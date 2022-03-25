В честь Международного дня театра на Afisha.ru билеты на сотни спектаклей можно купить со скидками до 70%. Акция действует до 27 марта, а Анастасия Паукер выбрала шесть важных событий, на которые стоит купить билеты по выгодной цене.
«Все тут» Дмитрия Крымова
«Школа современной пьесы»
Спектакль Дмитрия Крымова спаян из живительной силы театра и потребности ухватить почти неосязаемое ушедшее прошлое. В основе — пьеса Торнтона Уайлдера «Наш городок» и воспоминания самого режиссера об отце Анатолии Эфросе и его завлите Нонне Скегиной, о матери Наталье Крымовой, о детстве, о своем театре. Крымов пытается ухватить ускользающую материю, установить и упрочить связь времен, разобраться в природе искусства и в том, как ого соотносится с жизнью. Спектакль «Все тут» является одним из претендентов на премию «Золотая маска» в этом году.
«Шахматы» Евгения Писарева
МДМ
Мюзикл «Шахматы» посвящен противостоянию двух великих гроссмейстеров, американского и советского, на фоне разворачивающейся между двумя державами холодной войны. Напряжение нешуточное, яркие массовые номера чередуются проникновенными ариями, а каждый персонаж — это тонкий психологический рисунок. В атмосфере жесткого противостояния главным остается человек, а афиши спектакля, развешенные по всему городу, гласят: «Любовь важнее победы».
«Человек из Подольска» Михаила Угарова
«Театр.doc»
Спектакль Михаила Угарова по пьесе Дмитрия Данилова уже не новый, но от того не менее своевременный. Житель Подольска Николай случайным образом оказывается задержанным в ОВД, где подвергается абсурдному допросу. «Какова численность населения Подольска?», «Опишите, что вы видите по дороге от дома до работы?» — правоохранительные органы задают вопросы, демонстрируя, как мало Николай интересуется своей жизнью, насколько невнимателен к повседневности и как непатриотично с его стороны отдавать предпочтение Амстердаму, а не родному городу. Еще недавно было очень смешно, сейчас — не уверена.
«Я не участвую в войне» Алексея Аграновича
«Гоголь-центр»
Премьера этой постановки состоялась в начале февраля. В фокусе спектакля — книга стихов Юрия Левитанского «Кинематограф». Через его поэзию артисты «Гоголь-центра» осмысляют связь XX и XXI веков. Левитанский, прошедший Великую Отечественную войну и активно выступавший против чеченской, написал строки, так часто сегодня приходящие на ум: «Чем же все это окончится?» — «Будет апрель». — «Будет апрель, вы уверены?» — «Да, я уверен».
«Женитьба. Трагедия?» Андрея Гончарова
Театр на Таганке
Недавняя премьера Андрея Гончарова в Театре на Таганке — пример занятного метамодерна в театре. Режиссер и артисты задаются вопросом, что такое женитьба в XXI веке, для чего необходима и так ли уж необходима. Подколесин — небинарный физик, его слуга — робот, сваха — типичная госпожа, а декорации — грустные российские панельки. Если начинается спектакль разухабистым китчем, то к концу оборачивается настоящей трагедией: что бы ни изображал из себя современный человек, какие бы аватары ни создавал, как бы скептически к институту брака ни относился, а одиночество пугает, и ничего нет желаннее близости.
«Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова
«Гоголь-центр»
Спектакль-хит Кирилла Серебренникова — это предапокалиптичное путешествие по просторам нашей родины в поисках счастливчиков. Генеалогию русской несвободы Серебренников и артисты театра изучают через оказавшиеся предельно своевременными тексты Некрасова, разудалые треки и агонизирующие танцы. Спектакль «Гоголь-центра» получился о русской свободе Шредингера: крепостное право то ли отменили, то ли так и нет.