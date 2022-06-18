Эпикур считал, что физические страдания бывают либо сильными, но недолгими, либо долгими, но терпимыми — и поэтому с ними человек в силах справиться. А источник душевных тревог находится внутри нас. И для того, чтобы избавляться от беспокойства, нужно учиться видеть мир таким, какой он есть, и ценить те радости, которые он нам приносит.

Нет ничего дурного в том, чтобы получить удовольствие от изысканного обеда и дорогого вина, но это удовольствие забудется уже к утру. Приятная беседа с друзьями, с другой стороны, будет приносить радость еще долго — даже когда мы просто вспоминаем о ней. А самым главным удовольствием, к которому нужно стремиться, Эпикур считал отсутствие тревоги. Для описания такого состояния он использовал слово «атараксия» — именно от него происходит и название современного противотревожного лекарственного средства.

— активные телесные (такие как удовольствие от еды); — статические телесные (от отсутствия чувства голода); — активные душевные (от беседы с друзьями); — статические душевные (от отсутствия беспокойства о чем‑либо).

В максимально упрощенном виде главная идея Эпикура заключалась в том, что наслаждение — это благо, а боль — зло, поэтому для достижения счастья человеку нужно стремиться к наслаждению и избегать боли. Причем под наслаждениями понималось в первую очередь отсутствие боли: для эпикурейцев оно заключалось не в роскошных пирах, а в отсутствии голода; не в обладании шикарными особняками, а в отсутствии необходимости ночевать на улице.

«В этот счастливый и вместе с тем последний день моей жизни я пишу вам следующее. Страдания при мочеиспускании и кровавый понос идут своим чередом, не оставляя своей чрезмерной силы. Но всему этому противоборствует душевная радость при воспоминании бывших у нас рассуждений».

— В последние годы появилось довольно много книг, знакомящих простых читателей с идеями философов прошлого — и почти всегда античности. Как вы считаете, почему именно идеи стоиков и эпикурейцев, а не современных или хотя бы средневековых философов оказываются близки человеку XXI века?

— Думаю, это связано с тем, что в Древнем мире философия занималась именно вопросами о том, как жить. Наиболее ярко это проявилось у стоиков и эпикурейцев. Авторы, которые представляются наиболее актуальными, часто были римлянами — Цицерон, Лукреций, Сенека, — и писали для довольно развитой культуры, которая испытывала те же проблемы, что и люди сегодня: жадность, амбиции, политическое бессилие и так далее.

— Вы пишете, что физическое страдание, согласно Эпикуру, бывает либо недолгим, либо терпимым — и поэтому его в любом случае легче вынести, чем душевное страдание. Но развитие медицины за две тысячи лет привело к увеличению продолжительности жизни — и в том числе к тому, что многие болезни, прежде приводившие к скорой смерти, теперь могут долгие годы приносить страдания, не убивая человека. Не поменяло бы это обстоятельство суждения Эпикура?

— Я так не думаю. Сегодня у нас есть преимущества обезболивающих и анестетиков. Наверняка, говоря об обезболивании, Эпикур считал бы, что мы живем в золотом веке.

— Вы много пишете о том, каким важным для эпикурейцев было познание мира. Не противоречит ли это привычному нам библейскому афоризму «Многие знания — многие печали»? Вы сами находите в познании мира больше счастья или печали?

— Я думаю, что всегда лучше знать. Засовывать голову в песок, игнорируя то, что происходит на самом деле, никогда не будет хорошей стратегией. Это не значит, что нам непременно нужно знать все о том, что происходит в мире, но мы, по крайней мере, должны адекватно оценивать то, что происходит вокруг нас, а не жить в состоянии отрицания.

— Вопрос, которым задаются сейчас многие в России: как остаться в рассудке, когда совсем рядом происходят ужасные вещи, на которые мы не можем повлиять? Глядя на то, что происходит на Украине, ты постоянно пребываешь в состоянии напряжения, но и не думать об этом тоже невозможно. Что бы сказал на это Эпикур или его ученики?

— Вероятно, мы не можем повлиять на общую картину, но какие небольшие действия могут увеличить радость или облегчить боль? Есть ли способы утешить людей, которым плохо, или послать помощь нуждающимся? Я полагаю, что это был бы вполне подходящий эпикурейский ответ.