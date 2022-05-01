«Афиша Daily» советует лучшие события, которые стоит посетить в Москве весной.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

© Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев, братьев Больсверт, и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

«Олег Целков. Чужой» в ММОМА на Гоголевском До 8 мая

© Пресс-служба Московского музея современного искусства

В ММОМА на Гоголевском бульваре открылась большая ретроспективная выставка одного из важнейших художников-нонконформистов Олега Целкова. Начиная творческий путь с увлечения кубофутуристами и фовизмом, на рубеже восьмидесятых и девяностых Целков сформировал свой легко узнаваемый стиль, обратившись к образам социальных масок, безликой толпы и критике «общества зрелищ».

«Назначаю Вам встречу в саду…» в Царицыно До 10 мая

Афиша садовой выставки «Акклиматизация в Москве» © Пресс-служба Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно»

На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».

«Настройки» в ГЭС-2 До 15 мая

© Аня Тодич/Пресс-служба ГЭС-2

Серия звуковых инсталляций от композиторов разных поколений (от Эдуарда Артемьева до Владимира Раннева), призванных по-новому осмыслить архитектурное решение Ренцо Пьяно. Отдельного внимания заслуживает концертная программа, приуроченная к «Настройкам». «Новое из старого» в галерее «Краснохолмская» До 15 мая

© Выставочные залы Москвы

Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему Upcycle. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.

«Сохранить как…» в Музее истории ГУЛАГа До 22 мая

Проект, созданный совместно со студентами Московской школы современного искусства (MSCA), обращается к теме различных способов отражения исторических событий. Заново осмысляя тематику музея, авторы предлагают свои форматы сохранения исторической памяти.

«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма До 22 мая

Ольга Розанова. Валет червей. Из серии «Игральные карты». 1914–1915. Слободской музейно-выставочный центр © Музей Русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.

Подробности по теме Екатерина II, Цой и русский авангард: три музейных каталога, которые стоит купить Екатерина II, Цой и русский авангард: три музейных каталога, которые стоит купить

«Правды нет» в галерее Jart До 26 мая

© JART Gallery

Групповая выставка призвана подчеркнуть через искусство недостоверность нашего восприятия окружающей действительности. Отдельно стоит посмотреть «Надувательство» — две надувные работы Ивана Горшкова и Дианы Мачулиной в зоне отдыха пространства Art Residence.

«Я люблю Зверева» в Музее АЗ До 29 мая

© Пресс-служба музея AZ

Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.

Подробности по теме От «Дон Кихота» до Гоголя: 5 поразительных работ с выставки «Я люблю Зверева» От «Дон Кихота» до Гоголя: 5 поразительных работ с выставки «Я люблю Зверева»

«Rituals» в галерее Lobby До 30 мая

Нелли Исупова (Птица Феникс, 2016) © Галерея Lobby

В экспозицию выставки вошли работы семи украинских художников Нины Саенко, Ивана Грабко, Тимура Постового, Нелли Исуповой, Ольги Сабко, Анны Пахлави и Тараса Середы, объединенных темой ритуальных практик в повседневной жизни, которые создают «многогранную и объемную картину мира, переплетенного традициями и обрядами».

«Кошки, котики, котята» в особняке Вишневских До 31 мая

© Особняк Вишневских

Самая трогательная выставка сезона: порядка 90 графических работ XVI–XXI веков, раскрывающих феномен неизбывной любви к котикам из 19 частных собраний московских коллекционеров в фамильном особняке Вишневских.

«Мифогенная любовь каст в комиксах» в «Наковальне» До 8 июня

© Наковальня

Выставка в новой галерее в двухэтажном особняке на Пречистенской набережной приурочена к переизданию культового романа двух художников и основателей арт-группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“» Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева. К работе над проектом пригласили современных российских художников и комиксистов.

«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» До 19 июня

Михаил Нестеров. Два лада. 1922. Вариант одноименной картины (1905, Нижегородский государственный художественный музей). Екатеринбургский музей изобразительных искусств. © Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.

«Мэт Коллишоу. Зона машин» в Галерее Гари Татинцяна До 25 июня

© Галерея Гари Татинцяна

Персональная выставка одного из самых известных современных британских художников, участника движения Young British Artists Мэта Коллишоу в Галерее Гари Татинцяна затрагивает темы природы человеческого подсознания, истории и эволюции биологии.

«Грезы о молоке» в Центре Вознесенского До 26 июня

© Центр Вознесенского

Новая групповая выставка в Центре Вознесенского также посвящена роману Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, но теперь уже в виде «пространственной экранизации»: объекты экспозиции здесь выступают в роли декораций и монтажных листов.

В числе участников выставки более 30 художников, среди которых — Владимир Сорокин, Андрей Монастырский, группа «ППСС» и другие.

«Вчера, сегодня, всегда» в Alina Pinsky Gallery До 5 июля

Владимир Андреенков «Лето No 2», 2008 холст, масло © Alina Pinsky Gallery

К пятилетнему юбилею в галерее на Пречистенке выставили работы из коллекции (Римма Заневская, Серж Шаршун, Клод Бельгард, Эдгар Жилле) вместе с произведениями художников, которых представляет галерея: от Игоря Шелковского Михаила Чернышова до Тима Парщикова и Дуни Захаровой, а также нового имени — Игоря Скалецкого.

«Генрих Семирадский. По примеру богов» в Новой Третьяковке До 21 августа

Г.И. Семирадский. Загадка. 1896. Частное собрание. Москва © Государственная Третьяковская галерея