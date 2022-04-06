Несмотря на то, что некоторые музеи приостановили работу или отменили проведение выставок, «Афиша Daily» нашла в Москве события, которые стоит посетить.

«Данила Поляков. Спорт» в «Арт 4» До 30 апреля

Данила Поляков. «Мамина лупа», 2022. Аппликация. Штора, полиэстер, шелк, хлопок, капрон, жаккард, искусственная замша. 180×177 © «Арт 4»

В экспозицию проекта эксцентричного художника с модельным прошлым вошла новая серия вышивок, инсталляции и видео-арт. Выставка посвящена грядущей Олимпиаде в Париже-2024, в которой художник видит метафору современной массовой культуры.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

Олег Кудряшов. «Рельефная конструкция. Дом № 7», 1980. Сухая игла, гуашь, рельеф © Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев, братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

«Олег Целков. Чужой» в ММОМА на Гоголевском До 8 мая

© Пресс-служба Московского музея современного искусства

В ММОМА на Гоголевском бульваре открылась большая ретроспективная выставка одного из важнейших художников-нонконформистов Олега Целкова. Начиная творческий путь с увлечения кубофутуристами и фовизмом, на рубеже восьмидесятых и девяностых Целков сформировал свой легкоузнаваемый стиль, обратившись к образам социальных масок, безликой толпы и критике «общества зрелищ».

«Назначаю Вам встречу в саду…» в «Царицыно» До 10 мая

Гравюра по оригинальному рисунку А.Блазнова. Выставка садоводства, плодоводства и огородничества в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге. Журнал «Нива», № 40 за 1890 год. Из частной коллекции © Пресс-служба Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно»

На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».

«Настройки» в «ГЭС-2» С 8 апреля по 15 мая

© Аня Тодич/Пресс-служба «ГЭС-2»

Серия звуковых инсталляций от композиторов разных поколений (от Эдуарда Артемьева до Владимира Раннева), призванных по-новому осмыслить архитектурное решение Ренцо Пьяно. Отдельного внимания заслуживает концертная программа, приуроченная к «Настройкам». «Новое из старого» в галерее «Краснохолмская» До 15 мая

© «Выставочные залы Москвы»

Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему апсайкл. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.

«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма До 22 мая

Александр Якимченко. «Сарай», 1920. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых © Музей русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.

«Я люблю Зверева» в Музее АЗ До 29 мая

© Пресс-служба музея AZ

Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.

Подробности по теме От «Дон Кихота» до Гоголя: 5 поразительных работ с выставки «Я люблю Зверева» От «Дон Кихота» до Гоголя: 5 поразительных работ с выставки «Я люблю Зверева»

«Rituals» в галерее Lobby До 30 мая

© Галерея Lobby

В экспозицию выставки вошли работы семи украинских художников Нины Саенко, Ивана Грабко, Тимура Постового, Нелли Исуповой, Ольги Сабко, Анны Пахлави и Тараса Середы, объединенных темой ритуальных практик в повседневной жизни, которые создают «многогранную и объемную картину мира, переплетенного традициями и обрядами».

«Кошки, котики, котята» в особняке Вишневских До 31 мая

© Особняк Вишневских

Самая трогательная выставка сезона: порядка 90 графических работ XVI–XXI веков, раскрывающих феномен неизбывной любви к котикам из 19 частных собраний московских коллекционеров в фамильном особняке Вишневских.

«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» До 19 июня

Архип Куинджи. «Снежные вершины гор. Лунная ночь». Государственная картинная галерея имени А.А.Дейнеки © Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведены свой тематический раздел и отдельная глава повествования.

«Мэт Коллишоу. Зона машин» в галерее Гари Татинцяна До 25 июня

© Галерея Гари Татинцяна

Персональная выставка одного из самых известных современных британских художников, участника движения Young British Artists Мэта Коллишоу в галерее Гари Танцицяна затрагивает темы природы человеческого подсознания, истории и эволюции биологии.

«Гриша Брускин. Смена декораций» в Новой Третьяковке До 24 июля

Гриша Брускин. «Красная улица», 1981. Холст, масло. 142×125. Собственность автора © Государственная Третьяковская галерея