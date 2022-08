От Дягилева до Барышникова: как балет стал главным объектом культурного экспорта России

С перестройкой, а позже и развалом СССР новая Россия и новый российский балет вновь стали открываться миру. Этот интерес снова оказался взаимным. Даже относительно неуспешные американские гастроли Большого театра в 1990-е годы собирали тысячи человек. И в 2014 году, когда отношения между Россией и США вроде бы стали охладевать, журнал New York восторженно анонсировал : «Величайшая труппа возвращается с теми самыми роскошными сюжетными балетами, которые так любят русские, — „Лебединым озером“, „Дон Кихотом“ и „Спартаком“». Зарубежные мастера балета тоже стремились в Россию: в 2013 году Джон Крэнко родом из ЮАР поставил на российской сцене «Онегина», а сценографом для «Ромео и Джульетты» стал британец зимбабвийского происхождения Ричард Хадсон. И классический русский балет, и современная хореография вновь стали полноценной частью мировой танцевальной сцены.

Одним из главных способов международного взаимодействия стали фестивали, в рамках которых в России показывали лучшие образцы отечественной и мировой хореографии, создавались новые коллаборации. С 2013 года проходит международный фестиваль современной хореографии Context, созданный примой-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой. Каждый год в нем принимают участие артисты и хореографы из США, Франции, Великобритании, Нидерландов и других стран. С 1999 года в Петербурге проходит Open Look, участники которого съезжаются со всей Европы.

Директор Международного фестиваля современного танца Open Look и санкт-петербургского дома танца «Каннон Данс»

Даже в этих непростых условиях Open Look показывает премьеры, созданные зарубежными хореографами. Это Игор Киров и Ивана Балабанова — хореографы из Северной Македонии. Они охотно откликнулись на предложение поработать с театром современного танца «Каннон Данс». Результатом этого сотрудничества станут две премьеры, которые мы покажем в рамках фестиваля Open Look. Я уверен, что международная программа фестиваля должна продолжаться. У нас нет планов превращать Open Look в чисто российский фестиваль. Фестиваль изначально был задуман как международный и должен им оставаться.