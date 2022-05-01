«Афиша Daily» советует лучшие события, которые стоит посетить в Москве весной.
«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее
До 5 мая
Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев, братьев Больсверт, и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.
«Олег Целков. Чужой» в ММОМА на Гоголевском
До 8 мая
В ММОМА на Гоголевском бульваре открылась большая ретроспективная выставка одного из важнейших художников-нонконформистов Олега Целкова. Начиная творческий путь с увлечения кубофутуристами и фовизмом, на рубеже восьмидесятых и девяностых Целков сформировал свой легко узнаваемый стиль, обратившись к образам социальных масок, безликой толпы и критике «общества зрелищ».
«Назначаю Вам встречу в саду…» в Царицыно
До 10 мая
На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».
«Настройки» в ГЭС-2
До 15 мая
Серия звуковых инсталляций от композиторов разных поколений (от Эдуарда Артемьева до Владимира Раннева), призванных по-новому осмыслить архитектурное решение Ренцо Пьяно. Отдельного внимания заслуживает концертная программа, приуроченная к «Настройкам».
«Новое из старого» в галерее «Краснохолмская»
До 15 мая
Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему Upcycle. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.
«Сохранить как…» в Музее истории ГУЛАГа
До 22 мая
Проект, созданный совместно со студентами Московской школы современного искусства (MSCA), обращается к теме различных способов отражения исторических событий. Заново осмысляя тематику музея, авторы предлагают свои форматы сохранения исторической памяти.
«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма
До 22 мая
В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.
«Правды нет» в галерее Jart
До 26 мая
Групповая выставка призвана подчеркнуть через искусство недостоверность нашего восприятия окружающей действительности. Отдельно стоит посмотреть «Надувательство» — две надувные работы Ивана Горшкова и Дианы Мачулиной в зоне отдыха пространства Art Residence.
«Я люблю Зверева» в Музее АЗ
До 29 мая
Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.
«Rituals» в галерее Lobby
До 30 мая
В экспозицию выставки вошли работы семи украинских художников Нины Саенко, Ивана Грабко, Тимура Постового, Нелли Исуповой, Ольги Сабко, Анны Пахлави и Тараса Середы, объединенных темой ритуальных практик в повседневной жизни, которые создают «многогранную и объемную картину мира, переплетенного традициями и обрядами».
«Кошки, котики, котята» в особняке Вишневских
До 31 мая
Самая трогательная выставка сезона: порядка 90 графических работ XVI–XXI веков, раскрывающих феномен неизбывной любви к котикам из 19 частных собраний московских коллекционеров в фамильном особняке Вишневских.
«Мифогенная любовь каст в комиксах» в «Наковальне»
До 8 июня
Выставка в новой галерее в двухэтажном особняке на Пречистенской набережной приурочена к переизданию культового романа двух художников и основателей арт-группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“» Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева. К работе над проектом пригласили современных российских художников и комиксистов.
«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме»
До 19 июня
Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.
«Мэт Коллишоу. Зона машин» в Галерее Гари Татинцяна
До 25 июня
Персональная выставка одного из самых известных современных британских художников, участника движения Young British Artists Мэта Коллишоу в Галерее Гари Татинцяна затрагивает темы природы человеческого подсознания, истории и эволюции биологии.
«Грезы о молоке» в Центре Вознесенского
До 26 июня
Новая групповая выставка в Центре Вознесенского также посвящена роману Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, но теперь уже в виде «пространственной экранизации»: объекты экспозиции здесь выступают в роли декораций и монтажных листов.
В числе участников выставки более 30 художников, среди которых — Владимир Сорокин, Андрей Монастырский, группа «ППСС» и другие.
«Вчера, сегодня, всегда» в Alina Pinsky Gallery
До 5 июля
К пятилетнему юбилею в галерее на Пречистенке выставили работы из коллекции (Римма Заневская, Серж Шаршун, Клод Бельгард, Эдгар Жилле) вместе с произведениями художников, которых представляет галерея: от Игоря Шелковского Михаила Чернышова до Тима Парщикова и Дуни Захаровой, а также нового имени — Игоря Скалецкого.
«Генрих Семирадский. По примеру богов» в Новой Третьяковке
До 21 августа
На выставке мастера европейского академизма, которого современники называли последним классиком искусства XIX столетия, представлено порядка 100 работ художника и его круга. Экспозиция дополнена работами современных авторов из «Новой академии» Тимура Новикова и серией фотографий Тимофея Парщикова.