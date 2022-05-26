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«Смерть Тарелкина» в «Приюте комедианта» (Санкт-Петербург)

© pkteatr.ru

Спектакль по одноименной пьесе Сухово-Кобылина объединяет сатиру и абсурд. Любитель расточительствовать Кандид Тарелкин решает имитировать свою смерть, чтобы не платить кредиторам. Очень кстати скончался его сосед по квартире, чей паспорт вместе с личной историей Тарелкин планирует присвоить.

«Толстого нет» в «Школе современной пьесы» (Москва)

© «Школа современной пьесы»

В центре этой постановки несколько дней из семейной жизни Льва Николаевича Толстого перед его смертью, но в центре внимания его жена и мать 13 (!) детей, Софья Андреевна. Спектакль основан на документах, мемуарах и письмах — поэтому все члены семьи Толстых и их окружение показано неоднозначно: это история о человеческой природе, бремени таланта и о любви как сознательном выборе.

«Разговоры мужчин среднего возраста…» «Квартета И» (Москва)

© Предоставлено организаторами

Легендарный спектакль в жанре командного стендапа не выходит из списков «обязательно увидеть хотя бы раз» уже более десяти лет. На волне успеха театральной постановки сняли фильм «О чем говорят мужчины», который еще больше подстегнул интерес публики к «Квартету». При этом у «Разговоров» на сцене есть свое обаяние и атмосфера квартирника, не передаваемая через экран.

«Человек без имени» в «Гоголь-центре» (Москва)

«Человек без имени» © gogolcenter.com

Мощный моноспектакль, результат совместного творчества Кирилла Серебренникова, Никиты Кукушкина, Петра Айду и Александра Барменкова. Кроме колоссальной актерской работы Никиты Кукушкина, особого внимания заслуживают инженерно-музыкальные изобретения Петра Айду. В спектакле задействованы десять пианино: они парят, звучат, ездят и эффектно стоят, добавляя декадентской монументальности. В основе постановки биография князя Владимира Одоевского, талантливого писателя, незаслуженно забытого на фоне его современника Пушкина.

«Что вы делали вчера вечером» в «Театре.doc» Дебютная режиссерская работа Дмитрия Данилова, автора абсурдистской пьесы «Человек из Подольска». В основе постановки — традиционные для вербатима интервью. Спектакль пародирует и множит штампы жанра, делая главным героем спрашивающего и наблюдая за его путешествием по треугольнику Карпмана (Преследователь, Жертва и Спасатель). Всех персонажей играют два артиста (мужчина и женщина), сводя многообразие индивидуальностей до типажей. Благодаря столь широким мазкам и документальной платформе зритель может выбрать — по-философски наблюдать за происходящим или узнать в прохожих себя.

Подробности по теме Автор «Человека из Подольска» Дмитрий Данилов: «Провинциальное сознание никуда не денешь» Автор «Человека из Подольска» Дмитрий Данилов: «Провинциальное сознание никуда не денешь»

«Шахматы» в МДМ (Москва)

© Юрий Богомаз/«Бродвей Москва»

Сумасшедше масштабная (даже для мюзикла) постановка о спортивном противостоянии двух держав — СССР и Америки. Режиссеру Евгению Писареву удалость собрать мультижанровое шоу с трехэтажными декорациями. В представлении можно услышать элементы рока, рэпа, классики, мотивы русских народных песен и даже тему из «Семнадцати мгновений весны». Несмотря на свойственное мюзиклам обобщение характеров, образы в «Шахматах» прописаны детально и местами неожиданно.

«Примадонны» в Театре на Юго-Западе (Москва)

© Пресс-служба Театра на Юго-Западе

Легкая и ни к чему не обязывающая, как коктейль в пятницу вечером, комедия-переодевание Кена Людвига, в которой зритель сможет узнать и кокетство фильма «В джазе только девушки» и невинность шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь». А бодрый саундтрек постановки добавит элементов бродвейского мюзикла.

Борис Березовский и Александр Гиндин в «Зарядье» (Москва)

© afisher.info

Устоявшийся дуэт фортепианных гигантов выступит совместно с трубачом Кириллом Солдатовым. В обширной программе из двух частей представлены последователи традиции и новаторы своего времени — Александр Скрябин, Петр Чайковский, Клод Дебюсси и Джордж Гершвин. Именно играя произведения Гершвина и других американских композиторов, музыканты образовали творческий дуэт и с тех пор регулярно выступают вместе уже на протяжении десяти лет.

Сергей Полтавский и Варвара Мягкова в «Зарядье» (Москва)

© Промоматериалы

Камерные сочинения современных авторов в исполнении пианистки Варвары Мягковой и альтиста Сергея Полтавского. Дуэт объединяет интерес к новой волне композиторской музыки, обещая исполнить «произведения разных граней и стилей, которые любим сами». В программе прозвучит Леонид Десятников, Тору Такэмицу, Сергей Ахунов и Павел Карманов. Эти композиторы жонглируют экспрессивными вставками, цитатами классики и мелодичными отсылками к добаховским композиторам.

Стив Райх в «Зарядье» (Москва)

© Концертное агентство BassMann