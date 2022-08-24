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Где слушать аудиокниги: 4 лучших сервиса, которые продолжают работу в России
Егор Михайлов
Сегодня в 13:20
С 1 октября в России прекратит работу Storytel — один из самых популярных сервисов аудиокниг. Рассказываем, где теперь слушать аудиокниги и чем хорош каждый сервис.

«ЛитРес»

Книги, которые останутся у вас

Аудиокниги в сервисе «ЛитРес» можно покупать по отдельности, а некоторые — слушать бесплатно. Выгоднее подписаться: по абонементу можно раз в месяц получить одну электронную или аудиокнигу стоимостью до 700 рублей и еще две книги из персональной подборки. Абонемент на месяц стоит 399 рублей, на год — 3590 рублей.

Bookmate

Много эксклюзива

Bookmate славен тем, что кроме множества других аудиокниг предлагает оригинальные сериалы. Эксклюзивно у них же доступны и аудиоверсии книг издательств Popcorn и Individuum (скажем, «Лето в пионерском галстуке» в исполнении Сергея Горошко («Майор Гром») можно послушать только здесь). Можно купить подписку на все аудиокниги и подкасты (399 рублей в месяц, 3990 рублей в год), а можно — на все сразу (499 рублей в месяц, 4990 рублей в год).

«МТС Библиотека»

Подписка на один день

В сервисе «МТС Библиотека» доступно 45 000 аудиокниг, а доступ к ним можно получить даже на один день (всего за 16 рублей). Но выгоднее — абонемент: доступ ко всем аудиокнигам стоит 549 рублей в месяц, к аудиокнигам, электронным книгам и прессе — 599 рублей в месяц.

MyBook

Для всей семьи

Подписка на электронные и аудиокниги в MyBook стоит 549 рублей в месяц или 549 рублей в год, но лучше всего объединиться с родственниками или друзьями: три премиум-аккаунта обойдутся всего в 899 рублей в месяц.

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