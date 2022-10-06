Оксана Васякина Писательница, лауреатка премии «НОС»

Когда я впервые столкнулась с текстом Анни Эрно, про себя я подумала: ее голос, звучащий в моей голове, настолько ясен, что, кажется, каждое написанное ею слово остается засечкой в камне или металле. Гравер, наносящий рисунок или текст на твердую поверхность, не имеет права ошибиться, он не имеет права вздрогнуть или задуматься. Когда делаешь филигранную работу, у тебя нет возможности потерять контроль над своим инструментом. Теперь я читаю формулировку, с которой Анни Эрно была присуждена Нобелевская премия, и в ней центральное место занимает «хирургическая точность». Работа Эрно — это работа хирурга, у которого тоже нет шанса на ошибку.

Так сложилось, что за последний год мне довелось прочитать ее «Событие» около шести раз. Когда я преподаю писательницам, «Событие» Эрно — одна из первых книг, чьи структуру, сюжет и язык мы изучаем. Снова сталкиваясь с этой книгой, я трепещу от восхищения. И во время обсуждения вижу, как меняются лица студенток и студентов: текст Эрно действует, он преображает читающих. Мы долго говорим о «Событии» — в этой маленькой книжке есть все: проживание подпольного аборта во Франции 70-х, возвращение к травматическому событию, классовый анализ и рефлексия письма. Сама же Эрно пишет: «Опыт, каким бы он ни был, дает неотъемлемое право его описать». Когда мы заканчиваем, я с ликованием поднимаю книгу над головой и спрашиваю: «А вы обратили внимание на то, что в этой книге всего восемьдесят страниц?»

Лично для меня тексты Анни Эрно — это доказательство того, что литература действительно может изменить человека, Эрно требует от меня посмотреть в собственные глаза.

Однажды я где‑то прочитала фразу о том, что для понимания того, как устроена жизнь, необязательно ездить по миру. Достаточно каждый день ходить по одной и той же тропинке. Сначала меня напугала эта мысль, я подумала: человек, который всю жизнь, изо дня в день ходит по одной тропинке, что он чувствует? Чувствует ли он обреченность? Я была убеждена в том, что разнообразие — это залог свободы и покоя. В том числе и в литературе. Мне казалось, что у меня есть необходимость судорожно искать предметы для письма, идти на новый опыт, чтобы получить нечто, что я смогу описать. Но недавно проснувшись в Санкт-Петербурге, я поймала себя на мысли, что испытываю тоску по своему утреннему московскому маршруту: выйти из подъезда, пройти через школьный двор, поздороваться с бездомными котами, проскочить в неположенном месте через трамвайные пути и сесть на красную скамейку с видом на Дмитровское шоссе, чтобы выпить кофе. Меня удивила моя оседлость. А заканчивая свой третий роман о Сибири, я изумилась упорству, с которым я раз за разом возвращаюсь в одно и то же место, чтобы продолжать писать.