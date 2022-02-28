В «Лайвбуке» выходит «Комфортная книга» британского писателя Мэтта Хейга — о том, что может принести утешение в самые неспокойные времена. «Афиша Daily» публикует несколько советов из этой чертовски своевременной книги.

Советы на тему того, как спасти дурацкий день Проснись. Умойся. Оденься. Встань. Пошевелись. Оставь свой телефон в другой комнате. Выйди на прогулку. Сделай зарядку. Закинь ноги на стену. Погрейся на солнышке, если его видно. Сходи, если это возможно, куда‑нибудь, где зелено. Сад, парк, поле, поляна, лес. Некоторое время подыши медленно, глубоко и осознанно. Позвони любимому человеку. Если ты кому‑то должен какое‑то дело, но совсем не хочешь им заниматься, отмени. Прямо сейчас. Если можешь, приготовь себе чего‑нибудь вкусного и сосредоточься на готовке. Готовка — лучший вид активной медитации. Избегай искусственного холодного света, особенно после заката. Позволяй себе думать о плохом — так эти мысли быстрее покинут твою голову. Посмотри что‑нибудь любимое по телику. Только перед этим реши точно, сколько времени проведешь у экрана, и не пересиживай. Если ночь ясная — полюбуйся звездами, как делал это Марк Аврелий в период смуты почти две тысячи лет тому назад. Ложись спать до полуночи. Но не старайся изо всех сил заснуть.

Просто дай своему разуму впитать в себя минувший день и позволь всем страхам и сомнениям утекать сквозь него и дальше.

Напоминание на случай тягот Однажды все закончится. И мы будем благодарны жизни так, как никогда не предполагали прежде. У нас больше общего, чем нам кажется В наше время легко возненавидеть всех вокруг. Легко впасть в полное отчаяние, выйдя в интернет или просто включив новости. Легко найти повод разозлиться. Мы живем в соцсетях, сама бизнес-модель которых основана на нашей способности раздражаться и впадать в ярость.

Легко втянуться в какую‑то одну точку зрения настолько, что любой, кто ее не разделяет, покажется тебе чужим.

Но. На мир можно смотреть не только через одну призму. Если попытаться понять эмоции окружающих, чувства, стоящие за их мнениями, то можно увидеть, что у всех нас на самом деле много общего. Надежды, страхи, любовь, комплексы, желания, сомнения, мечты. Окружающие могут ошибаться, как и мы сами, и это роднит нас. Всех нас сближает общая способность лажать. И прощать.

Издательство «Лайвбук», перевод Максима Череповского