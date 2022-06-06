Театральный сезон подходит к концу, но билеты на некоторые из лучших постановок еще можно купить. Некоторые из них осенью могут не вернуться на сцену, так что советуем увидеть их, пока есть возможность. Вот 8 спектаклей, которые стоит посмотреть этим летом в Москве или даже съездить в Петербург.

Берегите ваши лица «Гоголь-центр»

© «Гоголь-центр»

Недавняя премьера на сцене «Гоголь-центра»: постановка Саввы Савельева по запрещенной в советское время поэтической пьесе Андрея Вознесенского и биографии художника Владислава Мамышева-Монро. Музыку к спектаклю специально написала группа Shortparis, эти треки вышли отдельным альбомом «Зов озера». Одну из заглавных ролей исполняет Вениамин Смехов, который сыграл в первой постановке пьесы в Театре на Таганке. Спектакль тогда сняли с афиши после пары показов. Это манифест свободе, утверждение прав человека творить и быть разным.

Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция Мастерская Петра Фоменко и «Золотая маска» в кино

© CoolConnections

Спектакль-фантазия о природе творчества с масштабными декорациями и богатой музыкальной палитрой: от Моцарта до Пьяццоллы и Леонтьева. Постановка в этом году получила две «Золотых маски» — за режиссерскую работу и за актерскую игру Евгения Цыганова. В его герое, авторитарном художнике, угадываются черты великих режиссеров. Резиновые маски, полностью меняющие образ актеров, стирают рамки буквального в спектакле — и «Генеральная репетиция» ставится не только одой творческому процессу, но и личным высказыванием Дмитрия Крымова о роли режиссера.

Джульетта БДТ

© Стас Левшин/БДТ им. Товстоногова

Постановка по мотивам Шекспира в форме спектакля в спектакле. У прибалтийских андеграундных художников, Тийта Оясоо и Эне-Лиис Семпер, пьеса наполнилась яркими визуальными решениями и превратилась в драйвовую вечеринку под всевозможные хиты о любви. За три с половиной часа зритель увидит классических «Ромео и Джульетту», постмодернистскую постановку и легкий стриптиз от ведущих актеров БДТ. Во время музыкальных сцен роскошные люстры театра мигают светомузыкой, а треклист стал отдельным поводом посмотреть спектакль. Например, на исторической сцене Большого драматического можно услышать хиты «Ленинграда» без цензуры.

Таня Театр на Малой Бронной

© Театр на Малой Бронной

Первая премьера в отреставрированном Театре на малой Бронной. В основе спектакля — советская пьеса о преображении молодой мечтательницы, жертвенно готовой на все ради семейного счастья. Константин Богомолов сконцентрировал внимание на пути и внутреннем росте героине, сгладив все драматичные моменты и добавив реминисценций к классической литературе, — к примеру, в одной из сцен, зритель узнает монолог пушкинской Татьяны Лариной. Постановка получилась легкой и минималистичной: спектакль всего на полтора часа, а характерных для Богомолова наслаиваний в повествовании почти нет.

Кабаре Театр Наций

© Ира Полярная/Театр Наций

Новый эффектный мюзикл в постановке Евгения Писарева, уже знакомого столичному зрителю по громкому успеху «Шахмат» в МДМ. В «Кабаре» музыкальное веселье происходит на фоне расцвета нацистской Германии. Исторически точные декорации и костюмы вместе с оригинальными номерами на немецком языке одновременно дарят зрителю часто недостающую мюзиклам реалистичность. Хлесткая хореография, мрачные цветовые решения и отсутствие бродвейских блесток и перьев отправляют спектакль из легкого музыкального жанра прямиком в пространство драмы.

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Р Сатирикон (сцена «Планета КВН»)

© Александр Иванишин/«Сатирикон»

Актуализация классики от Михаила Дурненкова: в основе постановки — переписанный драматургом «Ревизор» Гоголя, от которого осталась только сатира и заглавная буква. Спектакль собрал бинго для театрального любителя: режиссер — Юрий Бутусов, в ролях — Константин Райкин, Тимофей Трибунцев и Марьяна Спивак. Герои пьесы перенесены в настоящее: мама городничего (Трибунцев) болеет ковидом, на улицах — полицейский беспредел, в школах унижают детей. И вроде те же волнующие Гоголя места и проблемы, только декорации и названия осовременились и стали от этого ужасающе знакомы. Сцена выходит в зал на первые ряды, намекая: действие пьесы не заканчивается спектаклем, а продолжается в мире зрителя.

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Костик Театр Пушкина

© Театр им. Пушкина

Реконструкция чеховской «Чайки», жесткая сатира на современное общество. Герои пьесы вместо роскошной загородной усадьбы отправлены на мрачную дачу. Тригорин становится поэтом-песенником, Аркадьева — эстрадной певичкой, а творческая инвалидность Кости Треплева воплощена на физическом уровне: у героя нет рук. Спектакль пересобрали в марте и с новыми репликами постановка превратилась из психологической драмы в политический памфлет. В ответ на жалобное «…Россия исчезает — минус 400 тысяч человек в год. Страну стерегут автобусы с черными космонавтами…» из пьесы Костика в спектакле звучит песня «Москва златоглавая».

Академия смеха Театр им. Ленсовета

© Виктор Васильев/Театр им. Ленсовета