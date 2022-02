Но интереснее всего фигура самого Хлестакова: его играет Константин Райкин, которого скорее ожидаешь увидеть в роли Городничего. Он сердце и концентрат боли этой постановки. Почти не покидая сцены, он наблюдает за происходящим немного со стороны: открыто и искренне реагирует на монологи остальных персонажей (или как худрук с восторгом смотрит на своих коллег). Иногда Хлестаков входит в актерский раж и получает истинное удовольствие от сложившихся обстоятельств — ведь они идеальны для лицедея. Но порой, как человек совестливый, он начинает делиться горькими воспоминаниями детства, бесконечной рефлексией и буквально выпадает из окружающей его реальности, потому что оказывается слишком хорош для нее. Он силится не брать взяток, он содрогается от боли и ужаса, когда протестовать вдруг приходит не унтер-офицерская вдова, как по Гоголю, а жертвы репрессий 1937 года: мертвые души просят не предавать их забвению в момент, когда их предпочли ликвидировать.

Один из ключевых образов спектакля — это краш-тест. На протяжении всей постановки персонажи периодически изображают, как садятся в машину и несутся по уездным ухабам. В финале Городничий рассказывает, что до недавнего времени краш-тесты проводились с участием мертвых тел. Как говорилось в одном небезызвестном сериале, «what is dead may never die». В финале мертвые еще при жизни снова сядут в эту гоголевскую тройку и на полном ходу продолжат свой отчаянный краш-тест.