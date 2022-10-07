Прости, конечно же, нелепо: «Саша, привет!» в Театре Наций

Сережа приговорен к расстрелу за интимную связь с 20-летней студенткой. Дело в том, что в России недалекого будущего, по Данилову, совершеннолетие наступает в 21 год, а смертная казнь снова ин-да-хаус. Заключенного сажают в такую прекрасно оборудованную камеру, что и Брейвик позавидует, и раз в день выводят на прогулку по коридору. В этом коридоре пулемет по имени Саша однажды расстреляет подсудимого, но когда это произойдет — никому неизвестно, день казни программа выберет сама. Теоретически можно и до старости припеваючи дотянуть.

За последние годы Дмитрий Данилов зарекомендовал себя как главный неоабсурдист российской сцены. Его пьеса «Человек из Подольска» — вывернутый наизнанку приговор безропотным гражданам и творящим произвол ментам — пару сезонов назад была самым востребованным драматическим материалом. В этом году вышел роман «Саша, привет!», а потом сам Данилов написал и инсценировку для спектакля. Честно признаться, в начале октября 2022-го ситуация, в которую попал профессор Сережа, ни жуткой, ни абсурдной уже не выглядит. Спектакль Марата Гацалова антиутопией не смотрится, а по настроению — и вовсе копия нашей действительности. От этой истории обязательно были бы мурашки по коже, если бы наше государство чуть притормозило, ибо никакой фикшен не в состоянии победить ежедневную новостную повестку, а любая премьера, выходящая во время объявления мобилизации, заведомо в проигрыше у реальности.

© Пресс-служба Театра Наций

«Саша, привет!» — уже третий спектакль Гацалова в Театре Наций. Каждый из них — фиксация состояния маленького человека на фоне эпохи. При этом Гацалов всегда находит художественный прием, который доводит высказывание до притчевого, надбытового уровня. Так, спектакль «Дыхание» по пьесе Дункана Макмиллана в 2016 году был об осознанном человеке внутри медленной экологической катастрофы: пара решала, стоит ли заводить ребенка в условиях тотального перенаселения планеты. Ключевую роль здесь играла сценография Ксении Перетрухиной: громоздилась мебель, пространство бесконечно растягивалось и двоилось, а жизнь таяла на глазах прямо посреди тщетных попыток ее систематизировать. Второй спектакль — «Утопия» по пьесе Михаила Дурненкова — был о том, куда ведет нездоровая ностальгия, и что если в десятых годах много мечтать о девяностых, все это очевидно плохо кончится. «А лучше не надо, надо как было», — пожалуй, самая показательная цитата из этой пьесы. Пространством занималась тоже Ксения Перетрухина и выводила эту историю на то ли библейский, то ли галактический уровень.

В премьере «Саша, привет!» функцию ключевого художественного жеста берет на себя музыка. Все действие сопровождается песнями а капелла в исполнении квартета N’CAGED на слова Константина Стешика. За основу известный белорусский драматург взял стихи Хармса и Введенского. Именно музыкальная составляющая и ответит за взлет этой абсурдистской истории до трагического уровня.

Нынешняя премьера Гацалова — это очередной неутешительный диагноз нашей действительности и одна из версий того, к чему может привести чрезмерная ностальгия. Так и расстрелы могут вернуться в моду. Гацалова сегодня интересует история покорного маленького человека, слепо подчиненного похорошевшему беззаконию. А оно действительно похорошело: художник Николай Симонов выстраивает метафорическое пространство тира, в котором среди мишеней располагается комфортабельная тюремная камера (герои Данилова предпочитают называть тюрьму «комбинатом»), больше напоминающая европейский отель. Начальник комбината (Артем Тульчинский) милейший человек: все подробно расскажет, с регламентом проведения процедуры ознакомит и общение с профессиональным волонтером обеспечит — то есть сервис на уровне. И можно было бы чуть выдохнуть, но тревогу внушают пары ботинок, оставленные по периметру комбината. Их обладатели явно не купаться отлучились.

© Пресс-служба Театра Наций

Игорь Гордин, исполняющий роль Сережи, как обычно, великолепен. Его профессор, филолог, специализирующийся на ранней советской литературе, интеллигентен, в меру остроумен, слегка матерится, но большую часть времени просто чертовски напуган. Страх — главный ингредиент этого спектакля, на нем все замешано. Вскоре окажется, что в первый день пулемет обычно никого не убивает. Не убьет он Сережу и на следующий. Так тянутся дни и недели, страх перестает быть острым, он становится перманентным и фоновым. Жить как ни в чем не бывало уже невозможно, заниматься привычными делами выходит, но без энтузиазма.

Жена Света поначалу отказывается с ним видеться, потому что перестает узнавать в этом оцепеневшем своего мужа, но потом все-таки сдается. Роль Светы исполняет Наталия Вдовина: ее героиня сексуальная, высокомерная интеллектуалка, искренне, но сдержанно и в рамках приличия любящая своего мужа. Она сыплет цитатами, вращается в писательских кругах, пользуется вниманием мужчин, исполнена достоинства, но при этом на генетическом уровне пропитана той же, что и у супруга, выученной беспомощностью. Бунта не будет. То есть какой‑то будет: профессор даже покажет Саше фак и будет по мере сил ехидничать в беседе с волонтером, чей отец окажется прокурором. Но в целом ни он, ни его жена не готовы даже к внутреннему протесту: для них, филологов, изучающих советскую литературу 30-х, все происходящее будто бы даже как‑то органично.

Игорь Гордин детально и метко играет постепенное смертоносное привыкание к несвободе: его Сережа из независимо мыслящего, образованного, остроумного профессора превращается в покорного ждуна, спускающего свою жизнь на ожидание смерти. «Обвык», — однажды говорит Сережа. В какой‑то момент он будто расправляет плечи, но нет, показалось. Просто перепутал комфорт тюремного сада и безлимитного интернета с VPN со свободой. Непростительная ошибка по нашим временам.