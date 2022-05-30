Феминизм, который многие консерваторы считают новомодным западным поветрием, появился в России давно и с тех пор не утратил актуальности. И хотя многие советские предшественницы современных феминисток не называли себя этим словом, их опыт и воззрения стали важной частью женской истории. Рассказываем, каким было женское движение в позднем СССР.

Российские противники феминизма говорят, что женское движение не может прижиться здесь. По их мнению, Россия — традиционная страна, а феминизм — западная ценность, исторически ей чуждая. Этот аргумент претендует на всеобъемлющее объяснение: якобы само устройство России несовместимо с идеей гендерного равноправия. Для ответа на него стоит обратиться к истории — и России, и, собственно, женского движения. Но с сохранением наследия позднесоветского и российского феминистского активизма есть трудности. Некоторые из них связаны с проблемами истории повседневности женщин вообще: многие их действия сложно квалифицировать как активизм, академическую или художественную деятельность. Другая сложность связана с отношением самих женщин к феминизму как к термину и идентичности. Далеко не все видные деятельницы готовы были назвать себя феминистками , а некоторые вообще относились к такому самоназванию отрицательно. Однако долгие годы эти женщины посвятили борьбе за права, были акционистками и художницами. Устанавливая преемственность с ними, феминистки могут увидеть себя частью большого проекта по освобождению женщин, а чувство солидарности препятствует отчаянию и одиночеству. Говоря о ленинградском феминизме, я имею в виду небольшую группу женщин, которые в конце 1970-х годов начали работать над созданием материалов, отвечающих их потребностям. Это должна была быть литература от женщин, о женщинах и для них.

В СССР сексизма нет (на самом деле не совсем) С двадцатых годов XX века одним из важнейших постулатов советского проекта была декларация равенства полов. Позже радикальные формулировки о семье как о буржуазном пережитке сменились гендерным контрактом советской женщины, вынужденной и работать, и содержать семью. В связи с этим в обществе, как бы основанном на равноправии, на деле бытовало множество стереотипов.

Нагрузка на женщину была взвалена огромная: как жительница социалистической страны она должна была работать и активно участвовать в политической жизни, как «настоящая женщина» — заниматься детьми и бытом.

При этом в публичном поле все еще сохранялась видимость равенства. Существовали и специальные женские журналы — например, «Работница», чей ежемесячный тираж в 1974 году составил 12 млн экземпляров, а к 1990 году удвоился. Кажется, будто советская власть предоставляла женщинам и возможность высказаться, и популярную площадку для обсуждения собственных проблем. Андеграудные феминистки стали действовать в особый период гендерной политики СССР, когда либерализация законодательства (например, снятие запрета на аборты) столкнулась с кризисом этатического, то есть связанного с вмешательством государства, порядка. Они хотели вернуть себе право на определение семьи, партнерства, на выработку новых представлений о том, какие качества присущи женщинам и мужчинам.

Самиздат Критика и обсуждение идей изменения общественного порядка были бы невозможны без развития самиздата — неподцензурного способа производства и распространения книг. Сперва в самиздате появились произведения, которые невозможно было найти в книжных магазинах, а затем новая сфера неподцензурной советской жизни стала площадкой для политического свободного высказывания. В подполье появился аналог публичной сферы — в первую очередь принявший форму журналов разной направленности. Неофициальные литературные журналы («Часы», «37», «Обводный канал») противостояли соцреалистическому канону, издавая произведения, у которых не было шансов появиться в официальных изданиях, религиозные мыслители на их страницах рассуждали о возможном выходе из духовного кризиса. Одной из скрытых сторон самиздатской деятельности было гендерное неравенство на всех уровнях . Женщины перепечатывали огромные письменные труды, сшивали листы в сборники, но оставались анонимными, тогда как мужчины — поэты и философы публиковались на их страницах, обретая известность в этих кругах. Двойная нагрузка отягощалась еще одним аспектом: всех участвующих в распространении самиздата могли привлечь к уголовной ответственности.

И если на виду среди деятелей самиздата были в основном мужчины, то машинистками, которые получали минимум признания, но рисковали ничуть не меньше, чаще всего были женщины.

Кроме того, среди участников и самиздатского, и правозащитного движения был распространенсексизм. В официальном советском дискурсе гендерное равноправие декларировалось уже наступившим и не требующим обсуждения, а деятели культурного андеграунда воспринимали его как дискредитированную Советским Союзом идею.

Если в официальной советской прессе люди искали «рыцарей нашего времени» (а также призывали беречь мужчин, несмотря на то, что женщины трудились по 11–13 часов, помимо работы ухаживая за детьми и домом), то самиздатчики предпочитали вместе с прочими советскими ценностями отказаться от идеи о привлекательности гендерного равенства или женских прав. Часто сопротивление этому проекту переносилось ими в бытовую жизнь: женщины могли быть музами или помощницами, но не полноценными авторками или художницами. Женщины могли переплетать альманахи, но не участвовать в создании картин, которые будут там представлены. Да и вообще оценка женской роли в советском неофициальном искусстве до последнего момента была низкой, притом что в действительности женщины трудились много и часто исполняли самую грязную и монотонную работу.

Мужчины нередко презрительно относились к женщинам, их творчеству или организациям, состоящим из женщин. Например, Константин Кузьминский, собравший в 1980-е альманах самиздата «Голубая лагуна», вообще не хотел фотографироваться с женщинами на квартирниках, а статьи про женское движение, написанные им, имеют подзаголовки вроде «Феминисток — на фонарь!».

Высокомерное отношение к женскому искусству было таким привычным, что его усвоили и сами женщины. Наталия Малаховская вспоминала, как расстроилась, когда ее позвали в альманах «Женщина и Россия»: «Меня, опытную писательницу с 16-летним стажем, она [Татьяна Горичева] приглашает создавать вместе с нею самиздатское издание — для женщин. Меня — для женщин??? Я тут же почувствовала себя так, словно бы меня понизили в должности! » Сама Малаховская была знакома с самиздатом не понаслышке: она работала в одном из самых важных философских журналов «37», где в редакции регулярно слышала о собственном «по-женски эмоциональном» стиле письма. А издательницей этого журнала, вместе с мужем Виктором Кривулиным и Львом Рудкевичем, была философиня Татьяна Горичева. Критика изнутри Показательно, что женский альманах «Женщина и Россия» создавали женщины, в прошлом гораздо более успешные в самиздатской среде, чем рядовые машинистки. Многие из них называли «вторую культуру» — первой был официальный советский канон — элитарной и закрытой в том числе для женских голосов. Юлия Вознесенская, к которой мужчины относились более благосклонно (возможно, из‑за ее опыта лагерного заключения), рассказывает: «Я должна (со снисхождением к простительной слабости!) заметить, что тщеславие и стремление к авторитарности свойственны почти всем. Да что там говорить, сама в лидерах ходила — по печальной необходимости.

Оказалось, что демократичность — в самом глубоком смысле женское качество. Ничего, мы потом поделимся опытом с мужчинами.

А пока будем охранять наше сестринское содружество от малейшей заразы большевизма». Получается, что Вознесенская критиковала не только поведение мужчин, но и приписывала им «заразу большевизма», которую они, по ее мнению, не смогли отрефлексировать. Так рассуждала и Татьяна Горичева, обратившаяся после долгой работы с журналом «37» к диалогу с гораздо большей аудиторией, — самиздатская культура стала казаться ей слишком «подвальной» и «элитарной». Еще одним незаменимым для альманаха человеком стала Татьяна Мамонова. В отличие от прочих участниц, она не только называла себя феминисткой, но и посвящала других женщин в открытия западного феминизма. У нее были не только связи с несоветскими исследователями — Татьяна Горичева, например, переписывалась с Хайдеггером, — но и знакомства в посольствах, помогавшие ей осуществлять культурный трансфер. Позже они пригодятся при передаче одной из десяти копий альманаха «Женщина и Россия» за границу. «Женщина и Россия» Итак, летом и осенью 1979 года участницы альманаха — Малаховская, Мамонова, Горичева, Вознесенская, а также ранее не названные Галина Григорьева, Софья Соколова, Наталья Мальцева и поэтесса Елена Шварц — занимались сбором материалов и изданием альманаха. В него вошли тематически разнородные материалы.

Это была и критика таких государственных учреждений, как тюрьма и роддом, и художественные рассказы, и перевод стихов индийской поэтессы, и даже молитва, обращенная к Богородице.

Не все участницы совпадали друг с другом во взглядах. Горичева, например, делила обязанности на женские и мужские, сохраняя гендерное разделение в качествах характера или семейных ролях, что не встречало поддержки у других, более секулярных создательниц альманаха. Однако совместный выпуск «Женщины и России» удался, тут же вызвав резкую реакцию — и в среде самиздата, и на уровне государства. Уже осенью 1979 года КГБ начал преследовать участниц, а летом 1980-го, успев создать в Ленинграде религиозный клуб «Мария» и издав первый выпуск одноименного журнала, Вознесенская, Мамонова, Горичева и Малаховская были вынуждены эмигрировать. Религиозный клуб «Мария»

Журнал «Мария», развивая идеи альманаха «Женщина и Россия», включал в себя записи женских собраний, проводившихся в клубе, а значит — еще больше голосов, живых обсуждений, мнений и споров. Если статьи в «Часах» были понятны узкому кругу эрудированных читателей, то «Мария» и «Женщина и Россия» отличались от интеллектуальных журналов куда более простым языком (даже если речь идет об экзальтированных религиозных текстах Горичевой): они понятны и обращены сразу ко всем женщинам России — женам и дочерям, матерям в роддомах, заключенным в тюрьмах.

Важно заметить, что некоторые мнения, изложенные в журнале «Мария», могут противоречить современным феминистским идеям — например, мужчин там обвиняют в «феминизированности», что будто бы приводит к нравственному падению общества.

Или наоборот, как считает Малаховская, мужчины не могут проявить себя в советском образе жизни, и это делает их слабыми. Из сегодняшнего дня можно упрекнуть издательниц альманаха и в эссенциализме, приписывании мужчинам и женщинам «природных» качеств. Например, Малаховская говорит о «женском характере» или присущей женщинам энергии, которую искажает советский строй. Важным наследием клуба и журнала остаются этические принципы, на основе которых они существовали (солидарность, доверительные связи, открытость к диалогу и обсуждению несогласия), и их достижения (встречи, дискуссии и опросы, отображенные в журнале, доклады). После отъезда Мамоновой журнал «Мария» стал еще более религиозным, хотя раздел «Женщина и церковь» присутствовал там с первого номера. В этом смысле «Мария», вслед за другими философскими журналами, тоже обратилась к способам выхода из глубокого духовного кризиса советского общества. Однако он не закрылся и работал еще несколько месяцев до второго ареста Натальи Лазаревой в 1982 году. Феминистки успели собрать шесть выпусков журнала. Наследие Ленинградские феминистки не были конвенциональными феминистками в нынешнем смысле слова. Многие из них никогда не называли себя феминистками и не использовали в отношении себя феминитивы. Многие придерживались традиционных взглядов на женские и мужские обязанности. Несмотря на это, их труд — альманах, журнал и общественный клуб — показывает нам стратегии выживания женского голоса в тоталитарном обществе. Женская повседневность не была отображена ни художественно, ни политически. Ей грозил риск быть забытой.

Только благодаря этим женщинам сейчас мы знаем об иной стороне советского быта, о страхе женщины в родильном доме, о домашней боли и несправедливости.