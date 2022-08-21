Искусство
Линч, Дали или Малевич? Угадайте художника по его манифесту
Сегодня в 08:28
Художников хлебом не корми — дай написать манифест. Профессор Алекс Данчев собрал сотню таких документов в книге «100 манифестов», а вы попробуйте угадать, кто их написал.
«МЫ УНИЧТОЖИЛИ все рассуждения,
МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю литературу,
МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю поэзию,
МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю философию в пользу своих идей».
МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю литературу,
МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю поэзию,
МЫ УНИЧТОЖИЛИ всю философию в пользу своих идей».
Дальше!
«[Требуем признать] всеобщее художественное образование, ибо мы верим, что основы грядущего свободного искусства могут выйти только из недр демократической России, до сего времени лишь алкавшей хлеба искусства».
Дальше!
«Жизнь в океанах, должно быть, сущий ад. Огромный, беспощадный ад постоянной и непосредственной опасности. Жизнь настолько адская, что в процессе эволюции некоторые виды, включая человека, выползли, сбежали на маленькие континенты твердой почвы, где уроки темноты продолжаются».
Дальше!
«Наши цели:
Независимость искусства — за революцию.
Революция — за полное освобождение искусства!»
Независимость искусства — за революцию.
Революция — за полное освобождение искусства!»
Дальше!
«(Форма + цвет + текстура + ритм + материал + и т. д.) × идеология (необходимость организации) = наше искусство».
Дальше!
«Мир будущего может быть таким же, как Япония сегодня, сверхплоским».
Дальше!
«Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства».
Дальше!
расскажите друзьям