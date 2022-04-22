Музейные каталоги несправедливо считаются необязательным приложением к выставке. На деле же хороший том может не только послужить дополнением к экспозиции, но и оказаться отличным самостоятельным чтением. Вот три каталога, выпущенных к недавним выставкам, ради которых точно стоит зайти в музейные магазины.
«Виктор Цой. Путь героя»
Манеж
Биографическую выставку в Манеже недавно продлили до 21 июня, в этот день Цою исполнилось бы шестьдесят. Размах выставки-байопика вполне соответствует юбилею: экспонаты предоставили отец и сын музыканта, его гражданская жена и друзья — от Джоанны Стингрей до Рашида Нугманова. А каталог этой выставки оказывается самостоятельной энциклопедией жизни Цоя. Его текстам, пожалуй, не хватает объективности и отстраненности, но это единственный недостаток книги. А вот достоинств масса: кроме очевидных афиш, фотографий и автографов в нем большое внимание уделяется, например, рисункам Цоя, неспроста напоминающим Кита Харинга. Есть и небольшой, но внятный раздел, посвященный стилю музыканта, его подходу к выбору одежды и аксессуаров. В общем, неидеальный и шероховатый, но с большой любовью собранный том «Путь героя» идеально соответствует самому герою.
«Театрократия. Екатерина II и опера»
Музей-заповедник «Царицыно»
На выставке «Театрократия» прошлой осенью и зимой можно было увидеть Екатерину II в не самом очевидном амплуа театральной деятельницы — либретистки, режиссерки и, конечно, критика современного ей театрального процесса. По словам барона Фридриха Гримма, императрица заразила подданных «музыкальным бешенством» и превратила Петербург в оперную столицу. Выставка впечатляет масштабом: над ней работали сотрудники восемнадцати музеев, трех библиотек и Российского государственного архива древних актов. Увидеть в одном месте экспонаты этой выставки теперь можно только в семисотстраничном томе каталога, но хорош он не только этим. Под обложкой — два десятка статей, которые расширят ваше понимание истории театра и истории вообще: от анализа сказочной оперы на либретто Екатерины II до рассказа о «последнем спектакле императрицы» — ее смерти.
«Авангард. На телеге в XXI век»
Музей русского импрессионизма
Эта выставка хороша уже своей историей: в 1921 году по дорогам Вятской губернии поехали три сотни работ современных художников из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Передвижная выставка должна была проехать по семи городам, но застряла в Яранске. Часть полотен позже перекочевала в другие города, часть осталась в фондах местного музея, и на десятилетия они исчезли из поля зрения даже знатоков авангарда. Выставка, организованная МРИ вместе с «Ельцин-центром» и Энциклопедией русского авангарда реконструирует тот проект, а заодно и показывает весь спектр русского искусства начала XX века — от реалистических портретов Николая Фешина до «живописных архитектоник» Любови Поповой. В каталог вошло и несколько статей, дающих общее представление о контексте времени, но главное сокровище тут — конечно, роскошные репродукции, где редкие картины звезд авангарда соседствуют с неизвестными мастерами вроде Георгия Лазарева, оставшимися на полях истории.