Музейные каталоги несправедливо считаются необязательным приложением к выставке. На деле же хороший том может не только послужить дополнением к экспозиции, но и оказаться отличным самостоятельным чтением. Вот три каталога, выпущенных к недавним выставкам, ради которых точно стоит зайти в музейные магазины.

«Виктор Цой. Путь героя» Манеж

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Биографическую выставку в Манеже недавно продлили до 21 июня, в этот день Цою исполнилось бы шестьдесят. Размах выставки-байопика вполне соответствует юбилею: экспонаты предоставили отец и сын музыканта, его гражданская жена и друзья — от Джоанны Стингрей до Рашида Нугманова. А каталог этой выставки оказывается самостоятельной энциклопедией жизни Цоя. Его текстам, пожалуй, не хватает объективности и отстраненности, но это единственный недостаток книги. А вот достоинств масса: кроме очевидных афиш, фотографий и автографов в нем большое внимание уделяется, например, рисункам Цоя, неспроста напоминающим Кита Харинга. Есть и небольшой, но внятный раздел, посвященный стилю музыканта, его подходу к выбору одежды и аксессуаров. В общем, неидеальный и шероховатый, но с большой любовью собранный том «Путь героя» идеально соответствует самому герою.

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«Театрократия. Екатерина II и опера» Музей-заповедник «Царицыно»

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На выставке «Театрократия» прошлой осенью и зимой можно было увидеть Екатерину II в не самом очевидном амплуа театральной деятельницы — либретистки, режиссерки и, конечно, критика современного ей театрального процесса. По словам барона Фридриха Гримма, императрица заразила подданных «музыкальным бешенством» и превратила Петербург в оперную столицу. Выставка впечатляет масштабом: над ней работали сотрудники восемнадцати музеев, трех библиотек и Российского государственного архива древних актов. Увидеть в одном месте экспонаты этой выставки теперь можно только в семисотстраничном томе каталога, но хорош он не только этим. Под обложкой — два десятка статей, которые расширят ваше понимание истории театра и истории вообще: от анализа сказочной оперы на либретто Екатерины II до рассказа о «последнем спектакле императрицы» — ее смерти.

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«Авангард. На телеге в XXI век» Музей русского импрессионизма

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