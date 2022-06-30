«Афиша Daily» советует лучшие события, которые стоит посетить в Москве и Петербурге этим летом.

«ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина» в Манеже До 3 июля

© culture.ru

Путешествие по жизни самого главного клоуна: каждый из двадцати залов оформили художники, с которыми Полунин работал в разные годы — от Михаила Шемякина до Андрея Бартенева.

Подробности по теме Асисяй временно недоступен: дурацкое интервью со Славой Полуниным Асисяй временно недоступен: дурацкое интервью со Славой Полуниным

«Единорог и потерянное королевство» в Центре визуальной культуры Béton До 3 июля

© Промо

На групповой выставке под кураторском Анны Заведий представлены работы современных российских и европейских художников (Дуня Захарова, Ян Цоллер, Юлия Спиридонова, Хеннинг Штрассбургер и другие), объединенных темой нового взгляда на искусство в текущих исторических реалиях и атмосферой романа Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света».

«Вчера, сегодня, всегда» в Alina Pinsky Gallery До 5 июля

© Alina Pinsky Gallery

К пятилетнему юбилею в галерее на Пречистенке выставили работы из коллекции (Римма Заневская, Серж Шаршун, Клод Бельгард, Эдгар Жилле) вместе с произведениями художников, которых представляет галерея, — от Игоря Шелковского и Михаила Чернышова до Тима Парщикова и Дуни Захаровой, а также нового имени — Игоря Скалецкого.

«Сергей Борисов. Реконструкция» в Ruarts До 10 июля

© Ruarts

В проект, посвященный 75-летию классика российской фотографии, вошли более пятидесяти работ разных лет, многие из которых публика увидит впервые. По словам организаторов, «Реконструкция» — это попытка отрефлексировать события наших дней и продумать коренное переустройство на новых основах.

«Цветы и трава» в галерее «Алиса» До 31 июля

© Варвара Гранкова/галерея Алиса

Художница Варвара Гранкова, использующая в своих работах ненужную одежду, организовала процесс сбора и сортировки вещей, которые могут быть необходимы людям. Идея проекта связана с попыткой помочь людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, а для всех, кто может помочь — создать ситуацию сострадания, сопричастности и утешения, объединить людей с помощью образа, дающего надежду на конец страданий. Nexus в галерее Serene До 31 июля

© Владимир Грынин/Serene

Экспозиция «Nexus» воплощает собой связь эмоционального и физического слоев личности. Тонкое совмещение и интерпретация разнообразия форм и цвета, обусловленные индивидуальностью, характерны для большей части произведений. Зрители могут найти здесь противоречивый взгляд на баланс и гармонию, который приводит к личному диалогу с собой. Фотобиеннале в МАММ До 31 июля

© Леонид Тишков/МАММ

На девяти выставках «Фотобиеннале-2022» можно увидеть работы Габриэле Галимберти, Сергея Борисова, Валерия Юрлова, Игоря Мухина, Леонида Тишкова, Дмитрий Булина и Валерия Юрлова. Первая международная «Фотобиеннале» прошла в Москве в 1996 году, тогда же появился и МАММ, и теперь в лобби музея представлены проекты в рамках празднования 25-летия: #МАММлюди, выставка памяти Светланы Рословой и большая экспозиция «МАММ25».

«Нефиолетовая выставка»» в Cube Moscow До 4 августа

© Алиса Гокоева/Cube Moscow

В экспозиции, посвященной проблеме домашнего насилия, представлены работы Юлии Цветковой* и других современных художников. Ольга Симонова, автор идеи выставки, говорит: «Я мечтаю снять табу с проблемы домашнего насилия. Я бы хотела, чтобы девушки начали говорить о том, что с ними происходит без желания спрятать те ужасы, которые выпадают на их долю». * Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. «Генрих Семирадский. По примеру богов» в Новой Третьяковке До 21 августа

© Генрих Семирадский/пресс-служба Новой Третьяковки

На выставке мастера европейского академизма, которого современники называли последним классиком искусства XIX столетия, представлено порядка 100 работ художника и его круга. Экспозиция дополнена работами современных авторов из «Новой академии» Тимура Новикова и серией фотографий Тимофея Парщикова.

«Вещи» в Арт 4 До 27 августа

© Пресс-служба Adaskina Buro

Выставка «Вещи» — это размышление о феномене коллекционирования и фигуре коллекционера. Покупая произведения искусства, коллекционеры своим персональным выбором формируют правила игры: получают право его интерпретировать, систематизировать, продвигать и сохранять.

«Точки зрения» в Музее русского импрессионизма До 2 октября

© Музей русского импрессионизма

В экспозицию выставки вошли автопортреты художников конца ХIХ — начала ХХ века (Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Роберта Фалька, Александра Родченко и других), выполненные в ключевых направлениях того времени: импрессионизм, реализм, символизм и кубизм.

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. Пушкина До 30 октября

© pushkinmuseum.art

Коллекции братьев Морозовых после выставки 2019 года в Эрмитаже и недавнего возвращения из парижского Фонда Луи Виттон наконец показывают в Москве в Пушкинском музее — не только французское искусство Моне, Ренуара и Гогена, но и их российских современников: Серова, Левитана, Врубеля, Ларионова, Гончаровой.

«Все в сад!» в галерее Ruarts До 27 ноября

© Ruarts

Обширная выставка «Все в сад!» исследует различные уровни значения и символизма цветов в искусстве. Цветок — объект восхищения, способ получения эстетического наслаждения, аллегория быстротечности жизни, то, чем каждый желает обладать, пусть и на короткий срок.

Петербург «Александр Рукавишников. Плоть от плоти» в «Эрарте» До 18 сентября

© Пресс-служба музей Эрарта