Как на картине: какое искусство вдохновляет создателей «Колец власти»

Создатели «Колец власти» вдохновлялись не только книгами Толкина, но и предметами искусства — подчас довольно неожиданными. Рассказываем, где в сериале спрятались Жанна д’Арк и «Апофеоз войны».

Действие сериала начинается с краткого пересказа событий прошлого, когда эльфы покинули родной Валинор и отправились сражаться с Морготом и его армией орков. Война продолжалась веками, злодея удалось победить, но какой ценой: вот Галадриэль стоит на выжженной земле рядом с пирамидой, сложенной из шлемов — а кажется, будто из черепов.

Это явный оммаж режиссера Василию Верещагину и его «Апофеозу войны». В основе сюжета картины — события XIV века, связанные с тюрко-монгольским военачальником Тимуром Тамерланом. Его имя приводило в ужас правителей Востока и Запада. Он разгромил Золотую Орду, завоевал Армению, Персию, Сирию, дошел до Индии. По воспоминаниям современников, после разграбления Дели по приказу полководца были обезглавлены 100 тысяч индийцев. Из их голов соорудили башни огромной высоты: Тамерлан считал, что подобные пирамиды прославляют его полководческий талант.

Верещагин написал картину в 1871 году и сперва хотел назвать «Торжество Тамерлана». Но его работа стала мощным высказыванием против любой войны. «Я всю жизнь горячо любил солнце. И я бы с радостью писал только одно солнце, если бы люди не убивали друг друга», — говорил художник. «Апофеоз войны» уже давно стал визуальным мемом: отсылки к работе то и дело мелькают в кино — например в «Выжившем» .

«Жанна д’Арк в молитве» Джона Эверетта Милле и «Жанна д’Арк» Шарль-Амабля Ленуара

«Жанна д’Арк в молитве», Джон Эверетт Милле © John Everett Millais/Art Renewal Center; Amazon Prime

Во время вековой войны слуга Моргота Саурон убивает эльфа Финрода и метит его своим символом. Сестра погибшего, главная героиня сериала Галадриэль, клянется отомстить за брата, собирает войско и принимается разыскивать последователей Моргота по всему Средиземью. А все вокруг, включая короля, твердят, что война закончилась и пора забыть о прошлом.

«Жанна д’Арк», Шарль-Амабль Ленуар © Amazon; Charles Amable Lenoir/Art Renewal Center

История Галадриэль очень напоминает биографию Жанны д’Арк — национальной героини Франции, командовавшей французскими войсками в Столетней войне. Уже в 17 лет будущий король Франции Карл VII доверил девушке целую армию — в ее распоряжении оказались ведущие военачальники. Поход на Орлеан в апреле 1429 года принес до этого проигрывавшим французам долгожданную победу, а Жанне — прозвище Орлеанская дева. У Галадриэль тоже были прозвища — Командующая, Воительница Пустошей.

После Орлеана юная Жанна одержала еще несколько блестящих побед, но король и придворные увидели в ней соперницу. В результате предательства она попала в плен к противникам, а Карл VII не сделал ничего, чтобы ее спасти. Жанну обвинили в еретичестве и заживо сожгли на костре. А Галадриэль в сериале король просто отправил в бессрочный отпуск. Сравнивая девушек, двух сильных командующих, режиссер одел свою героиню в костюмы Жанны д’Арк с известных картин Джона Эверетта Милле и Шарль-Амабля Ленуара.

«Девушка в золотом венке с книгой» («Классическая красавица») Леона Комера

«Девушка в золотом венке с книгой» («Классическая красавица»), Леон Комер © Leon Comerre/Sotheby's; Amazon

Между тем Галадриэль не только военачальница, но и эльфийка. В одной из сцен сериала она разгуливает по Линдону, столице высших эльфов, в золотом венке — точно как героиня на картине французского художника-портретиста XIX–XX веков Леона Франсуа Комера. Он создавал работы с прекрасными девушками в духе Древней Греции, Рима и эпохи Возрождения.

«Зенобия бросает последний взгляд на Помпею» Герберта Густава Шмальца

«Зенобия бросает последний взгляд на Помпею», Герберт Густав Шмальц © Amazon; Herbert Gustave Schmalz/Illusions Gallery

В третьем эпизоде сериала мы знакомимся с королевством Нуменор и еще одной воительницей — Мириэль, королевой-регентом. Ее с войском тоже приглашают отправиться в Средиземье и бороться с Сауроном.

В образе этой героини создатели сериала спрятали биографию царицы Зенобии. В середине III века н. э. ее муж Оденат II, могущественный правитель Пальмирской империи, был убит вместе с наследником заговорщиками в стенах собственного дворца. На трон взошел второй сын, а его мать, царица Зенобия, стала регентшей при нем. Она быстро подчинила себе всю реальную власть, дерзнула провозгласить независимость от Рима, начала военные походы на римские территории и в конце концов объявила се­бя и сына им­пе­рат­ри­цей и им­пе­ра­то­ром Вос­то­ка, пока римский император Клавдий II сражался с варварами и не мог оказать сопротивление. Она захватила много земель, но очень скоро другой римский император, Аврелиан, отвоевал их обратно и начал осаду Пальмиры. Восставшую царицу схватили и доставили в Рим. Говорят, что она не выдержала позора и покончила с собой.