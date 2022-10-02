На какие выставки стоит сходить в октябре 2022-го

Москва «Экспозиция российского паблик-арта» в Парке Малевича До 30 октября

В Парке Малевича при поддержке Третьяковки работает экспозиция современного искусства под открытым небом. В пешеходной зоне разместили семь объектов, созданных в разные годы классиками неофициального искусства 60-70-х годов Франциско Инфанте-Арана, Вячеславом Колейчуком, Леонидом Тишковым, Игорем Шелковским, а также постконцептуалистом Аристархом Чернышевым. Все они отсылают к идеями русского авангарда и «хозяина» парка — основателя супрематизма Казимира Малевича. Так, Инфанте соединяет геометрию и природу в новом объекте легендарного цикла «Жизнь квадрата», Колейчук в духе конструктивизма из стальных труб и тросов проектирует «Реконструкцию механической самонапряженной структуры Карла Иоганнеса», а «Античная голова» Чернышева символизирует академизм, поверженный авангардом.

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«Центр исследований Оттепели. Эпизод 1» в Центре Вознесенского До 30 октября

© Центр Вознесенского

Центр Вознесенского запустил масштабный трехсерийный проект-исследование о графиках, дизайнерах, поэтах и других мыслителях оттепели. Первый эпизод состоит из трех выставок. Одна демонстрирует советский книжный дизайн 1956–1969 годов: здесь впервые показывают коллекцию книг, которую Центр собирает последние полгода. На выставке «Аргонавты андеграунда» куратор Анна Романова выстраивает диалог между линеарной графикой Матисса и Пикассо и созданными под их влиянием работами наших шестидесятников — Соостера, Соболева, Кропивницкого, Сидура. А третий зал, отталкиваясь от карты знакомств молодого Эдуарда Лимонова «Завоевание московской богемы через шитье брюк», иллюстрирует многообразие художественно-литературных сообществ внутри неофициальной культуры.

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«Sample. Среда обитания» в ММОМА До 30 октября

© ММОМА

В ММОМА на Петровке проходит выставка онлайн-галереи SAMPLE, приуроченная к запуску ее нового раздела Design. В экспозиции — девять воображаемых интерьеров с работами современных художников, ремесленников, архитекторов и дизайнеров: от керамики, живописи и мебели до светодиодных инсталляций и причудливых зеркал. Они градируются от традиционных к условным и завершаются двумя тотальными художественными инсталляциями, имитирующими абстрактный интерьер или даже подчеркивающими его отсутствие. Для каждого зала журналистка и эссеистка Шахри Амирханова написала небольшие тексты, пофантазировав о возможном бытовании в этих пространствах.

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«Чувство дома» в Еврейском музее До 30 октября

© Еврейский музей

Еврейский музей и центр толерантности совместно с исследовательским проектом «Заповедник» показывают 17 трогательных фотоисторий о том, как по-разному у жителей России формируется эмоциональная связь с тем, что мы называем домом. Пять разделов экспозиции отражают разные грани этого чувства — от кочевничества ненцев и родовых гнезд осетинцев до ностальгии жителей Рыбинского водохранилища по затопленному дому. Также можно узнать, как люди обживают территории носителей другой культуры и находят духовные пристанища — будь то еврейская община в Костроме или буддийский домашний алтарь у калмыков. Разговор не только трогательный, но и созвучный времени.

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«Александр Савинов. Миражи» в Музее русского импрессионизма С 21 октября по 22 января

© Музей русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма пройдет ретроспектива Александра Савинова, которого за характерные масштабные картины-панно, напоминающие ажурное полотно, современники называли «умиротворенным Врубелем». В его уникальном стиле соединились призрачные силуэты-миражи Саратовской школы живописи, классическая итальянская монументальная роспись, элементы древнерусского искусства и французского импрессионизма. На выставке можно увидеть работы разных периодов: от ученических экспериментов до зрелых произведений из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Радищевского музея, а также редкие работы из частных и региональных собраний. Например, специально отреставрированные «Балкон, увитый цветами. Рим», «Портрет Надежды Неслуховской» и «Окно» и другие картины о путешествиях художника по Франции, Италии и Англии.

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«Мельников / Melnikoff» в Музее архитектуры им. Щусева С 5 октября по 23 января

© Музей архитектуры им. Щусева

В МУАРе наконец-то открывается много раз перенесенная выставка о советском архитекторе Константине Мельникове. Чтобы рассказать о его жизни и творчестве максимально полно, провели масштабное исследование. Впервые представят более 200 экспонатов — архитектурную графику, портреты, живопись, личные вещи и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, сохраненного сыном архитектора. Например, покажут ученические работы в контексте творчества учителей — Алексея Щусева и Ивана Жолтовского, а также мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова в Париж для строительства знаменитого павильона СССР 1925 года: медаль за участие в Международной выставке и фотоаппарат фирмы Kodak. Но, пожалуй, особенно интригуют архитектурные макеты нереализованных проектов, изготовленные специально к выставке, — обычно именно они лучше всего иллюстрирует новаторские идеи великих.

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«Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке С 4 октября по 5 февраля

© Третьяковская галерея

Выставка сезона в Новой Третьяковке — проект о Сергее Дягилеве, импресарио и создателе знаменитых «Русских балетов». Это своего рода генеральная репетиция будущего зала Дягилева, для которого несколько лет назад в Великобритании приобрели коллекцию оригинальных сценических костюмов, созданных по проектам Александра Головина, Льва Бакста, Наталии Гончаровой и Николая Рериха. Помимо них, на выставке показывают фотографии балетных спектаклей и репетиций, а также более 200 графических работ — эскизы костюмов и декораций, портреты хореографов Леонида Мясина, Сержа Лифаря, Михаила Фокина и знаменитых этуалей Тамары Карсавиной, Ольги Спесивцевой, Анны Павловой и Ирины Бароновой из коллекции Михаила Ларионова.

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«Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города» в Историческом музее До 13 февраля

© Исторический музей

На выставке воссозданы образы городских российских модниц последних 160 лет в самых разных обстоятельствах: на прогулке, на работе, в дороге и во время выхода в свет. Показывают наряды эры корсетов и кринолинов, эффектные туалеты модниц начала ХХ века, постреволюционные образы, номенклатурный блеск 1930–1950-х. Также впервые экспонируют вещи знаменитых советских модельеров — например, комплекты, созданные Тамарой Файдель в Общесоюзном доме моделей одежды и Аллой Левашовой в СХКБ. И, что особенно актуально сегодня, демонстрируют работы современных российских дизайнеров. Среди них как известные бренды Игоря Чапурина, Алены Ахмадуллиной, Виктории Андреяновой, так и молодые дизайнеры и марки: Антон Лисин, Даниил Анциферов, Саша Гапанович, Gate31, Monochrom и 12 Storeez.

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«Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Еврейском музее С 20 октября по 19 февраля

© Еврейский музей

В Еврейский музей и центр толерантности привезли экспозицию о новаторской школе авангарда Казимира Малевича, год назад представленную кураторами Андреем Сарабьяновым и Натальей Мюррей в «Ельцин-центре». Хорошие новости: пострадавшую там от акта вандализма картину «Три фигуры» Лепорской восстановили и покажут на выставке. Московский вариант дополнили графикой из Третьяковки, витебской живописью и супрематистским фарфором из Эрмитажа и «Кусково». Всего в экспозиции 98 работ из главных российских собраний, среди авторов — Шагал, Малевич, Юдин, Рождественский, Суетин, Филонов, Матюшин, Фальк и другие. Они проиллюстрируют историю супрематизма: от формирования объединения УНОВИС в Витебском художественном училище, куда Малевича пригласили преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х. А разобраться в формальных и неформальных связях художников круга Малевича помогут дневники его ученика Льва Юдина, опубликованные научным консультантом проекта Ириной Карасик в 2017 году.

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Петербург

«Выставка работ номинантов Премии Сергея Курехина за 2021-й год» в Центре Курехина До 23 октября

© Центре Курехина

На выставке в Центре Курехина представлены проекты, вошедшие в лонг-лист премии Сергея Курехина за 2021 год. Среди 71 номинантов — «ПРОВМЫЗА», арт-группа Recycle, команда галереи Anna Nova, Владимир Абих, Наталия Спечинская, Юлдус Бахтиозина, Наташа Федорова. Борются в восьми номинациях: за звание лучшего произведения визуального искусства, медиа-проекта, сайнс-арта, кураторского проекта и, конечно, гран-при.

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«Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» в Русском музее До 23 октября

© Русский музей

Последний шанс увидеть нашумевшую сначала в Москве, а теперь в Петербурге выставку Михаила Врубеля. В корпусе Бенуа собрали 220 работ из Русского музея, Третьяковки и частных коллекций. Экспозиция охватывает основные периоды творчества художника: учебу в Академии художеств, иллюстрации к «Демону» Лермонтова, присоединение к Мамонтовскому кружку, увлечение майоликой и театральной живописью, а также эксперименты с углем в рисунках больничного периода. Среди экспонатов — «Шестикрылый Серафим», «Царевна Лебедь», «Пан», «Жемчужина» и многие другие известные полотна, за исключением тех, что из‑за плохой сохранности остались в Москве.

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«Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в Эрмитаже До 30 октября

© ГМИИ Эрмитаж

Завершается и показ коллекции Сергея Щукина в петербургском Манеже Малого Эрмитажа. В музее рассказывают, как и почему российский коллекционер стал приобретать французское актуальное искусство конца XIX века, и воссоздают основные разделы собрания по сохранившимся фотографиям интерьеров его особняка. Выставка получилась самой масштабной в трилогии (напоминаем, свои варианты проекта уже представляли в парижском фонде Louis Vuitton и московском ГМИИ) — вместе собрали 150 работ из щукинской коллекции. Показывают хрестоматийные картины Моне, Ван Гога и Сезанна, «невыездные» из‑за плохой сохранности работы Пикассо и Матисса, а также «иконостас» Гогена, который Эрмитаж и Пушкинский совместными силами воспроизвели впервые за 70 лет. Но, увы, из‑за плачевного состояния шедевров экспозицию такого масштаба вряд ли удастся повторить еще раз.

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«Владимир Стерлигов. Упрямый слоненок» в K Gallery До 6 ноября

© K Gallery

В K Gallery можно увидеть иллюстрации художника-авангардиста и ученика Казимира Малевича — Владимира Стерлигова. В 1930-х он работал в популярных детских журналах «Чиж» и «Еж», а в послевоенные годы оформлял сказки народов мира, в частности африканскую сказку «Упрямый слоненок». В экспозиции впервые показывают акварельные эскизы этих иллюстраций и макет книги, а также неизданные иллюстрации Стерлигова к «Мухе-Цокотухе» и индийской сказке «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром».

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«Балабанов» в «Севкабель Порту» С 13 октября по 15 января

© «Севкабель Порт»

В «Севкабель Порту» открывается выставка-путешествие по киновселенной Алексея Балабанова. С помощью мультимедийных инсталляций, архивных материалов и сценографии от Planet 9 можно будет познакомиться с полной фильмографией режиссера: от ученических работ для Свердловской студии документального кино и ранних короткометражек до знаменитых «Брат», «Груз 200», «Я тоже хочу» и неснятых картин. Проводником на выставке станет специальное аудиосопровождение от сыновей режиссера — Петра и Федора Балабановых. Они помогут разобраться в его художественных кодах и проследить взаимосвязи в личной жизни и творчестве Балабанова.

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«Игорь Новиков. Наши» в музее «Эрарта» До 15 января

© Музей «Эрарта»

В музее «Эрарта» проходит выставка современного российско-швейцарского художника Игоря Новикова, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее Людвига в Будапеште и других собраниях по всему миру. Узнать их можно по ярким человечкам-пиктограммам, внедренным в пространства знакомых картин: от пейзажей Репина, Верещагина, Левитана, Рериха, Тулуз-Лотрека до средневековой европейской гравюры. Человечки Новикова словно колонизируют территорию уже закостеневшей классики, внедряя новые формы. Акцентируя на этом внимание, кураторы дополняют выставку цитатами Маяковского в духе «Довольно грошовых истин!/Из сердца старое вытри». Ход не только шуточный, но и искусствоведчески меткий, ведь поэт начинал свое творчество с плакатов.