Что вы знаете о городке Железногорск в Курской области? Возможно, что там добывают руду, а город построен вокруг магнитной аномалии. Возможно, не знаете даже этого. Бывает, горожане-старожилы помнят наизусть все маршруты своих маленьких городов, но теряют чувство особенности пространства, его неповторимый вайб. Документальный театр помогает вернуть связь с родным местом и посмотреть на привычные исторические факты с новой стороны. Все чаще появляются аудиоспектакли вокруг городских мифов: познакомиться с Железногорском, например, можно через променад «Волшебник рудного города».

Драматург Алина Журина, режиссер Елена Смородинова и продюсер Ксения Волкова создали лабораторию, в которой предложили жителям Железногорска поразмышлять на тему городского мифа. В качестве отправной точки создательницы спектакля предложили поделиться семейными артефактами и народными историями. Приносили легенды о происхождении магнитной аномалии, фольклорные присказки, письма родственников и вырезки из газет. Кто‑то поделился записками мистического содержания, найденными в только что купленном гараже. Из них родился шизофренично-детективный рэп, который стал каркасом аудиоспектакля-прогулки «Волшебник рудного города».

Променады — это демократичный формат, не требующий от зрителя много. Для участия нужны только наушники, приложение в телефоне, час свободного времени и готовность выйти на прогулку. Необязательно даже ехать в Курскую область: спектакль можно прослушать дома, отправившись в путешествие по внутреннему Железногорску. Прочувствовать атмосферу променада лучше удастся на улицах города, где жители становится декорациями, действие разворачивается в голове зрителя, режиссером выступает фантазия, а входным билетом — приложение в телефоне. По дороге к началу офлайн-маршрута встречаются типичные признаки небольшого города: обветшалые деревянные дома с заброшенными садиками, охмелевшие мужички под ручку с семьей, подростки с сигаретами и включенными на всю улицу колонками. Окружающий антураж потихоньку формирует фундамент спектакля.