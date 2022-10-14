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Театр
От «Метро» до «Шахмат»: краткая история российского мюзикла в 10 спектаклях
Егор Михайлов
Сегодня в 13:17
В Москве проходят последние показы «Шахмат» — одного из самых популярных мюзиклов на российской сцене. Вспоминаем самые интересные спектакли этого жанра в России: как оригинальные постановки, так и удачные адаптации.

«Метро»

Московский театр оперетты

© Александр Яковлев/ИТАР-ТАСС

Подростки, живущие в туннелях метро, мечтают о театре. На кастинге их прокатывают, и они решают организовать собственный мюзикл прямо на станции метро. За андерграундной (буквально) премьерой следует нежданный успех — и выбор между славой и свободой.

Польский мюзикл «Метро» завоевал большую славу на родине и к концу девяностых добрался до Бродвея, а затем и до Москвы. В Америке искушенные зрители шоу не оценили, зато в России он стал знаковым. Сравнивая московскую постановку с музыкальными спектаклями прошлого, продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек замечала: «„Метро“ было первым [в России] мюзиклом, сделанным по всем мировым законам жанра».

«Норд-Ост»

Театральный центр на Дубровке

© Уральский фестиваль российского кино

Судьба ностальгического мюзикла по мотивам романа «Два капитана» навсегда оказалась связана с терактом — даже само название теперь напоминает о трагедии, а не об амбициозном музыкальном полотне с многомиллионным бюджетом. Придумывали этот мюзикл Алексей Иващенко и Георгий Васильев — дуэт «Иваси», благодаря которому музыкально спектакль напоминал не столько о творениях Уэббера, сколько о бардовской традиции. Удивительный факт: когда возрожденная версия мюзикла приказала долго жить (площадки суеверно отказывались принимать его), появилась локальная любительская: никаких колоссальных декораций и бомбардировщика в натуральную величину, только две гитары, прямо как на концерте «Ивасей».

«Чикаго»

Театр эстрады

© РИА Новости

Еще один сверхамбициозный проект: мюзикл про убийства и шоу-бизнес, хореография Боба Фосса, как раз выходящий на экраны одноименный фильм, который возьмет несколько «Оскаров». Филипп Киркоров вложил в него силы и деньги, заодно сыграв главную роль (еще одна звезда на сцене — Лолита Милявская в роли Мамы Мортон) — но мюзикл не продержался на сцене и года, принеся создателям больше долгов, чем славы. Впрочем, от идеи постановки Киркоров не отказался, вернувшись к ней уже на сцене МДМ через двенадцать лет — когда, по его собственным словам, «публика доросла до этого мюзикла».

«Notre Dame de Paris»

Московский театр оперетты

© Александр Яковлев/ИТАР-ТАСС

Бывали в России мюзиклы успешнее, но ни одна песня так не въелась в коллективное подсознание, как «Belle». Для Вячеслава Петкуна, лидера группы «Танцы минус», исполнившего в инсценировке книги Виктора Гюго партию Квазимодо, эта роль стала и благословением, и проклятием. С одной стороны, он обрел невиданную популярность, с другой, стал заложником главного хита (и даже написал несколько лет спустя об этом песню «Небэль»).

Интересно, что, как и в случае с «Норд-Остом», одной из причин успеха французского мюзикла в России стало участие барда — русский текст написал Юлий Ким (песни в «Бумбараше», «Обыкновенном чуде» и «Про Красную Шапочку» — это тоже он). За главный хит, впрочем, ответственна Сусанна Цирюк. Критики кривились и сравнивали ее текст с наивными хитами Жени Белоусова — но народу, что уж тут, понравилось.

«Иствикские ведьмы»

Московский театр киноактера

© РИА Новости

Три одинокие домохозяйки изнывают от тоски, когда в их жизни появляется Дэрил ван Хорн. Он очарователен, зловещ, и у него улыбка Джека Николсона (ну или в русской версии — попеременно Алексея Кортнева и Дмитрия Певцова).

За этот мюзикл на российской сцене отвечали создатели «Метро», два Януша: режиссер Юзефович и композитор Стоклоса. Но еще важнее переводческое трио: за диалоги отвечал Павел Санаев (он же переводил на русский «Джея и Молчаливого Боба»), за литературную обработку — фантаст Александр Бачило, а за стихи — Алексей Кортнев.

«Мамма Миа!»

МДМ

© РИА Новости

Иногда есть сюжет, под который пишутся песни, а бывает и наоборот. Бьерн Ульвеус справедливо решил, что хитов у ABBA столько, что достаточно собрать их в одной постановке, накрутить вокруг нехитрый сюжет про трех претендентов на роль отца главной героини в духе «Сироты казанской» — и успех в кармане. Ну и в чем он был не прав?

Для создания русской версии продюсеры вновь пригласили Кортнева, который как никто умеет пройти по тонкой грани, создав перевод одновременно точный и хитовый — не зря он работал еще и над «Кошками», «Красавицей и чудовищем», «Продюсерами».

«Все о Золушке»

Театр мюзикла

© Елена Никитченко/ТАСС

Уже сам список создателей этого спектакля кажется сейчас поразительным: над сценарием поначалу работал Дмитрий Быков (ныне признанный иноагентом), музыку по личной просьбе Михаила Швыдкого написал Раймонд Паулс, а потом к нему присоединилась Нуки из альтернативной группы «Слот». Концептуальное решение тоже было своеобразным: кое‑кто прозвал «Золушку» гоп-спектаклем — даже фея-крестная тут учит заповеди «Не верь», «Не бойся», «Не проси», а танцоры на фоне отплясывают в характерных спортивных костюмах с лампасами. Оксана Костецкая за роль феи, кстати, получила «Золотую маску», а весь спектакль собрал аж семь номинаций.

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»

Театр на Таганке

© Пресс-служба театра на Таганке

В России, вообще-то, есть два музыкальных спектакля по мотивам истории о Суини Тодде. Самая популярная — макабрическая зонг-опера «Todd», которую придумали братья Горшеневы (а с либретто помогал детский писатель Андрей Усачев). Но идет на сцене и русская версия классического мюзикла Стивена Сондхейма, того самого, который экранизировал Тим Бертон.

Сложносочиненные песни режиссер Алексей Франдетти перевел вместе с выпускницей «Седьмой студии» Женей Беркович, а эстетику спектакля он называет оммажем к спектаклям Юрия Любимова. Но главный трюк, пожалуй, — Лариса Долина в роли мисс Ловетт, соучастницы главного героя. Сможет ли Хелена Бонэм-Картер так же убедительно спеть про погоду в доме? А вот Долина про худшие пирожки в Лондоне может.

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«Фома»

Новосибирский музыкальный театр

© Дарья Жанова/Фестиваль «Золотая маска»

Если в англоязычном мире все знают наизусть песни ABBA, то в России подобное чаще можно сказать о рокерах— например, о Шевчуке. Для Новосибирского музыкального театра Константин Рубинский написал гуманистический мюзикл на основе песен ДДТ — и хитовых, и относительно малоизвестных. Эксперимент удался: в 2021 году постановка получила три «Золотые маски» за лучший мюзикл, главную роль и роль второго плана.

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«Шахматы»

МДМ

© Юрий Богомаз/«Бродвей Москва»

«Шахматы» в 1984 году придумали участники ABBA вместе с Тимом Райсом, давним соратником Эндрю Ллойда-Вебера. Состав создателей адаптации тоже оказался по-своему звездным. Режиссер Евгений Писарев до этого ставил «Звуки музыки» и был несколько раз номинирован на «Золотую маску», а песни переводил Алексей Иващенко, который после «Норд-Оста» работал над адаптацией «Призрака оперы», «Поющих под дождем» и других мюзиклов.

«Шахматам» очень повезло: они появились в России в разгар шахматного бума, почти одновременно с сериалом «Ход королевы» — история о спортивном противостоянии на фоне холодной войны оказалась как нельзя кстати, и есть какой‑то странный символизм, что покидает нашу сцену этот мюзикл именно в 2022 году.

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