Детскую книгу о судьбе поволжских немцев в сибирской ссылке стали изымать из библиотек: говорить о репрессиях в детской литературе становится все сложнее. Татьяна Наумова рассказывает об этой и других книгах, которые помогут детям и их родителям лучше познакомиться с тяжелыми страницами нашей истории.

«Полынная елка» Ольги Колпаковой «КомпасГид»

Марийхе вместе с семьей почему‑то должна ехать в Сибирь только из‑за своей национальности: начинается война, и жители Поволжья видят в соседях-немцах врагов. Ссылка становится суровым испытанием, а тут еще приближается Рождество и даже елку найти не получается. Но взрослые придумывают выход из ситуации, и странное растение полынь становится праздничным. Книга Ольги Колпаковой — история, показанная глазами ребенка, который из‑за политики обречен на боль и страдания. Война, начавшаяся и уже трагически изменившая жизнь многих, заставляет искать врага и внутри страны, но шанс для веры и любви остается всегда. Несколько дней назад книгу стали изымать из библиотек Екатеринбурга и Свердловской области: доцент УПГУ заявил, что она сравнивает сталинский и гитлеровский тоталитарные режимы и даже якобы призывает испытывать сочувствие к оккупантам, участвовавшим в блокаде Ленинграда. Странно такое писать в 2022 году, но скажу вот что: невыносимо стыдно за то, что спустя много десятилетий в огромной стране по-прежнему нет никакой работы с исторической травмой, и проще оправдать репрессии и националистические чистки, чем признать это трагедией (а Сталин у доцента неожиданно снова стал «товарищем Сталиным» — «Жить стало лучше, жить стало веселее!»). «Сибирские хайку» Юрги Виле «Самокат», перевод Александры Васильковой, Веры Марковой. Иллюстрации Лина Итагаки

В Литве растут яблоки, родители заботятся о детях, да даже домашние гуси становятся друзьями. Альгис, его семья и соотечественники, сосланные оттуда в далекую Сибирь, искренне пытаются бороться с жестокостью и отчаянием: поют, влюбляются, шутят и замечают удивительные вещи. Только вот в новом мире этого недостаточно. Графический роман «Сибирские хайку» сперва может показаться легким, но это лишь иллюзия, которая рассеивается спустя несколько страниц. У книги есть маркировка 18+ (здесь есть ругательства и жестокость), поэтому прочитайте сами и тогда уже решайте, подойдет ли она вашему юному читателю. А еще лучше читать вместе и обсуждать: сам же текст честный, пронзительный и абсолютно безжалостный. «Сахарный ребенок» Ольги Громовой «КомпасГид». Иллюстрации Мария Пастернак, Ксения Дерека

Эля вместе с мамой отправляются в Киргизию, взяв с собой лишь узелок с вещами. Но это отнюдь не веселое путешествие, а ссылка из‑за того, что папа оказался изменником Родины. Только вот мама не собирается сдаваться, а значит, детство Эли еще может стать счастливым. Историю, которую Ольга Громова записала со слов реальной женщины, легко читать и детям, но, на мой взгляд, она гораздо нужнее родителям. История немного напоминает фильм «Жизнь прекрасна», где отец по прибытии в концентрационный лагерь говорит сыну, что это все игра и призом победителю станет танк. В книге Ольги Громовой мать Эли остается человеком в нечеловеческих условиях и не только спасает жизнь дочери, но и заботится о том, чтобы счастье и радость никуда не исчезли. «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям» «Книги WAM»

СЛОН, Сиблаг, Дмитлаг… Эти места сейчас не найдешь на карте, а всего несколько десятилетий назад об этих лагерях говорили шепотом. Заключенные, оказавшиеся там, стремились всеми силами сохранить связь с детьми и семьями и много времени уделяли письмам на волю. Из этих писем вместе с биографическими комментариями и состоит книга. Это удивительный нон-фикшен, и удивительнее всего его оптимистичность. Сложно представить, что несправедливо осужденный, подвергавшийся пыткам, существующий в чудовищных условиях человек сможет рисовать картинки, придумывать интересные задания и вообще быть любящим и внимательным отцом, но это так. Издание подготовлено по мотивам одноименной выставки. «Дневник советской школьницы» Нины Луговской «АСТ»

Нина начинает вести дневник, когда отец возвращается после заключения, и кажется, что жизнь наконец налаживается. Героиня волнуется о нарядах, дружбе, влюбленностях (а о чем переживать человеку в 14 лет?), но за всем этим постоянно ощущается тень страшных 1930-х годов, когда жизнь человека ничего не стоила. Это не выдуманная книга, а настоящий подростковый дневник — с максимализмом, со смешными и наивными мечтами, с подростковым бунтом и попытками понять происходящее, объяснить себе репрессии и аресты (вдруг они все-таки оправданы?). И важность его как раз в том, что инакомыслие Нины было опасно и могло привести к ужасным последствиям (еще бы, 14 лет, мало ли что может человек натворить). Горячо рекомендую всем подросткам, которые не слишком верят учебнику истории и казенным фразам.