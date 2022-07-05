Спектакли-променады, действие которых разворачивается на улицах, могут стать неожиданным способом узнавания городского пространства. И потенциал небольших провинциальных моногородов здесь только предстоит раскрыть в полную силу. Рассказываем о документальном променаде про город Железногорск и его жителей.
Что вы знаете о городке Железногорск в Курской области? Возможно, что там добывают руду, а город построен вокруг магнитной аномалии. Возможно, не знаете даже этого. Бывает, горожане-старожилы помнят наизусть все маршруты своих маленьких городов, но теряют чувство особенности пространства, его неповторимый вайб. Документальный театр помогает вернуть связь с родным местом и посмотреть на привычные исторические факты с новой стороны. Все чаще появляются аудиоспектакли вокруг городских мифов: познакомиться с Железногорском, например, можно через променад «Волшебник рудного города».
Драматург Алина Журина, режиссер Елена Смородинова и продюсер Ксения Волкова создали лабораторию, в которой предложили жителям Железногорска поразмышлять на тему городского мифа. В качестве отправной точки создательницы спектакля предложили поделиться семейными артефактами и народными историями. Приносили легенды о происхождении магнитной аномалии, фольклорные присказки, письма родственников и вырезки из газет. Кто‑то поделился записками мистического содержания, найденными в только что купленном гараже. Из них родился шизофренично-детективный рэп, который стал каркасом аудиоспектакля-прогулки «Волшебник рудного города».
Променады — это демократичный формат, не требующий от зрителя много. Для участия нужны только наушники, приложение в телефоне, час свободного времени и готовность выйти на прогулку. Необязательно даже ехать в Курскую область: спектакль можно прослушать дома, отправившись в путешествие по внутреннему Железногорску. Прочувствовать атмосферу променада лучше удастся на улицах города, где жители становится декорациями, действие разворачивается в голове зрителя, режиссером выступает фантазия, а входным билетом — приложение в телефоне. По дороге к началу офлайн-маршрута встречаются типичные признаки небольшого города: обветшалые деревянные дома с заброшенными садиками, охмелевшие мужички под ручку с семьей, подростки с сигаретами и включенными на всю улицу колонками. Окружающий антураж потихоньку формирует фундамент спектакля.
Спектакль начинается с интро рэп-альбома с рабочим названием «Что снится окатышу». Окатыш — это отходы рудопроизводства, вокруг которых в Железногорске ходят городские мифы. Свой дебют представляет Илюха Галахов (Леня Нечаев, труппа БДТ) — типичный молодой парень из соседнего двора. Он тут же обозначает формат спектакля — «путь героя» — отсылая слушателя одновременно к Оксимирону и Кэмпбеллу. Вместе со зрителем Илюха гуляет по значимым для себя локациям и по ключевым событиям собственной памяти — школа и взросление, смерть дедушки, поиск путей творческого самовыражения. Анастасии Гордымановой (независимый театр Fulcro) досталась роль мистического и таинственного внутреннего голоса: то ли душа города, то ли анима-сущность Илюхи, то ли волшебный помощник из сказок. Для будущего рэп-артиста ее реплики — путеводитель по жизни, а для зрителей — по маршруту спектакля.
По ходу развития сюжета сайт-специфик-спектакль превращается в частное расследование тайн деда Илюхи. Мистика смешивается с бытовым. Начинающий музыкант видит знаки в неработающих магнитных дверях магазина и ищет подсказки по жизни в байках о чудовищах со дна озера. Дорожки рэп-альбома и личного дневника из диктофонных записей нежно обрамляет узнаваемый, но не попсовый саундтрек: Эдуард Элгар, Эрик Сати, легкие лоуфай- и хип-хоп-биты. На экваторе спектакля звучит хит «Утро» группы «Ленина пакет». Вероятно, эта композиция служит маркером узнавания своих у железногорской молодежи.
В «Волшебнике рудного города» местные жители встретят знакомые заброшенный лицей № 5, памятник магниту и геофизической аномалии. На премьере спектакля директора краеведческого музея до слез тронуло упоминание советского лозунга «Девиз железногорцев — эффективный труд и образцовый порядок». Это «город первых»: здесь помнят тех, кто приехал в шестидесятых осваивать месторождения железных руд. Дед Илюхи был геологом-первооткрывателем, а Илюхе с отцом открывать было уже нечего, но они все равно остались. Художественная история променада возникла как попытка героя ответить на экзистенциальные вопросы жителя маленького города, а зритель может пройти этот путь вместе с ним.
Такие спектакли объединяют горожан в невидимом пространстве общего опыта и пишут новый пласт истории: из горечи потери рождается музыкальное творчество, из ощущения неуместности в родном городе проявляется рельеф биографии. Городские легенды, личная история Илюхи Галахова и релиз рэп-альбома наслаиваются друг на друга и предлагают зрителям самостоятельно выбирать, по какому маршруту следовать. Привязывать ли услышанное к реальным локациям или оставить как фоновое радио, рождающее собственные ассоциации, — тоже пространство свободной воли зрителей. Мы, как и Илюха, остаемся «один на один с неизведанным» — с голосом в наушниках и картой маршрута в руках.
Лаборатория и спектакль стали возможны благодаря гранту конкурса «Арт-окно» фонда «Искусство, наука и спорт».