Сад кромешный: что посмотреть на выставке «Все в сад» в фонде Ruarts

В фонде Ruarts на Смоленской до конца ноября работает выставка «Все в сад» на которой представлены десятки работ знаковых российских художников и мировых звезд современного искусства. Рассказываем о некоторых работах, на которые стоит обратить особенное внимание.

© Ruarts Foundation

Выставка встречает посетителей работой молодого художника Артема Филатова. Двухметровое деревянное панно с изображением плодов, упавших с яблони, отсылает к символу библейского райского сада. Этот образ представляет собой своеобразный ключ к расшифровке всех работ, представленных на выставке. Сад и цветы могут рассказать о ностальгии, о женственности, гармонии и эскапизме, о вечности и конечности жизни.

«Меланхолический тюльпан» Андре Кертес

© Ruarts Foundation

«Меланхолический тюльпан» — это рефлексия автора об упадническом настроении в февральском Нью-Йорке 1939 года. Его цветок склонил голову к земле, пытаясь устоять на ножке, тем самым становясь автопортретом фотографа в тяжелые времена его творчества.

Американский период творчества Андре Кертеса (родившегося в Венгрии, а прославившегося во Франции) едва ли можно назвать успешным и денежным. Редакторы журналов не принимали его уникальную манеру, воспринимая его особенности как дефекты, а денег хватало лишь на выживание. Через пару лет его работы и новаторский стиль нашли отклик у публики, сделав его одним из самых уникальных фотографов ХХ века. Среди его почитателей были Анри Картье-Брессон и Роберт Капа.

«Без названия» из серии «Женщины Аллаха» Ширин Нешат

© Ruarts Foundation

Работы фотографа Ширин Нешат всегда оперируют на грани дихотомий и парадоксов. Будучи подростком, она переехала из Ирана в Америку накануне Исламской революции, которая изменила отношение к женщинам и их восприятие как в восточном, так и западном мире. Эта фотография из ее знаменитой серии «Женщины Аллаха» отсылает зрителя к картинам Рубенса — в частности, к образу Мадонны в лозе. Для Нешат женщина в хиджабе одновременно отражает патриархальные устои своей культуры и при этом демонстрирует собственный выбор и красоту, нетипичные для европейского взгляда.

«Bee on Lips» Ирвин Пенн

© Ruarts Foundation

Эта культовая обложка Vogue — одна из самых запоминающихся работ на экспозиции. В 1995 году в моду вошли инъекции коллагена, а вместе с этим и пышные губы. Для вдохновения фотограф Ирвин Пенн обратился к популярной в 50-х фразе «губы, ужаленные пчелами», создав яркий и эмоциональный образ. Кстати, именно этой фотографией была вдохновлена съемка Ланы Дель Рей для обложки журнала Interview в 2012 году.

«Без названия» Леонид Пурыгин

© Ruarts Foundation

В этой работе Леонида Пурыгина, одного из самых ярких художников-нонконформистов, незамедлительно угадывается реверанс в сторону триптиха Иеронима Босха. В центре его райского сада находится мировое древо, которое дает начало мужскому и женскому. Это наивный и фантасмагоричный мир, населенный мифическими существами, здесь свое место находит даже образ библейского змея.

«Береза Береза» Дамир Муратов

© Ruarts Foundation

Береза для русского человека — это образ, напоминающий о доме в самом широком смысле этого слова. Здесь в роли березы выступает небольшое, покрытое акриловыми красками деревце. Инсталляция Дамира Муратова выглядит абсолютно незатейливо, при этом вмещает в себя глубокий символизм. В современном мире черное называют белым, а белое — черным. Таким образом, псевдобереза отражает подмену понятий и их скользкую дуальность в сознании общества.

Из серии Cangello Елена Попова

© Ruarts Foundation

Озерск (до 1994 года он назывался Челябинск-65) — это небольшой закрытый город в Челябинской области, где родилась и выросла Елена Попова. В советское время там активно развивалась атомная промышленность, поэтому местные жители не могли свободно выезжать за его пределы. Эта небольшая инсталляция с использованием фотографий из детства художницы, зеркала и керамики показывает взгляд со стороны на существование в закрытом обществе. Напрямую зритель не может увидеть жизнь внутри города — только рисунки художницы, которые лишь контурно повторяют фотографии, спрятанные за ними. Все фрагменты жизни автора и таких же жителей закрытых городов видны только через отражение. Так показано, как обособленны люди от внешнего мира, несмотря на знакомые любому образы садов, летних террас и безмятежности детства.

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