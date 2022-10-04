Реклама
Книги
«Ночь, когда мы исчезли»: роман о прошлом, который многое говорит о настоящем
Андрей Мягков
Сегодня в 18:12
В издательстве Individuum выходит новый документальный роман Николая В.Кононова, автора «Восстания» и «Кода Дурова». Критик Андрей Мягков рассказывает, почему роман «Ночь, когда мы исчезли», как и многие другие повествования об истории, оказался удивительно своевременным.

Осенью 1946 года MI5 допрашивает белогвардейского эмигранта и анархиста Леонида Федоровича Ира — тот провернул крупнейшую шпионскую аферу Второй мировой, долгие годы фабрикуя для немцев данные заведомо ложные, но настолько убедительные, что абверАбверОрган военной разведки и контрразведки Германии в 1921–1944 годах. полагался на них вплоть до последних месяцев войны. Британская разведка, в свою очередь, уверена, что Ира был двойным агентом и работал на СССР. Так что Леонид Федорович в формате допроса рассказывает о своей жизни, а эмигрировавшая в Лондон по учебным делам Александра, наша современница, все это дело читает.

Подросток Катя — правда, она предпочитает, чтобы ее звали Кутей, — тоже спонтанно окунается в прошлое. Нью-йоркская бабушка-эмигрантка перед самой смертью передает Куте несколько папок. В них — письма, которые бабушка Вера отправляла своей ученице; в письмах — много про работу учительницей, поиски Бога и немецкую оккупацию 40-х. Формально они с ученицей разыгрывали эпистолярную шахматную партию Нью-Йорк — Париж; фактически же Вера фиксирует свою жизнь, «чтобы принести жертву времени».

Но и это не все: Иоахим, тоже плюс-минус наш современник, отсидел за двойное убийство. Убивал он в состоянии аффекта, из‑за чего этим кейсом увлекается доктор психологии; он даже находит для освободившегося из тюрьмы Иоахима кое-какие кассеты. На них отец Иоахима, о котором тот мало что помнит, озвучивает свою биографию. Отец был родом из немецких колонистов, живших около Одессы, и бежал, когда большевистская продразверстка перевернула его жизнь и село вверх дном. Скоро он очнулся студентом в Штутгарте, а затем и переводчиком в немецких войсках, наступающих на Москву. Кассету отец записывает в 1965 году, когда, казалось, все миновало, но прошлое уже караулит с дубиной наперевес.

Новая книга журналиста и писателя Николая В.Кононова — как и предыдущий его текст «Восстание», обнаружившийся затем в шорт-листе «НОСа», — роман документальный, собранный из взаправду произошедшего. Видимо, поэтому непосредственно документ интересует автора в первую очередь. То есть фактура и суть историй — «о чем?» — в случае с этой книгой куда важнее, чем «как?»

С «как?» у Кононова в целом тоже все в порядке. Со своей главной задачей — транслировать факты и, что особенно важно для этого «головного» во многом романа, идеи — текст вполне себе справляется. При этом список сдержанных претензий «Ночи, когда мы исчезли» можно выкатить весьма солидный. Что имеем: внятный язык, который, стремясь быть красивым, порой оказывается банальным. Зримые, предметные описания, в которых иногда вздремываешь, настолько они обстоятельны. В меру правдоподобная «архивная» манера, которая иногда оступается, не нащупывая тот самый канат между документальным и художественным. А ведь именно прогулка по этому канату рождает ощущение не просто документальности — это дело немудреное, Ctrl+C да Ctrl+V, — но достоверности. Не очень удается Кононову и экшен — редкий, впрочем: действие тонет в той самой обстоятельности и рефлексии, которой этот роман полон до краев.

Но тут, опять же, главное — о чем именно эти истории. А они примерно о том, о чем сегодня все новости и помыслы. О людях, раздавленных танцующими макабр империями, о лишенных родины беглецах, о том, что слово, которое больше нельзя говорить, вытворяет с человеческим нутром.

Роман был закончен еще в январе этого года, но звучит так, как будто написан вот только что, в многокилометровой очереди у Верхнего Ларса.

«Слухи о том, что большевики рассылают отряды, которые должны забирать парней в армию, циркулировали уже год <…> Открыв планшет, гражданский перелистнул несколько страниц, начал показывать нечто патеру, и тот учтиво кивал. Списки, просвистел староста сверху». Или вот: «Не меньше совести меня мучала внезапность происходящего. Еще вчера утром я проснулся в своей кровати, в своей комнате, в своем доме, чье тепло еще хранило мое тело, а нынче я беглец…»

Отношения человека и времени явно по-особому волнуют Кононова, он не раз и не два говорит об этом в разных ракурсах — в основном, конечно, в трагических: «Я возражал ей, что всегда рад сыграть в рулетку со временем, но сейчас прошлое держит меня, как щенка в руке». И то, что книга появилась, когда силуэты прошлого идеально совпали с контурами настоящего, поневоле рождает какое‑то мистическое почти ощущение сопричастности. «Смерч времени и родства с дрожащими в нем призраками», как говорит одна из героинь. Лучше бы этого смерча не было, но он уже есть, даже если никаких книг не читать. Все мы вертимся в нем вверх тормашками прямо сейчас.

В этом смысле «Ночь, когда мы исчезли» — крайне душеспасительная книга, в которую стоит поглядеться прямо сейчас.

Жаль только, что она так и не выходит за пределы документа, то есть действует слишком прямо, примерно как новостные сводки и аналитика в стиле «почему это случилось». Это не плохо, но не покидает ощущение, что если бы роман играл по правилам литературы до конца и прятался в тенях истории, а не водил по ней фонариком, он мог бы сказать куда больше.

В итоге главным героем текста становятся именно что история и ее уроки — историософские, социальные, психиатрические, — и вся эта теоретизирующая кутерьма заслоняет живых людей. Приходится смотреть на них, как в послании Коринфянам: «Как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». А хотелось бы, как в том же послании, «лицом к лицу», но хорошо, что можно хоть как‑то смотреть. И читать, например, такое:

«Теперь все чаще звучит полезное слово „человечество“. Я говорю не о нациях, неизбежно впадающих в ненависть к чужакам, а о единстве всех людей, желающих не попасть под ядерную бомбу и не видеть разрушения и ужас еще одной войны <…> Следует оборонять наши личные права до последней капли крови <…> Потому что это последний рубеж. Самая же важная хитрость заключается в том, что нельзя отстаивать одно право и одновременно пренебрегать другим… <…> мир будет не новым, а все тем же старым, пока мы не станем благовествовать о правах и равновеликости каждой личности и ее выбора.<…> Удивительное и пугающее будущее встает перед нами: человечество или использует шанс объединиться поверх пропастей между пещерными страстями наций и их интересов, или уничтожит само себя».

Аминь, что тут еще скажешь.

Издательство

Individuum Books

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Николай Кононов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение