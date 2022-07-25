Отмена международных выставочных проектов, сложности с логистикой и участием в крупных международных ярмарках — события последних месяцев сильно влияют на российский арт-рынок и заставляют всех игроков пересматривать свою стратегию. Мы узнали у ключевых деятелей российского современного искусства, как меняется работа крупных институций и галерей.

Катрин Борисов Арт-директор Фонда и галереи Ruarts

— С какими сложностями вы столкнулись на фоне культурной изоляции? — Как в фонде, так и в галерее нам пришлось отложить или отменить реализацию международных проектов, из‑за чего пострадал выставочный план и нам нужно было быстро перекраивать его. Еще в декабре прошлого года мы приобрели несколько работ на аукционе в Лондоне, планируя их вывоз весной. На данный момент не известно, когда мы сможем их увидеть. — Как изменился ваш выставочный план? — Ввиду отмены двух проектов в фонде нам пришлось быстро собрать выставку «Все в сад!», которую мы планировали на 2024 год, но кажется, что она оказалась очень своевременной. В галерее мы несколько раз продлевали выставку «Чистые объекты», которую открыли в начале года, но к маю стало понятно, что нам необходимо продолжать выставочную деятельность. Таким образом, наш выставочный план сместился на несколько месяцев и все еще претерпевает изменения , так как отложился проект с западным художником, а наши художники некоторое время не могли работать в сложившейся ситуации и готовить выставки в запланированном режиме.



Выставки, которые были отменены или приостановлены после 24 февраля 2022 года

— Поменялся ли общий вектор вашей работы? — Я бы сказала, что поменялась этика, поменялись отношения с коллегами и художниками: мы стали еще больше доверять друг другу , стали ближе интеллектуально и эмоционально. — Снизился ли интерес к искусству у публики и коллекционеров? — Наоборот, интерес публики возрос. И в фонде, и в галерее, мы зафиксировали приток посетителей с конца февраля. Коллекционеры же разделились на два лагеря: одни решили поддержать художников в сложное время и покупают работы еще активнее, другие пока выжидают более подходящего времени для покупок. — Как усложнение отношений с Западом отразилось на продажах? — Конкретно культурная изоляция не сказалась на продажах никак — у нас было немного зарубежных клиентов. А вот экономическая нестабильность и эмиграция довольно сильно ударили по нашим продажам. — Есть ли планы усилить взаимодействие с другими странами или присмотреться к регионам России? — Мы, как и раньше, стараемся как можно больше работать с регионами. Что касается международных связей, то было бы интересно показать наших художников в Азии и на Ближнем Востоке, но конкретных планов пока нет.

Маргарита Пушкина Основатель и директор ярмарки Cosmoscow

— С какими сложностями вы столкнулись на фоне культурной изоляции? — Долгое время мы были в процессе обсуждения с галеристами и арт-экспертами, проводить ли новый выпуск ярмарки. Но главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка , а ему как никогда требуется помощь и поддержка. Именно поэтому мы проводим ярмарку, и именно поэтому в начале июня мы провели наш ежегодный благотворительный аукцион, благодаря которому Фонд Cosmoscow может продолжать выделять финансирование реализации новых программ для художников и арт-институций. Бенефициарами аукциона также стали Diana Vishneva Foundation, с которыми мы готовим сюрприз для посетителей ярмарки и фестиваля Context, и студия «Новые городские художники», поддерживающая художников с особой ментальностью.

Но в разговоре о культурной изоляции хочется отметить, что российские галеристы продолжают принимать участие в международных ярмарках — взять, к примеру, NADA в Нью-Йорке и Art-o-rama в Марселе. — Как изменился ваш план на этот год? — В этом году мы полностью отказались от идеи празднования юбилейного, десятого выпуска ярмарки и масштабных мероприятий с участием международных партнеров в течение года. Но при этом мы сохраняем изначальную структуру ярмарки и возвращаемся на нашу любимую площадку — в Гостиный Двор. А для галеристов предлагаем более льготные условия участия, чем обычно. Галереи на Cosmoscow будут представлены в традиционных секциях Main, Frame, Editions и Design. Кроме того, мы развиваем новую секцию Digital: это будет курированный смотр цифрового искусства. — Снизился ли интерес к искусству у публики и коллекционеров? — Люди активно ходят на выставки и посещают музеи. Искусство все же обладает терапевтическим эффектом и часто помогает нам справляться с происходящим, поддерживает нас. — Как отразились события последних месяцев на продажах? — Здесь в первую очередь релевантен опыт галеристов, которые ежедневно занимаются продажами. По результатам проведения нашего благотворительного аукциона, куда мы ежегодно приглашаем знаковых российских коллекционеров, могу сказать, что интерес к искусству и готовность покупать сохранились.

— Есть ли планы обратить особое внимание на страны Азии и Африки или присмотреться к регионам России? — Мы всегда развивали разные направления и общались с профессионалами из разных регионов. В свое время ситуация с пандемией внесла свои коррективы и за счет онлайн-участия разнообразила нашу географию. В Cosmoscow Online принимали участие галереи не только из Европы, но даже, к примеру, из Мексики. В прошлом году на ярмарке в Манеже была представлена легендарная Pearl Lam Galleries из Гонконга, а также галереи из Аргентины, Грузии и США. Сейчас мы продолжаем прицельное общение с галеристами из разных стран. Объявить участников мы планируем в начале августа.

Анна Гвасалия Партнер Группы компаний Владимира Овчаренко

— Как повлияла на вашу работу культурная изоляция России? — Интерес к покупке современного искусства сохранился во всех ценовых сегментах. Культурная изоляция России в искусстве уже тянется с 2014 года, с того момента, как российские галереи перестали принимать в крупнейшие мировые ярмарки, а западный мир потерял интерес к покупке российского искусства. В любой ситуации мы стараемся адаптироваться и действовать максимально гибко в этом быстроизменяющемся мире . — Повлияли ли события последних месяцев на продажи? — 26 марта были запущены еженедельные торги, в ответ на турбулентный курс мы предлагали свой, удобный для клиентов и для художников. Формат аукциона «Все по 100» вновь показал свою эффективность: даже в такое непростое время продажи составляли 100%, а расширение диапазона аукционов тематическими и кураторскими программами также повышали интерес коллекционеров и помогали открывать новые имена будущих звезд современного искусства. Весенние торги показали большой интерес к покупке искусства высокого ценового диапазона. Картина Валерия Кошлякова «Город на болоте» 2007 года ушла за 90 тысяч евро, а работа дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из серии «Русская литература» за 60 тысяч евро — и это не единственные крупные продажи.

Ольга Свиблова Искусствовед, директор Мультимедиа-арт-музея (в прошлом — Московский дом фотографии)

У нас есть логистические сложности, связанные с вопросами транспортировки и перелетами. Мы продолжаем работать и открывать новые прекрасные выставки российских и зарубежных художников. Посещаемость у нас растет. Даже сейчас, в летнее время, в МАММ очень много зрителей.