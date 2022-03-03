Я не согласна с мнением, что музы молчат, когда говорят пушки. Я думаю, что конфликты не должны отменять искусство. Я бы даже сказала, что они возвращают искусству более древнее значение — спокойного убежища для наших сердец. Оно дает нам силы творить и продолжать двигаться вперед. Именно поэтому мы становимся художниками, и в текущие дни это еще важнее.

Само собой, я считаю, что искусство не должно быть оторвано от реальности. Я работаю с жанром пейзажа, который на протяжении десятилетий использовался художниками — и мною в том числе — чтобы говорить о чем‑то не напрямую, но другим способом, при котором нужны не слова, а лишь чувства, отражающие наши мысли, наши глубокие страхи и надежды.

Тем не менее я думаю, что именно жанр пейзажа позволяет нам предложить нечто, способное подарить нам мир. Это духовный поиск: когда решения нет, мы можем просто наблюдать за небом и искать духовные ответы, которые нам необходимы, потому что нам нужны сила и душевный покой.

Конечно, я не буду сворачивать сотрудничество с российскими художественными институциями, мы будем продолжать наше сотрудничество.