Есть настольные игры, для которых приходится тратить часы на изучение правил, прежде чем приступить к партии. А есть и те, в которых разобраться можно за пять минут. Вот несколько таких игр — очень простых, но невероятно увлекательных.

Fluxx

Изначальные правила этой игры так просты, что помещаются в одну строку: сперва нужно вытянуть из колоды одну карту, потом — сыграть одну карту. Секрет в том, что почти каждая следующая сыгранная карта вводит новые правила или отменяет уже существующие. Даже цель игры то и дело меняется — каждую секунду что‑то происходит. Научиться играть во Fluxx можно за одну минуту, но будьте готовы, что уже к концу первого круга партия превратится в совершеннейший хаос. В этом-то и есть радость.

«Не бомбани!»

Игра для небольшой компании (трое — в самый раз): два игрока задают вопросы, один отвечает. Вопросы в основном очень простые («Сколько сторон у пятиугольника?»), но страсти кипят нешуточные: приходится одновременно собирать один ответ из кубиков с буквами, думать над другим — а тут еще и песочные часы неумолимо отслеживают время хода. Каждый следующий ход правила усложняются, и вся игра напоминает первый раунд «Кто хочет стать миллионером?» на стероидах. К сожалению, ответы на некоторые вопросы могут показаться неочевидными — но это только прибавляет игре безумия.

«Трамвай смерти»

Правила этой игры известны любому, кто интересуется философией морали или хотя бы смотрел сериал «Хорошее место»: ведущему нужно решить, по какому из двух путей направить неуправляемый трамвай. А вот кому не посчастливилось оказаться на рельсах (от Деда Мороза до северокорейских пограничников), решают остальные игроки. Их задача — убедить ведущего свернуть на путь соперников. Игра ставит непростые этические вопросы, а юмор тут довольно черный, так что играть в нее лучше в хорошо знакомой компании.

«Мачи Коро»

«Монополия» на минималках: игроки строят фермы, кафе и парки развлечений и, кидая кубики, получают с этих заведений прибыль. Простая механика и милые иллюстрации обманчивы. Едва освоившись, вы обнаружите, что «Мачи Коро» — игра необычайно азартная и увлекательная. К слову, это редкая настолка, играть в которую вдвоем не менее увлекательно, чем впятером: дуэли в ней бывают вполне жестокими.

«Эпичные схватки боевых магов: Битва на горе Черепламени»