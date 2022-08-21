Линч, Дали или Малевич? Угадайте художника по его манифесту

«МЫ УНИЧТОЖИЛИ все рассуждения,

МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю литературу,

МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю поэзию,

МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю философию в пользу своих идей».

Бэнкси Казимир Малевич Сальвадор Дали