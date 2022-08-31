На какие выставки стоит сходить в сентябре 2022-го

«Афиша Daily» советует лучшие события, которые стоит посетить в Москве, Суздале и Петербурге этой осенью.

Москва «Нефиолетовая выставка» в Cube Moscow До 6 сентября

Юлия Цветкова* © Бюро PS Culture

Название проекта, посвященного теме домашнего насилия, обыгрывает ассоциации с фиолетовым цветом в европейских языках, где слово violet («фиолетовый») похоже на violence («насилие»), сравнивая их с русской поговоркой «Всем все фиолетово». На выставке представлены работы Юлии Цветковой*, Макса Отто, Юлии Наполовой и других художников.

* Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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Blazar Art Fair в Музее Москвы С 14 по 18 сентября

«Session № 2. Inner Sight», Олеся Лавриненко. 2021 © Blazar

Эта ярмарка молодого современного искусства — спутник московской международной ярмарки современного искусства cosmoscow. Участники blazar — не только галереи, но и независимые художники в начале карьеры, работающие вне структур галерей, а также творческие объединения, учебные заведения и некоммерческие институции.

Cosmoscow в Гостином дворе С 15 по 16 сентбря

Cosmoscow в 2021 году © Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — место, где можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.

«И это все о ней» в Lumiere Gallery До 18 сентября

© Lumiere Gallery

Полсотни работ Бориса Игнатовича, Эммануила Евзерихина, Владимира Лагранжа и других авторов из собрания галереи показывают, как менялся образ женщины в течение нескольких десятилетий советской истории.

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«Кондуит и Швамбрания: место, где земля закругляется» в Переделкино До 30 сентября

© Пресс-служба Переделкино

В Переделкино проходит выставка, посвященная детской книге «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля о побеге в чудесную вымышленную страну. В проекте приняли участие современные российские художники, в числе которых Алиса Йоффе, Павел Отдельнов, Ольга Кройтер, Александра Паперно и многие другие.

«Точки зрения» в Музее русского импрессионизма До 2 октября

Автопортрет, Ольга Делла-Вос-Кардовская © Государственный Русский музей

В экспозицию выставки вошли автопортреты художников конца ХIХ — начала ХХ века (Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Роберта Фалька, Александра Родченко и других), выполненные в ключевых направлениях того времени: импрессионизм, реализм, символизм и кубизм.

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«Владимир Чернышев. Предпоследний человек на Земле» в музее Вадима Сидура До 23 октября

© Пресс-служба ММОМА

Созданные художником специально для пространства музея графические произведения и сайт-специфик инсталляция находят точки пересечения и с наследием Вадима Сидура. В поле его художественной рефлексии с 1970-х годов возникают размышления об антиутопическом сценарии будущего как отражении мрачного исторического фона эпохи.

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«Евгений Дедов. Бюрократ» в галерее «Сцена/Szena» До 30 октября

Из серии «Федотов», 2022 год © сцена/szena

Название выставки отсылает к системе социальных взаимодействий между художником и зрителем, обязательное звено в которых — музейные работники и культурные институции. В экспозицию проекта вошли живописные работы сразу из двух серий: «Федотов» и «АСАСД».

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Музее изобразительных искусств им. Пушкина До 30 октября

«Красные виноградники в Арле», Винсент ван Гог. 1888 год © ГМИИ имени Пушкина

Работы из собраний братьев Морозовых после возвращения из фонда «Луи Виттон» и громкой выставки в Эрмитаже показывают в новом прочтении, строго разделив экспозицию на две части, раскрывая ключевые особенности каждой коллекции. Кстати, помимо прочего, в новую экспозицию вошли отреставрированные «Красные виноградники» Ван Гога.

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Ахмат Биканов в галерее Lobby С 7 сентября по 31 октября

Галерея сцена/szena совместно с LOBBY представит персональную выставку Ахмата Биканова под кураторством Дарьи Ярцевой, где будут представлены акварельные работы и монохромная графика тушью. Основной пул работ создан автором в течение года, однако ранее не был доступен широкой публике.

«Андрей Люблинский. Кто они?» в галерее ГУМ-Red-Line С 9 сентября по 1 ноября

Фигура № 2, 2021 год © Пресс-материалы

На персональной выставке Андрея Люблинского, прославившегося благодаря модульным объектам Red People в начале 2000-х, будут представлены тиражная графика, видео, скульптура и живопись, отражающие личную мифологию художника.

«Василий Кононов-Гредин. Семь язв семи Ангелов» в музее АРТ4 С 13 сентября по 5 ноября

Лазерная гравировка, стекло. 2022 год © АРТ4

Проект «Семь язв семи Ангелов» — размышление о связях внутри языка и о возможных сценариях жизни в случае его распада. Искусство — суть язык. Память, передача знаний, связи между людьми, между человеком и животным, наше взаимодействие с природой, границы человеческого в пределах виртуального — это те темы, которые поднимаются в проекте, и о которых автор рассуждает языком искусства, который, как и любой язык, необходим для коммуникация между поколениями.

«Носороги на черепашьих бегах в Москве» в Музее АЗ С 7 сентября по 20 ноября

«Черепаха с буквами Ер и Ять», 1969 © Собрание Любови Шакс

Выставка офортов и живописи одного из лидеров советского неофициального искусства Дмитрия Плавинского к 85–летию со дня рождения знаменитого художника-нонконформиста. Важная часть экспозиции — серия фотографий из семейного архива художника, которую покажут впервые.

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«Все в сад!» в галерее Ruarts До 27 ноября

© Ruarts Foundation

На выставке, посвященной теме сада и цветку как объекту восхищения и носителю множества символических значений, представлены работы знаковых российских художников (Игорь Шелковский, Евгений Антуфьев, Андрей Бартенев) и мировых звезд современного искусства (Роберт Мэпплторп, Эрвин Олаф и Ирвин Пенн).

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Суздаль «Перезвоны» на экспериментальной площадке «Ларец» До 3 октября

© Экспериментальная выставочная платформа «Ларец»/Katya Parutenko

На выставке московского фотографа Сергея Табунова можно увидеть серию фотографий, сделанных во время съемок фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна». В экспозицию проекта также вошли рисунки Сергея Эйзенштейна и самого Рустама Хамдамова. Куратором проекта выступила Ирина Шульженко.

Петербург «Александр Рукавишников. Плоть от плоти» в «Эрарте» До 18 сентября

© Музей «Эрарта»

В петербургском музее «Эрарта» стоит посмотреть выставку одного из самых заметных современных российских скульпторов Александра Рукавишникова, посвященную женским образам, «утверждающим жизнь в естественном, стихийном порыве».

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