Тбилиси, Лев Толстой и динозавры: советуем, что почитать с детьми этой весной.

«Грушевая поляна» Наны Эквтимишвили

Лела — воспитанница интерната. Ей исполнилось восемнадцать, и теперь можно уйти из этого места, но желание отомстить и нежелание бросать других детей заставляют ее остаться здесь. Роман «Грушевая поляна» — это погружение в жизнь Тбилиси девяностых, где время остановилось, и ничто не сможет спасти героев от предрассудков и жестокости. Вот только любовь и милосердие сильнее, чем кажутся.

«Теория бесконечных обезьян» Екатерины Звонцовой

Варя пишет детективы, где менты изображаются хорошими людьми. Точнее, писала, потому что погибла, выпав из окна. Или это только постановка и кто‑то хотел ее смерти? В гибели Варвары пытаются разобраться разные люди, каждому из которых она была по-своему дорога. Роман Екатерины Звонцовой симпатичен неторопливым разговором о том, как справляться с горем в мире, где потеря близких неизбежна.

Издательство Popcorn Books

«Кит на пляже» Винко Мёдерндорфера Иллюстрации Лены Булай

Ника постоянно придумывает всякие интересные вещи: то принести домашних животных в школу, то организовать библиотеку, то наградить учителей прозвищами. Вот только делает она это не от избытка сил, а в попытке найти смысл жизни. Роман словенского писателя Винко Мёдендорфера (он еще по совместительству поэт, и это чувствуется) — история о подростках, об их мирах (с виду идеальных) и о том, что на самом деле оказывается опорой.

Издательство «МИФ» , перевод Виктора Сонькина

«Когда дедушка исчез» Глории Гранелль Иллюстрации Кима Торреса

Дедушка Льюис теряет сначала зубы, потом силу, потом гибкость… Но любая потеря оказывается нестрашной, ведь человек ничего не утрачивает, пока с ним остается улыбка, — и внучка Кристина запоминает это. Маленькая книга Глории Гранелль точно пригодится вам: тут и яркие краски, и солнечный пляж, и ощущение огромной жизни, хранящей в себе много радости.

Издательство «Городец» , перевод Надежды Беленькой

«100 причин, почему плачет Лев Толстой» Кати Гущиной

Лева-рева плачет из‑за бантиков на ботинках, из‑за планов на жизнь, из‑за несданных экзаменов и черемухи. В этом человеке сложно заподозрить великого русского писателя, но вы постарайтесь! Катя Гущина придумала эту книгу из‑за истории о том, как благодаря слезам Толстой спас голодающих крестьян. Отличная нескучная история о Льве Николаевиче, доказывающая, что плакать не стыдно.

«Кубырь Кубырок» Маши Сандлер Иллюстрации Тамары Мартыновой

Лиска рано осиротела, но добрые люди ее не бросили, и она живет в семье вместе с братом и сестрой. Только вот брат решает сбежать к родителям, ушедшим на большую охоту. Лиске приходится отправиться на его поиски, а найдя, зимовать вместе на маленьком острове, где снег и холод — самые безобидные из опасностей. Пугающая сказка Маши Сандлер о Русском Севере — отличная книга для вечера выходного, когда хочется и увлекательного почитать, и побояться немного.

«Палеонтология. Путеводитель юного исследователя» Эшли Холл

Откуда появились динозавры, как правильно проводить раскопки, где отыскивать кости и куда можно сходить с родителями, чтобы рассмотреть скелеты доисторических существ, — на множество вопросов юный палеонтолог найдет тут ответ. Эшли Холл написала простую и увлекательную книгу для всех, кто с юных лет готовится к стезе палеонтолога.

Издательство DinoBooks , перевод Михаила Баженова