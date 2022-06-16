От Троянской войны до американских индейцев, от «нового Маркеса» до ирландского классика. «Афиша Daily» выбрала 10 книг, которыми надо будет зачитываться этим летом.

«Две недели в сентябре» Р.С.Шерриффа Corpus, перевод Анны Гайденко

Вряд ли имя Роберта Седрика Шерриффа вам знакомо — этого британского джентльмена, изволившего в прошлом веке заниматься литературой, изрядно присыпало пеплом времени. Но в 2006 году его (как и Джона Уильямса со «Стоунером») раскопали, отряхнули, переиздали — и ранний роман Шерриффа «The Fortnight in September» (1931) стали осторожно называть классикой. На сентябрь внимания не обращайте — это самая что ни на есть летняя книга: солнечная, нежная и, как беззастенчиво сообщает блерб от Кадзуо Исигуро, «жизнеутверждающая». Написанная просто, но не заурядно, и с таким неторопливым придыханием, которое только в XX веке умели не превращать в натужное сопение. Сюжета при этом, считайте, нет: отпуск, море, почтенное семейство и всякие средней значительности происшествия. «Звук падающих вещей» Хуана Габриэля Васкеса Livebook, перевод Михаила Кожухова

Умеренно мрачная и умеренно сложная проза из раскаленной Колумбии: молодой преподаватель права застает убийство своего знакомого по бильярдной, затевает расследование и попадает в кровавый криминальный переплет. Впрочем, не криминалом единым — будут и любовь, и семья, и остальные материи, из которых обычно собирают премиальные романы. Хуан Габриэль Васкес — большая звезда испаноязычной литературы, которого кличут «новым Маркесом» и все такое прочее. Особых языковых препон Васкес не чинит, но все-таки будьте готовы порой пробираться сквозь джунгли колумбийского колорита. Важный в этом свете нюанс: книга издана в двух переводах, Маши Малинской и Михаила Кожухова, и если романтика джунглей вам не близка, советуем более адаптированный второй. «Одиссея. Древнегреческий эпос в пересказе Сергея Носова» Сергея Носова «Лимбус Пресс»

Снова адаптация, на сей раз тотальная: писатель, драматург и лауреат «Нацбеста» Сергей Носов перепевает старину Гомера. Написанный гекзаметром оригинал в шезлонге особо не почитаешь, а вот прозаическое переложение от многоопытного мужа отечественной словесности — очень даже. Еще и с иллюстрациями! «Радин» Лены Элтанг «Альпина нон-фикшн»

Изысканный эмигрантский как бы детектив: у писателя Радина, променявшего родные березки на португальские азулежу, в поезде крадут рукопись нового романа, вернуть предлагают в обмен на участие в необременительной вроде бы афере — нужно ненадолго притвориться детективом. Да еще и денег обещают, а с деньгами у Радина туго Обладательница «НОСа» Элтанг (сама эмигрантка), несмотря на печально актуальные вводные, написала совершенно вневременной роман. Дело происходит в 19-м году нашего века, но из‑за ностальгической ткани текста кажется, что во времена Пуаро, и это в данном случае комплимент. Да и вообще получился по-хорошему неспешный, с точеными ключицами, кристально ясный текст. «Водные ритуалы» Эвы Гарсии Саэнс де Уртури Inspiria, перевод Надежды Беленькой

Серьезный мрачный детектив. В наличии инспектор полиции с нарушенными речевыми функциями, серийный убийца, испытывающий слабость к причудливым ритуальным извращениям, и непременное пересечение интересов — злодей специализируется по беременным, а избранница инспектора как раз на сносях. Формально это продолжение романа «Жало белого города», но читать можно и с наскока. Написано, прямо скажем, не без изъянов, есть перебор с сантиментами, но главное конкурентное преимущество «Водных ритуалов» — конечно, локация. Колорит Страны Басков — это бульон, который трудно испортить, и у испанской писательницы получился на его основе наваристый детектив. «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд Inspiria, перевод Сергея Самуйлова

Неприметной сотруднице глянцевого журнала привалило счастье: дива старого Голливуда, а ныне затворница Эвелин Хьюго созрела исповедаться в формате мемуаров — причем именно нашей героине, которая знать ее не знает. Почему именно ей, обязательно расскажут, но сперва мы как следует пороемся в загадках, сплетнях и грязных голливудских кладовых. Все это очень похоже на идеальную современную мелодраму: текст заигрывает с фактурной эпохой и всеми штампами, связанными с фабрикой грез, но при этом глядит на них сквозь феминизм и прочие достижения современной культуры. Вдобавок Рейд пишет по-хорошему просто — на выходе получаем невесомое, но совсем не стыдное чтение. «В Дублине скажут и не такое» Пата Инголдзби «Городец», перевод Шаши Мартыновой

Список летнего чтения без сборника рассказов — буквы на ветер. Жаль, издатели не часто балуют — и все же пару жемчужинок из недавних книг выловить можно. Одна из них — несомненно, сборник избранных стихотворений и миниатюрной прозы Пата Инголдзби, переведенный заслуженным амбассадором ирландской литературы в России Шаши Мартыновой. Инголдзби совсем не похож на Джойса, Фланна О’Брайена и других своих зубодробительных соотечественников, так что не пугайтесь. Его вещественные, почти репортажные заметки из Дублинских подворотен — это в первую очередь опыты разнообразных взаимодействий с реальностью, и в дни, когда она вмиг ушла из‑под ног, это неплохой способ ее нащупать.

Подробности по теме «Графоманы просто не выживают»: как ирландская литература стала великой «Графоманы просто не выживают»: как ирландская литература стала великой

«Человек, который умер дважды» Ричарда Османа «Манн, Иванов и Фербер», перевод Галины Соловьевой

Уютный комедийный детектив: пенсионерская сыскная братия из «Клуба убийств по четвергам», распутав прошлое дельце, впутывается в новое. Героиня получает письмо от человека, который вроде бы мертв, а дальше как по писаному: краденые алмазы, наркоторговцы, британская контрразведка и трупы, трупы, трупы. Обаятельные старички против преступности — предложение, которому трудно сопротивляться. Осман, определенно, набивает руку: делать смешно, грустно и посыпать сверху мудрыми трюизмами теперь получается увереннее, чем в первом романе. Конечно, все это немножко guilty pleasure, но кто мы такие, чтобы занудствовать.

Подробности по теме Познакомьтесь с Ричардом Османом — автором самого популярного детектива последних лет Познакомьтесь с Ричардом Османом — автором самого популярного детектива последних лет

«И будет рыдать земля. Как у индейцев отняли Америку» Питера Коззенса «Альпина нон-фикшн», перевод Марии Десятовой

Когда хочется почитать что‑нибудь серьезное, но не хочется плешь на затылке прочесать, изрядно беллетризованный нон-фикшен — настоящее спасение. Американский историк и дипломат Питер Коззенс написал именно такой: его почти 600-страничный эпос об Индейских войнах читается как самый настоящий — только насквозь документальный — роман: с главными и второстепенными героями, кровавыми сражениями и маленькими вооруженными всадниками на фоне большой беспощадной истории. «Кругосветный атлас маяков» Хосе Луиса Гонсалеса Масиаса «Колибри», перевод Екатерины Новохатько