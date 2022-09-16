Программа танцевальных перформансов

Семь хореографов, двадцать танцовщиков со всего мира (от Новосибирска до Амстердама), пять перформансов, три площадки, между которыми предлагается перемещаться зрителю. Все перформансы объединяет тема жизни человека, ценность которой так важна для гуманистической миссии искусства. Куратор программы — Иван Естегнеев, номинант на «Золотую маску», работавший с «Гоголь-центром», Театром Наций и Центром им. Мейерхольда.

23–25 сентября «Винзавод» (Москва) 30 сентября — 1 октября «Севкабель-порт» (Петербург)

«Материя»

Репетиции танцевальной группы Context, спектакль «Материя» © Мария Хуторцева

Спектакль-путешествие — не только «от макровселенной к микровселенной», как обещают организаторы, но и по десятилетней истории фестиваля. Над полуторачасовым действием работали восемь хореографов — участников конкурса Context разных лет: Владимир Варнава​​, Ольга Васильева, Константин Кейхель, Ольга Лабовкина, Андрей Меркурьев, Эрнест Нургали, Константин Семенов и Ольга Тимошенко. Режиссером-постановщиком стал хореограф и куратор Context Павел Глухов, а все вместе они расскажут историю о том, что в этом мире ничто с человека не началось и на нем не закончится.

23–25 сентября «Винзавод» (Москва) 30 сентября — 1 октября «Севкабель-порт» (Петербург)

«Явь»

Еще одно путешествие: на этот раз — за пределы тела и обратно. Поставила его Анна Щеклеина, лауреатка «Золотой маски» и победительница программы Context Symphony. «Мне нравится, что в слове „проявление“ будто бы кроется „про я“, — я это воспринимаю как способность предъявить миру себя настоящего», — говорит она.

15–16 октября Музей Москвы (Москва)

Мастер-класс Анны Щеклеиной «Телесная опора»

© Наталья Воронова

В рамках образовательной программы Context можно будет поучаствовать во множестве мастер-классов. В продаже есть и абонементы — на все 8 петербургских или 10 московских интенсивов. Например, соосновательница танцевального проекта Zonka, победительница программы Context Symphony и обладательница двух «Золотых масок» Анна Щеклеина поможет найти опору в самом прямом смысле слова. Участники научатся обращать внимание на работу стоп, заземляться и освобождать места напряжения. Полезный навык — и не только в танце.

25 сентября «Гранд-балет» (Москва)

Лекционная программа

Три дня на «Винзаводе» будут идти лекции о современном танце. В пятницу режиссерка Дина Верютина расскажет, откуда взялся и как развивается сегодня в мире и в России кинотанец. В субботу композитор Ольга Бочихина объяснит, что такое новая телесность применительно к музыке и перформативному искусству. А в воскресенье куратор Алексей Масляев расскажет, как влияют друг на друга танец и современное искусство.

Школа зрителей

Если вам всегда был интересен современный танец, но совершенно непонятно, как его воспринимать, обсуждать, а то и, чем черт не шутит, писать о нем, — в рамках фестиваля впервые запущен специальный курс. Слушатели смогут не только послушать лекции, но и обсудить спектакль «Материя» и танцевальные перформансы с их создателями. А театровед Тата Боева и балетный критик Мария Дудина покажут, как пишется рецензия на спектакль современного танца.