовут Эрке. Впрочем, за веселыми историями скрывается трагедия, которую еще предстоит понять в этом случайном диалоге.

История о девочке, путешествующей в поезде, сначала привлекает неожиданным оформлением бесед: они похожи на переписку в чате. Но за внешней легкостью и увлекательностью скрывается рассказ о смерти, болезни и любви, которая помогает преодолеть все.

Издательство «Поляндрия», перевод Анны Эйделькинд

«Станция Лихо» Нади Совы Иллюстрации Лидии Магоновой

Яна мечтает, что настанет время, когда начнется новая интересная жизнь, где исполняются все желания. Только вот она уже студентка, а по-прежнему ничего интересного не происходит, да и диплом пора сдавать. Пытаясь сделать все в последний момент, героиня засыпает в метро и попадает в потусторонний мир, где живут кикиморы и лешие, с удовольствием исполняющие все желания.

Книга Нади Совы — это триллер о том, как опасно хотеть легкой жизни и как важно уметь отвечать за свои слова и поступки и в реальном, и в сказочном мире. Отдельно хочется отметить, что тут много существ из славянской мифологии — и они действительно пугающие!

«Бу! Леденящие душу сказки про буллинг»

Мяч на пляже пробуждает к жизни старых обидчиков; приезжая девочка разрушает класс, мстя всем, кто издевался над ней; выгнанный на мороз мальчик, умирающий, бормоча слова из страшной сказки, — в этом сборнике травля становится жутким испытанием, следы от которого остаются надолго.

Евгения Некрасова (автор «Калечины-Малечины») и Ольга Аристова (создательница «Кота Бродского») собрали истории о буллинге, который часто кажется взрослым не более чем детскими страшилками. Но для детей события травли оказываются несоизмеримо тяжелее и опаснее, чем видится со стороны, и этот сборник (с жуткими историями от Ольги Птицевой, Оксаны Васякиной и многих других) — отличный повод взглянуть на проблему под новым углом и поговорить о ней с детьми.

У Мишани погиб отец, да еще и сестренка тяжело заболела. Мальчик переживает, что ничем не может помочь семье, и решает отправиться в заброшенный сад за яблоками, чтобы продать их в городе и хоть как‑то поддержать мать. Но в саду он находит не только яблоки, но и загадочный билет на пароход.

Волшебная повесть Дарьи Герасимовой — небольшая книга, где сказка о волшебном пароходе, который может увезти от всех невзгод, становится притчей о семье и самопожертвовании.

«Там, где цветет полынь» Ольги Птицевой

Ульяна просыпается и предвкушает отличные каникулы, ведь у нее замечательная подруга, намечающийся роман и крепкая семья. Даже прогулка с младшим братом радует, но трагедия, когда мальчик погибает под колесами грузовика, ломает жизнь девушки, делая ее изгоем и заставляя поверить в собственное сумасшествие.

Книга Ольги Птицевой ловко притворяется мистическим ужастиком, где герои блуждают в таинственном мире с волнующимся полынным полем, а оказывается философским романом о вине, прощении и поиске смысла жизни в мире, где жестокость и зло почти победили.