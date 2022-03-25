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«Все тут» Дмитрия Крымова «Школа современной пьесы»

© «Школа современной пьесы»

Спектакль Дмитрия Крымова спаян из живительной силы театра и потребности ухватить почти неосязаемое ушедшее прошлое. В основе — пьеса Торнтона Уайлдера «Наш городок» и воспоминания самого режиссера об отце Анатолии Эфросе и его завлите Нонне Скегиной, о матери Наталье Крымовой, о детстве, о своем театре. Крымов пытается ухватить ускользающую материю, установить и упрочить связь времен, разобраться в природе искусства и в том, как ого соотносится с жизнью. Спектакль «Все тут» является одним из претендентов на премию «Золотая маска» в этом году.

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«Шахматы» Евгения Писарева МДМ

© Юрий Богомаз/«Московский Бродвей»

Мюзикл «Шахматы» посвящен противостоянию двух великих гроссмейстеров, американского и советского, на фоне разворачивающейся между двумя державами холодной войны. Напряжение нешуточное, яркие массовые номера чередуются проникновенными ариями, а каждый персонаж — это тонкий психологический рисунок. В атмосфере жесткого противостояния главным остается человек, а афиши спектакля, развешенные по всему городу, гласят: «Любовь важнее победы».

«Человек из Подольска» Михаила Угарова «Театр.doc»

© Айжан Жакипбекова/«Театр.doc»

Спектакль Михаила Угарова по пьесе Дмитрия Данилова уже не новый, но от того не менее своевременный. Житель Подольска Николай случайным образом оказывается задержанным в ОВД, где подвергается абсурдному допросу. «Какова численность населения Подольска?», «Опишите, что вы видите по дороге от дома до работы?» — правоохранительные органы задают вопросы, демонстрируя, как мало Николай интересуется своей жизнью, насколько невнимателен к повседневности и как непатриотично с его стороны отдавать предпочтение Амстердаму, а не родному городу. Еще недавно было очень смешно, сейчас — не уверена.

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«Я не участвую в войне» Алексея Аграновича «Гоголь-центр»

© «Гоголь-центр»

Премьера этой постановки состоялась в начале февраля. В фокусе спектакля — книга стихов Юрия Левитанского «Кинематограф». Через его поэзию артисты «Гоголь-центра» осмысляют связь XX и XXI веков. Левитанский, прошедший Великую Отечественную войну и активно выступавший против чеченской, написал строки, так часто сегодня приходящие на ум: «Чем же все это окончится?» — «Будет апрель». — «Будет апрель, вы уверены?» — «Да, я уверен».

«Женитьба. Трагедия?» Андрея Гончарова Театр на Таганке

© Сергей Трифонов/Пресс-служба Театра на Таганке

Недавняя премьера Андрея Гончарова в Театре на Таганке — пример занятного метамодерна в театре. Режиссер и артисты задаются вопросом, что такое женитьба в XXI веке, для чего необходима и так ли уж необходима. Подколесин — небинарный физик, его слуга — робот, сваха — типичная госпожа, а декорации — грустные российские панельки. Если начинается спектакль разухабистым китчем, то к концу оборачивается настоящей трагедией: что бы ни изображал из себя современный человек, какие бы аватары ни создавал, как бы скептически к институту брака ни относился, а одиночество пугает, и ничего нет желаннее близости.

«Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр»

© Ирина Полярная/«Гоголь-центр»