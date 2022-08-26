Лисы, кошки, енотовидные собаки: какие волшебные звери населяют японские мифы

Лисы

Лисы (яп. кицунэ) — одни из самых известных духов животных и, возможно, самые известные ёкаи в современной Японии. Для рыжей лисицы (Vulpes vulpes) Япония является привычной средой обитания, как и бóльшая часть Северного полушария. Лисы — скрытные охотники, которых редко можно увидеть, даже если они живут поблизости с вами. Эти качества обыгрываются в фольклоре. В Японии лис считают оборотнями. Они могут принимать множество форм, отличных от их реальной внешности, чаще всего превращаясь в красивых женщин, пожилых мужчин или маленьких детей без указания пола. Лисы в человеческом обличье пытаются обмануть людей или иным образом воспользоваться их благими намерениями. Их методы могут варьироваться от простых схем, таких как перевоплощение в бедного попрошайку для кражи еды или денег, до гораздо более сложных и опасных заговоров. Как в легенде о Кая-но Ёсифудзи, лисы могут соблазнять людей и заманивать их в свои норы, которые кажутся жертвам прекрасными дворцами.

Находясь под чарами лисы, несчастная жертва медленно отдает жизненную энергию, обычно для этого используется секс. Без стороннего вмешательства смерть практически неизбежна.

Не все лисы злые. Ками плодородия Инари 稲荷 (его также называют Инари Оками или О-Инари) использует лис в качестве посланников. Лисы Инари белые с золотыми глазами. Они обладают всеми обычными способностями лисиц, но используют их исключительно для того, чтобы помочь Инари принести процветание фермерам и сельским жителям.

Поклонение Инари исторически происходит от объединения более известных ками из древних мифов, таких как Идзанаги и Ниниги. Как и когда эти боги объединились в единого защитника земледелия, неизвестно, но к XV веку святилища Инари появились по всему архипелагу. Самый известный — великий храм Фусими Инари недалеко от Киото, в котором более трехсот ярко-красных ворот тории, поднимающихся по горной тропе к главному святилищу. Инари символизирует процветание сельского хозяйства, особенно рисовых полей и чайных плантаций. Его связь с лисами может происходить из‑за их склонности охотиться на грызунов в полях. Инари и его лисы сегодня остаются важными мифическими фигурами в Японии, у них часто есть свои небольшие святилища в более крупных синтоистских или даже буддийских местах.

Во многих японских ресторанах подают популярное блюдо инаридзуси: рис для суши пропитывают уксусом и покрывают жареным тофу. Края тофу заострены и похожи на лисьи ушки, отсюда и название. Из‑за этой же ассоциации подобные блюда с тофу часто называют кицунэ. В Осаке, Киото, Наре и их окрестностях популярны кицунэ удон и кицунэ соба — оба блюда готовят из лапши, пшеничной или гречневой, с добавлением тофу (не мяса лисы!).

Утагава Куниёси. Кицунэ и тануки за игрой. Около 1842 года © Molteni Motta/Getty Images

Тануки

Тануки 狸, или енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), японский представитель семейства псовых. Эти застенчивые ночные существа похожи на енотов, обитающих в Северной Америке, однако происходят по другой генетической линии, так что это разные животные.

В Японии тануки долгое время считались оборотнями, как и лисы. Однако, в отличие от лисиц, тануки обычно приятны и доброжелательны. Они разыгрывают людей, но делают это не так неприятно, изредка доставляя незначительные неудобства своим жертвам, а в некоторых случаях даже улучшая им жизнь.

Магия тануки заключена в их яичках, которые часто изображают очень большими. (Где заключается магия у самок тануки, фольклор не уточняет.)

Живущие в природе самцы тануки и в самом деле имеют весьма заметные яички, что могло послужить основой мифа, но они далеко не столь выдающиеся, как об этом говорится в легендах эпохи Эдо и в более позднем искусстве.

Тануки-оборотни появляются в хрониках еще со времен «Нихон сёки». С завидной регулярностью они встречаются в литературе эпох Хэйан и Камакура и широко распространены в народных сказках позднего Средневековья. Они популярны и в наше время, а статуи дружелюбных тануки с большими яичками можно найти возле ресторанов и магазинов во многих частях страны. Анимационный фильм 1994 года «Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко» известного режиссера Исао Такахаты (1935–2018) — одно из известных современных произведений, посвященных легендам об этих существах. В фильме рассказывается о битве между жадными застройщиками земель и лесом волшебных тануки, которые используют свою магию, чтобы предотвратить уничтожение леса.

Из свитка монстров «Бакэмоно Дзукуси». Нэкомата играет на сямисэне рядом с кицунэ. Период Эдо (1603-1868) © Pictures from History/Getty Images

Кошки

Истории о домашних кошках известны, по крайней мере, еще с эпохи Хэйан. О кошках, которых держал император, рассказывают произведения литературы того времени, например сборник короткой прозы Сэй-Сёнагон «Макура-но соси» («Записки у изголовья», ок. 1015). К XIV веку появляются сказки о волшебных кошках. Как и лисы, они, как правило, прожили определенное количество времени (обычно столетие) и часто имеют несколько хвостов. Возможно, здесь прячутся корни японской традиции подвешивать кошачьи хвосты для защиты людей от магии (время от времени такое до сих пор практикуется). Это суеверие могло возникнуть из‑за того, что у японского бобтейла, местной породы кошек, хвост от природы укорочен из‑за генетической мутации.

Один из широко известных примеров превращения кошки в ёкая — нэкомата 猫また. Такие кошки живут сто и более лет, после чего вырастают до размеров волка и отращивают второй хвост. Когда такое происходит, нэкомата убегает в лес, там ищет людей, охотится на них и съедает. В анекдоте, сохранившемся в сборнике XIV века «Цурэдзурэгуса» («Записки от скуки»), говорится о человеке, на которого ночью по дороге домой напал нэкомата. Мужчина с криком побежал через всю деревню, но у фонаря обнаружил: тот, кого он принял за гигантского кота-ёкая, был его собственной собакой, активно приветствовавшей своего хозяина.

Бакэнэко 化け猫, или кошка-оборотень, — еще один ёкай, похожий на нэкомата. Эти кошки-долгожители не становятся дикими животными размером с волка, но могут менять форму благодаря своему возрасту и хвостам. Как и лисы, и тануки, бакэнэко любят озорничать, однако они более безнравственны, чем вредные лисы или полезные тануки.

Бакэнэко, как правило, делают что хотят, будь то охота на людей или помощь им. Такой нрав очень похож на кошачий, сказали бы владельцы кошек.

Начиная с эпохи Эдо, кошки в Японии также стали символом удачи. Здесь есть свое объяснение. Когда кошка машет лапкой вниз, это напоминает человеческий жест, приглашающий войти в дом. Отсюда возникла идея, что кошки приглашают удачу, и появились манэки-нэко, фигурки зазывающей кошки, которые сегодня часто можно увидеть в ресторанах и других заведениях.

Издатель МИФ, перевод Ольги Чумичевой, Валерия Иванова

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