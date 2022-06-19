За считанные годы нейронные сети не только вышли на новый уровень развития, но и стали неотъемлемой частью мира — и мы, пожалуй, еще не понимаем, как они изменят нашу жизнь в будущем. Несколько размышлений об этом — в главе «Образование и обучение» из книги «Искусственный разум и новая эра человечества», вышедшей в издательстве «Альпина PRO».

Взросление рядом с ИИ изменит наши отношения друг с другом и с самими собой. Сегодня различают «цифровых аборигенов» и предыдущие поколения, а в будущем будут различать просто цифровых аборигенов и «ИИ-аборигенов». В перспективе дети будут расти с ИИ-помощниками, которые будут одновременно выполнять множество функций: няньки, воспитателя, советчика, друга. Такой ИИ может обучать детей любым языкам и наукам, подстраивая свой стиль преподавания под индивидуальные особенности учеников и их успеваемость, чтобы добиться от них наилучших результатов. ИИ может служить товарищем по играм, когда ребенку скучно, и наблюдателем, если родители в отъезде. Очевидно, что с внедрением персонифицированного образования с участием ИИ возможности среднего человека могут возрасти. Граница между людьми и ИИ поразительно прозрачна. Получив цифровых помощников в раннем возрасте, дети привыкнут к ним. Такие ИИ будут развиваться вместе со своими владельцами, по мере взросления перенимая их вкусы. Персонализированный цифровой помощник, перед которым поставлена задача максимально повысить удобство или удовлетворенность человека, будет выдавать нужные рекомендации и информацию, даже если пользователь не понимает, почему он делает это лучше, чем любой другой ресурс.

Со временем люди могут предпочесть своих цифровых помощников другим людям.

Цифровые помощники улавливают предпочтения хозяев, а общаться с другими людьми будет сложнее (хотя бы потому, что у других людей есть личные особенности и посторонние желания). В результате снизится наша зависимость от человеческих отношений. Во что тогда превратится детство? Машина может имитировать человеческие эмоции, но не может их испытывать — как это повлияет на восприятие мира ребенком, на его воображение, на игры? Как изменится процесс поиска друзей и социализации?

Важно понимать, что доступность цифровой информации, вероятно, уже изменила образование и культурный опыт целого поколения. Сейчас мир приступает к еще одному большому эксперименту — дети будут расти с машинами, которые во многом будут действовать так же, как учителя-люди на протяжении многих поколений, но без человеческой чувствительности, проницательности и эмоций. Это может привести к тому, что опыт, полученный участниками эксперимента, будет совсем не таким, какого они ожидали и желали. Все это может не понравиться встревоженным родителям. Раньше родители ограничивали для детей время, которое можно провести перед телевизором, сегодня мы ограничиваем время с компьютерами и гаджетами, а в будущем родители станут ограничивать время общения с ИИ. Но так будут делать не все. Одни родители захотят подтолкнуть своих детей к успеху, у других не останется времени на воспитание детей, а третьи просто будут потакать желаниям детей — и все они разрешат своим детям общение с ИИ-компаньонами. Таким образом, дети обучающиеся, развивающиеся, впечатлительные — будут формировать свои впечатления о мире в диалоге с ИИ.

Ирония заключается в том, что цифровизация, хоть и делает доступной все больше информации, при этом снижает возможность глубокого, сосредоточенного мышления.

Сегодняшний постоянный поток медиаинформации уменьшает время для созерцания. Алгоритмы, созданные для стимулирования желаний человека, будут продвигать то, что привлекает внимание, — как правило, это нечто драматическое, удивительное и эмоциональное. У человека не будет оставаться времени для тщательного обдумывания идей, а доминирующие в настоящее время формы коммуникации будут еще меньше способствовать спокойным, сдержанным рассуждениям.