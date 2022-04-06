Несмотря на то, что некоторые музеи приостановили работу или отменили проведение выставок, «Афиша Daily» нашла в Москве события, которые стоит посетить.
«Данила Поляков. Спорт» в «Арт 4»
До 30 апреля
В экспозицию проекта эксцентричного художника с модельным прошлым вошла новая серия вышивок, инсталляции и видео-арт. Выставка посвящена грядущей Олимпиаде в Париже-2024, в которой художник видит метафору современной массовой культуры.
«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее
До 5 мая
Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев, братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.
«Олег Целков. Чужой» в ММОМА на Гоголевском
До 8 мая
В ММОМА на Гоголевском бульваре открылась большая ретроспективная выставка одного из важнейших художников-нонконформистов Олега Целкова. Начиная творческий путь с увлечения кубофутуристами и фовизмом, на рубеже восьмидесятых и девяностых Целков сформировал свой легкоузнаваемый стиль, обратившись к образам социальных масок, безликой толпы и критике «общества зрелищ».
«Назначаю Вам встречу в саду…» в «Царицыно»
До 10 мая
На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».
«Настройки» в «ГЭС-2»
С 8 апреля по 15 мая
Серия звуковых инсталляций от композиторов разных поколений (от Эдуарда Артемьева до Владимира Раннева), призванных по-новому осмыслить архитектурное решение Ренцо Пьяно. Отдельного внимания заслуживает концертная программа, приуроченная к «Настройкам».
«Новое из старого» в галерее «Краснохолмская»
До 15 мая
Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему апсайкл. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.
«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма
До 22 мая
В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.
«Я люблю Зверева» в Музее АЗ
До 29 мая
Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.
«Rituals» в галерее Lobby
До 30 мая
В экспозицию выставки вошли работы семи украинских художников Нины Саенко, Ивана Грабко, Тимура Постового, Нелли Исуповой, Ольги Сабко, Анны Пахлави и Тараса Середы, объединенных темой ритуальных практик в повседневной жизни, которые создают «многогранную и объемную картину мира, переплетенного традициями и обрядами».
«Кошки, котики, котята» в особняке Вишневских
До 31 мая
Самая трогательная выставка сезона: порядка 90 графических работ XVI–XXI веков, раскрывающих феномен неизбывной любви к котикам из 19 частных собраний московских коллекционеров в фамильном особняке Вишневских.
«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме»
До 19 июня
Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведены свой тематический раздел и отдельная глава повествования.
«Мэт Коллишоу. Зона машин» в галерее Гари Татинцяна
До 25 июня
Персональная выставка одного из самых известных современных британских художников, участника движения Young British Artists Мэта Коллишоу в галерее Гари Танцицяна затрагивает темы природы человеческого подсознания, истории и эволюции биологии.
«Гриша Брускин. Смена декораций» в Новой Третьяковке
До 24 июля
Гриша Брускин обращается к темам смены цивилизаций и эпох, коллективной и личной памяти, создавая своего рода декорации современных реалий. Экспозиция проекта устроена в виде театральной анфилады с девятью сценами, каждая из которых раскрывает взгляд художника в исторической перспективе.