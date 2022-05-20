Меня зовут Рома Гонза, я поэт, голос метапанк-коллектива «Человекчеловеку», сооснователь и идейный вдохновитель формации «Вольность» и организованной поэтической группировки «Подельники», неотъемлемой частью которой являются видеожурналы современной поэзии. Я организовал несколько сотен культурных событий разного масштаба, курировал музыкально-поэтические фестивали на несколько тысяч человек, издавал альманахи — но особую любовь всегда питал к DIY-проектам, полузакрытым концертам на промзонах и независимым изданиям. С 2019 года мы с формацией «Вольность», альманахом Moloko Plus и московскими «Маяковскими чтениями» издаем панк-зин альтернативной поэзии «Лирика». На этот опыт я и буду опираться, рассказывая, как создать свой зин.

Что такое зин?

Под DIY-зином мы будем понимать любительское малобюджетное издание . Их также называют фан-зинами и панк-зинами, потому что создаются они энтузиастами, у которых зачастую нет профессионального опыта в издательстве или самой возможности выпуска «большой книги» в силу субкультурности интересующих тем и явлений.

Главный принцип создания зинов — это DIY: сделай сам, без спонсоров, папы, мамы и серьезного бюджета . Тематику зина и его наполнение определяют его создатели, без оглядки на цензуру и пресловутую потенциальную прибыль, поэтому создатель всегда независим настолько, насколько готов себе это позволить.

Как придумать идею?

Тему своего зина ты определяешь сам (или сама). Он может быть посвящен чему угодно. Маловероятно, что он будет рассчитан на массового потребителя. Хочешь поделиться опытом выращивания комнатных растений нетрадиционными методами или осветить локальную музыкальную сцену своего города — в твоем DIY-зине ты волен писать обо всем, что считаешь важным и интересным.