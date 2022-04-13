Критическое мышление — ключевой навык информационной эпохи. Чтобы не попасться на уловки СМИ, публикующих противоречивую информацию, нужно знать, почему мы легко верим новостям. Мы попросили несколько советов о том, как сохранить рассудок в современном мире, у Никиты Непряхина, эксперта по критическому мышлению.

Никита Непряхин Основатель Школы критического мышления, автор книги «Анатомия заблуждений» (издательство «Альпина Паблишер»)

Фейки повсюду, и это надо иметь в виду. Слепо доверять любой информации не только бессмысленно, но и опасно. И не надо думать, что вы всегда можете распознать фейк. Не можете.

Под фейковыми новостями я буду подразумевать недостоверную информацию в СМИ, представляющую собой подделку под новости. При этом надо понимать, что границы средств массовой информации постепенно размываются, и сейчас телеграм-канал оказывает большее воздействие на информационную повестку, чем любая крупная федеральная газета. У фейков удивительная сила. В них мы верим гораздо охотнее, чем в аксиоматичные факты. В 2016 году портал BuzzFeed обнаружил, что топ-20 фейковых новостей получил больше лайков и перепостов, чем 20 самых популярных настоящих новостей в разных средствах массовой информации. Исследователи из Массачусетского технологического института Соруш Восуги, Деб Рой и Синан Арал выяснили, что у отдельно взятого фейка шанс на ретвит на 70% больше, чем у рядовой правдивой новости. Еще в 2019 году наш ВЦИОМ уверял, что почти каждый второй россиянин верит фейковым новостям.

Удивительно, но чем более спорна новость, тем чаще люди делятся ей, не проверяя.

В 2017 году одна социальная сеть, которую сейчас нельзя называть, сделала попытку верифицировать новости со ссылкой на разбор профессиональных фактчекеров и отмечала отдельные неподтвержденные новости специальным знаком: красным восклицательным знаком в треугольнике. Эксперимент свернули уже через несколько месяцев, потому что увидели неожиданный обратный эффект. Сообщения с пометкой «фальшивая новость» набирали большее количество просмотров и перепостов. Парадокс фейковых новостей заключается именно в том, что в ложные, зачастую абсурдные новости верят образованные люди — наши коллеги, друзья и родственники. Они с удовольствием делают репост непроверенной новости, распространяют ее среди своего окружения. Почему это происходит? Давайте разберемся.

Враг критического мышления № 1 — предвзятость подтверждения

Обращайте внимание не столько на те новости, которые подтверждают вашу исходную позицию, сколько на те, что ее опровергают. Анализируйте информацию и стремитесь найти правду, а не подтвердить свою исходную позицию.

Посмотрим, как работает наш мозг. Прежде всего важно понимать, что мы очень селективно относимся к информации и стараемся выбирать именно ту, которая согласуется с нашей исходной позицией. Мы хотим получать подтверждения своей правоты и часто выдаем желаемое за действительное. И чем более глубокие, личные и эмоциональные убеждения затрагиваются, тем сильнее будет проявляться этот эффект. Так же работает и память: сведения, которые соответствуют нашим ожиданиям, даже запоминаются легче.

Любая новость отражает внутренний мир человека. Распространяя ее, человек не просто хочет поделиться какой‑то информацией, а демонстрирует свою позицию, свою картину мира окружающим. Если перед нами две новости, одна из которых подтверждает нашу исходную позицию, а другая ее опровергает (даже очень убедительно), то мы будем склонны выбирать первую. Мозг любит чувствовать себя правым и не любит признавать ошибку, особенно публично. Многие не просто не готовы изменить свою точку зрения — они постоянно ищут и предвзято интерпретируют информацию таким образом, чтобы подтвердить свое убеждение. Такое когнитивное искажение называется «предвзятостью подтверждения». Оно делает нас зашоренными и излишне самоуверенными в суждениях.

Мы всеми силами пытаемся подтвердить, а не опровергнуть свои позиции, мысли, выводы, гипотезы. И фейки нам в этом помогают.

Для примера приведу исследование с использованием МРТ, проведенное калифорнийскими нейробиологами в 2016 году. Испытуемым с ярко выраженными полярными политическими взглядами предлагалась информация, которая противоречила их взглядам. Томография показала, что в эти моменты у участников эксперимента активировались те же участки мозга, что и при физической угрозе. Другими словами, информацию, ставящую под сомнение наши глубокие убеждения, мозг считает опасной для жизни. Чтобы лучше разобраться в ситуации, изучайте и сравнивайте данные трех-четырех источников — например, СМИ разных стран, государственных и независимых. Помните, что любое издание (даже то, которому вы доверяете) может занимать определенную позицию и публиковать новости выборочно. Анализируйте прочитанную информацию. Да, думать — сложно! И наш мозг старается всеми силами увильнуть от этой тяжелой работы. Поэтому, чтобы докопаться до истины, важно не слепо потреблять информацию, а анализировать ее и разбираться в фактах. К сожалению, с развитием интернет-технологий мы все чаще сталкиваемся со склонностью к подтверждению своей точки зрения. Социальные сети формируют нашу ленту таким образом, что мы видим в ней только то, что соответствует ожиданиям. Так создается идеальный, но вымышленный мир, в котором уже никто и никогда не может бросить вызов нашим убеждениям.

Враг критического мышления № 2: эмоции

Не доверяйте эмоционально заряженным новостям.

Задача любой пропаганды — давить на наши низменные чувства и вызывать знакомые всем эмоциональные состояния: экзальтацию, ненависть к общему врагу, гордость, гнев. Отключая рациональность, нас превращают в испуганных, возбужденных детей, склонных к поспешным и необоснованным выводам, решениям и импульсивным поступкам.

Начать мыслить критически — значит отключить эмоции. Как бы это ни было сложно.

Читая новости, опирайтесь только на факты и логику, отделяйте мнения от фактов. Обращайте внимание на эмоционально окрашенные ярлыки — это ключевой признак пропаганды. При помощи стигматизации в наше сознание закладываются определенные эмоциональные символы, шаблоны-ярлыки. Один и тот же человек легко становится «повстанцем» или «сепаратистом», «протестующим гражданином» или «ополченцем». Одно и то же событие может быть «мирной демонстрацией», а может — «несанкционированным сборищем предателей родины». Держите в голове, что концентрация фейков сейчас просто зашкаливает. Никогда не судите о новости по заголовку. Названия статей в СМИ могут быть провокационными, кричащими, скандальными, чтобы привлечь внимание читателя. Но при внимательном прочтении новости целиком оказывается, что никакой связи с броским заголовком нет. Если в тексте новости вы нашли противоречия и несостыковки, это повод копнуть поглубже информацию. Отличайте мнения от фактов. Мнения бывают разные: авторитетные, экспертные и не очень. Спрашивайте себя: а есть ли у автора и цитируемых в статье спикеров компетенции, чтобы делать такие выводы и прогнозы?

Подумайте про предвзятость и заинтересованность. Кем опубликован этот текст: вашими «сторонниками» по системе ценностей и убеждений или «противниками»?

Может быть, стоит обратиться к противоположной точке зрения, чтобы увидеть разные мнения и позиции по этому вопросу? Есть ли кто‑то, кто мог быть заинтересован в ее распространении? И, конечно, подумайте о себе: насколько я лично заинтересован в правдивости или ложности данной новости? Никогда не забывайте о собственной предвзятости. Критическое мышление начинается с себя и саморефлексии.

Враг критического мышления № 3: спешка

Не ведитесь на срочность. Никогда не принимайте важных решений быстро. Всегда берите время на обдумывание.

В наше время информационная нагрузка достигает апогея. Мозг просто тонет в океане поступающих данных, пытаясь быстро (но всегда ли корректно?) отфильтровать ненужные. Какой информацией можно пожертвовать, а какую надо выдвинуть на первый план? Что приоритетно, а что не имеет значения? Мы запоминаем только ту информацию, которая кажется нам важной, — зачастую самую эмоционально окрашенную. Быстрые решения, к которым мы склонны, могут иметь серьезные негативные последствия, поскольку не все из них верны, корректны и продуктивны. Помните: чем более шокирующе выглядит информация, тем охотнее и быстрее нам хочется ею поделиться со всеми. Поэтому если вам пишут «Срочно! Важная информация! Распространите!», «Срочно сделай репост!», то не дают время на проверку информации. Очень часто срочность может быть маскировкой фейка. И главное: всегда ищите первоисточник — это ключевое правило фактчекинга.

Людям свойственно ошибаться — и тем, кто публикует и распространяет новости, и тем, кто их перепроверяет и критикует. Просто помните, что главный принцип верификации — проверка в нескольких независимых источниках. Проверьте. Проверьте еще раз. Перепроверьте. Если вы обладаете критическим мышлением, то всегда можете поменять свою точку зрения и честно признаться: «Да, я ошибался». В этом нет ничего страшного.