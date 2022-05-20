Негде публиковаться? Нечего читать? Сделайте свой зин! «Афиша Daily» попросила поэта и соавтора панк-зина «Лирика» Рому Гонзу рассказать о том, как сделать свое маленькое издание.
Меня зовут Рома Гонза, я поэт, голос метапанк-коллектива «Человекчеловеку», сооснователь и идейный вдохновитель формации «Вольность» и организованной поэтической группировки «Подельники», неотъемлемой частью которой являются видеожурналы современной поэзии. Я организовал несколько сотен культурных событий разного масштаба, курировал музыкально-поэтические фестивали на несколько тысяч человек, издавал альманахи — но особую любовь всегда питал к DIY-проектам, полузакрытым концертам на промзонах и независимым изданиям. С 2019 года мы с формацией «Вольность», альманахом Moloko Plus и московскими «Маяковскими чтениями» издаем панк-зин альтернативной поэзии «Лирика». На этот опыт я и буду опираться, рассказывая, как создать свой зин.
Что такое зин?
Под DIY-зином мы будем понимать любительское малобюджетное издание. Их также называют фан-зинами и панк-зинами, потому что создаются они энтузиастами, у которых зачастую нет профессионального опыта в издательстве или самой возможности выпуска «большой книги» в силу субкультурности интересующих тем и явлений.
Главный принцип создания зинов — это DIY: сделай сам, без спонсоров, папы, мамы и серьезного бюджета. Тематику зина и его наполнение определяют его создатели, без оглядки на цензуру и пресловутую потенциальную прибыль, поэтому создатель всегда независим настолько, насколько готов себе это позволить.
Как придумать идею?
Тему своего зина ты определяешь сам (или сама). Он может быть посвящен чему угодно. Маловероятно, что он будет рассчитан на массового потребителя. Хочешь поделиться опытом выращивания комнатных растений нетрадиционными методами или осветить локальную музыкальную сцену своего города — в твоем DIY-зине ты волен писать обо всем, что считаешь важным и интересным.
Чтобы журнал получился не слишком уж субъективным, стоит собрать пул авторов, чьи работы, мысли и опыт найдут место на страницах DIY-издания. В панк-зине «Лирика» мы собрали стихи довольно разных авторов и авторок, а также интервью и монологи уже заслуженных деятелей андеграунда. Их взгляды на поэзию и ее место в современной культуре порой диаметрально противоположны: вряд ли вы увидите их вместе на страницах толстых литературных журналов. Не все может понравиться читателю, но все имеет ценность как художественное высказывание и как часть живого поэтического процесса. Главное в DIY-зине — соблюдать концепцию и оригинальность наполнения и оформления.
Где напечатать свой зин?
Традиционно DIY-зины создаются в кустарных условиях. Но если у вас нет под рукой принтера, напечатать журнал в типографии может оказаться дешевле, чем в копицентре. Поэтому рекомендую немного проанализировать рынок печати. Дорогая бумага, цветные иллюстрации и твердая обложка зину не нужны, его основная ценность — в уникальности идеи и контента.
Следует признать, что наша «Лирика» не совсем каноничный панк-зин: мы печатали книжку в типографии. Со второго номера у «Лирики» появилось издательство, но издательство маленькое, независимое и организованное одним из наших редакторов. Так что все сделано самостоятельно. Объем книжки для панк-зина внушительный — почти 100 страниц. А вот тираж традиционно ограниченный: первый номер — 150 экземпляров (еще 100 допечатали, когда тираж окупился), второй номер — 230 экземпляров. Себестоимость одной книги — 176 рублей, что немало: тут сыграла свою роль ограниченность тиража.
Как распространять зин?
Нужен ли DIY-зину международный стандартный книжный номер (ISBN)? Я считаю, этот момент принципиальным. Даже если у вас есть возможность заполучить ISBN, зину он не нужен. Книжный номер необходим для распространения книг в торговых сетях, а это противоречит самой идее зинов. Такие журналы всегда выходят ограниченным тиражом и распространяются внутри субкультур, на тематических мероприятиях и фестивалях, среди знакомых и единомышленников.
Уникальность DIY-зина — основополагающая ценность такого издания. Половина тиража второй «Лирики» ушла на презентации в Санкт-Петербурге, предзаказов тоже накопилось. Такими темпами продаж, которых и вам желаю, книжным магазинам книжек может не достаться.
Фото предоставлено пресс-службой «Граунд Солянки».